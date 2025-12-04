Kubatov Gábor szerint visszaállt a világ rendje Magyarországon

Nem bízták Vargára a Fradi tizenegyesét – ilyen már négy hónapja nem volt az NB I-ben
Egygólos kisvárdai győzelmével a Ferencváros átvette a vezetést a tabellán.
Ismét a Ferencváros vezeti a labdarúgó NB I tabelláját. Kubatov Gábor klubelnök szerint visszaállt a világ rendje a bajnokságban.
A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este 1–0-ra győzött idegenben a Kisvárda ellen az NB I ötödik fordulójából elhalasztott mérkőzésen, így csaknem négy hónap után ismét élre állt a tabellán. Kubatov Gábor, az FTC elnöke a közösségi oldalán így kommentálta a sikert:
Visszaállt a világ rendje!
A Fradi és a Kisvárda vasárnap ismét összecsap egymással a bajnokságban, akkor már Budapesten. A zöld-fehérek ezt követően a DVSC-vel (december 14.) és a DVTK-val (december 19.) játszanak még idén az NB I-ben, továbbá a jövő héten fogadják a skót Rangerst (december 11.) az Európa-ligában.
