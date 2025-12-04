Ft
Kubatov Gábor Fradi Kisvárda Ferencváros NB I FTC

Kubatov Gábor szerint visszaállt a világ rendje Magyarországon

2025. december 04. 21:36

Ismét a Ferencváros vezeti a labdarúgó NB I tabelláját. Kubatov Gábor klubelnök szerint visszaállt a világ rendje a bajnokságban.

2025. december 04. 21:36
A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este 1–0-ra győzött idegenben a Kisvárda ellen az NB I ötödik fordulójából elhalasztott mérkőzésen, így csaknem négy hónap után ismét élre állt a tabellán. Kubatov Gábor, az FTC elnöke a közösségi oldalán így kommentálta a sikert: 

Visszaállt a világ rendje!

 

A Fradi és a Kisvárda vasárnap ismét összecsap egymással a bajnokságban, akkor már Budapesten. A zöld-fehérek ezt követően a DVSC-vel (december 14.) és a DVTK-val (december 19.) játszanak még idén az NB I-ben, továbbá a jövő héten fogadják a skót Rangerst (december 11.) az Európa-ligában.

AZ NB I ÉLCSOPORTJA

  1. ferencváros 28 pont
  2. dvsc 28
  3. eto fc 26
  4. paks 24

Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor

A mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cirmos
2025. december 04. 21:47
nem mondhatjuk, hogy teljesítménykényszer alatt él a csávó.
Válasz erre
0
1
zakar zoltán béla
2025. december 04. 21:43
"Fradi"
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!