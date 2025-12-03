Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Robbie Keane Fradi Varga Barnabás Ferencváros FTC

Nincs több kérdés: ez a fotó mindent elárul Varga Barnabás és Robbie Keane kapcsolatáról

2025. december 03. 08:52

A Ferencváros a hivatalos közösségi oldalán több fotót is közzétett a keddi edzésről. Úgy tűnik, hogy Varga Barnabás és Robbie Keane között minden rendben.

2025. december 03. 08:52
null

Varga Barnabás nem lépett pályára a Ferencváros labdarúgócsapatában múlt vasárnap a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzésen, mert fáradtnak érezte magát, és megkérte Robbie Keane vezetőedzőt, hogy tekintsen el a szerepeltetésétől. A magyar válogatott csatár ügyében egyből beindultak a találgatások, hogy azért nem akart játszani, mert távozni készül, és konkrét ajánlata van egy másik klubtól, de ezt a menedzsere, Paunoch Péter a meccs másnapján cáfolta.

VARGA Barnabás
Varga Barnabás (balra) múlt csütörtökön a Fenerbahce kapuját is bevette (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)

Varga Barnabás lelkileg és fizikailag kimerült, a válogatott elbukott vb-selejtezője is érthetően megviselte. Amikor pedig egy játékos nem tudja kipihenni magát a sorozatterhelés közben, jönnek a betegségek, kisebb-nagyobb sérülések. Ezért most pihenőre volt szüksége, hogy a következő, Kisvárda elleni meccsre már jobb állapotba kerüljön. Ezt az őszi hajrát még végigküzdi, aztán tud egy kicsit szusszanni

– nyilatkozta a játékosügynök a Nemzeti Sportnak.Megértem, hogy a közvéleményt Varga Barnabás jövője érdekli, de most nem aktuális ez a kérdés, ennek nincs köze ahhoz, hogy vasárnap nem szerepelt. A piacok január közepén, másfél hónap múlva nyitnak, nem vagyunk semmiről lekésve, nincs itt az ideje, hogy erről tárgyaljunk. (…) Érthető, hogy elfáradt, de összeszedi magát, végigharcolja a hátralévő meccseket, aztán a többiről ráérünk januárban beszélni.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Kedden aztán a Ferencváros a hivatalos Facebook-oldalán közzétett egy edzésfotót, amelyen úgy tűnik, valóban nincs semmi probléma Keane és Varga között, s az edző és a játékos jó hangulatban készül a csapatra váró következő feladatokra.

Egy szív, egy dobbanás

– írták a fotóhoz.

 

Az FTC ebben a naptári évben még öt meccset játszik: ezen a héten kétszer is megmérkőzik a Kisvárdával az NB I-ben, jövő héten a Rangerst és a DVSC-t fogadja a Groupama Arénában, azt követően pedig a DVTK elleni idegenbeli találkozóval zárja a 2025-ös esztendőt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
•••
2025. december 03. 11:30 Szerkesztve
Gonosz lelkek támadják Varga Barnabást! A világ legjobb "fejelő labdarúgóját" ! -:))) Az ellentmondást a produkciója egyenesiti ki. Vigyázzunk rá!
Válasz erre
1
0
madre79
2025. december 03. 11:22
Csak kérdezem, hogy mikor és hol játszik a Fradi annyit, mint pl. Liverpool? Mikor van annyira leterhelve Varga Barnabás, mint Szoboszlai vagy Kerkez? Ha kilóg a tüdejük, akkor sem mondhatják, hogy most fáradt vagyok nem megyek játszani, pedig nekik még itthon is teljesíteniük kell. Gondolom a Fradi sem 2 ft-ot fizet a játékosoknak, ezért nem a játékos szabja meg, hogy mikor játszik vagy nem. Nem kötelező ott lenni, akkor nincs fizetés sem. Ha sérült, akkor gyógyuljon, ha meg nem akkor dolgozzon!
Válasz erre
0
1
zakar zoltán béla
2025. december 03. 09:49
Lyály jájj mi a bály
Válasz erre
0
1
hgyulap
2025. december 03. 09:35
De miért a brit zászló? Robbie Kean ír volna...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!