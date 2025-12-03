Nincs több kérdés: ez a fotó mindent elárul Varga Barnabás és Robbie Keane kapcsolatáról

Varga Barnabás nem lépett pályára a Ferencváros labdarúgócsapatában múlt vasárnap a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzésen, mert fáradtnak érezte magát, és megkérte Robbie Keane vezetőedzőt, hogy tekintsen el a szerepeltetésétől. A magyar válogatott csatár ügyében egyből beindultak a találgatások, hogy azért nem akart játszani, mert távozni készül, és konkrét ajánlata van egy másik klubtól, de ezt a menedzsere, Paunoch Péter a meccs másnapján cáfolta.

Varga Barnabás (balra) múlt csütörtökön a Fenerbahce kapuját is bevette (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)

Varga Barnabás lelkileg és fizikailag kimerült, a válogatott elbukott vb-selejtezője is érthetően megviselte. Amikor pedig egy játékos nem tudja kipihenni magát a sorozatterhelés közben, jönnek a betegségek, kisebb-nagyobb sérülések. Ezért most pihenőre volt szüksége, hogy a következő, Kisvárda elleni meccsre már jobb állapotba kerüljön. Ezt az őszi hajrát még végigküzdi, aztán tud egy kicsit szusszanni

– nyilatkozta a játékosügynök a Nemzeti Sportnak. – Megértem, hogy a közvéleményt Varga Barnabás jövője érdekli, de most nem aktuális ez a kérdés, ennek nincs köze ahhoz, hogy vasárnap nem szerepelt. A piacok január közepén, másfél hónap múlva nyitnak, nem vagyunk semmiről lekésve, nincs itt az ideje, hogy erről tárgyaljunk. (…) Érthető, hogy elfáradt, de összeszedi magát, végigharcolja a hátralévő meccseket, aztán a többiről ráérünk januárban beszélni.”