Nincs több kérdés: ez a fotó mindent elárul Varga Barnabás és Robbie Keane kapcsolatáról

Ezt reagálta Robbie Keane a Varga Barnabás eligazolásával kapcsolatos pletykákra (VIDEÓ)
Nem tetszett neki a kérdés.
A Ferencváros a hivatalos közösségi oldalán több fotót is közzétett a keddi edzésről. Úgy tűnik, hogy Varga Barnabás és Robbie Keane között minden rendben.
Varga Barnabás nem lépett pályára a Ferencváros labdarúgócsapatában múlt vasárnap a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzésen, mert fáradtnak érezte magát, és megkérte Robbie Keane vezetőedzőt, hogy tekintsen el a szerepeltetésétől. A magyar válogatott csatár ügyében egyből beindultak a találgatások, hogy azért nem akart játszani, mert távozni készül, és konkrét ajánlata van egy másik klubtól, de ezt a menedzsere, Paunoch Péter a meccs másnapján cáfolta.
Varga Barnabás lelkileg és fizikailag kimerült, a válogatott elbukott vb-selejtezője is érthetően megviselte. Amikor pedig egy játékos nem tudja kipihenni magát a sorozatterhelés közben, jönnek a betegségek, kisebb-nagyobb sérülések. Ezért most pihenőre volt szüksége, hogy a következő, Kisvárda elleni meccsre már jobb állapotba kerüljön. Ezt az őszi hajrát még végigküzdi, aztán tud egy kicsit szusszanni
– nyilatkozta a játékosügynök a Nemzeti Sportnak. – Megértem, hogy a közvéleményt Varga Barnabás jövője érdekli, de most nem aktuális ez a kérdés, ennek nincs köze ahhoz, hogy vasárnap nem szerepelt. A piacok január közepén, másfél hónap múlva nyitnak, nem vagyunk semmiről lekésve, nincs itt az ideje, hogy erről tárgyaljunk. (…) Érthető, hogy elfáradt, de összeszedi magát, végigharcolja a hátralévő meccseket, aztán a többiről ráérünk januárban beszélni.”
Kedden aztán a Ferencváros a hivatalos Facebook-oldalán közzétett egy edzésfotót, amelyen úgy tűnik, valóban nincs semmi probléma Keane és Varga között, s az edző és a játékos jó hangulatban készül a csapatra váró következő feladatokra.
Egy szív, egy dobbanás
– írták a fotóhoz.
Az FTC ebben a naptári évben még öt meccset játszik: ezen a héten kétszer is megmérkőzik a Kisvárdával az NB I-ben, jövő héten a Rangerst és a DVSC-t fogadja a Groupama Arénában, azt követően pedig a DVTK elleni idegenbeli találkozóval zárja a 2025-ös esztendőt.
Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka