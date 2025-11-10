Véget érhet Amerika vergődése, észhez tértek a demokraták

Washington megbénult: mit jelent valójában az amerikai kormányzati leállás?
A demokraták utoljára hét évvel ezelőtt állították le az amerikai kormányzat működését.
Negyven napon át tartó bénultság után úgy tűnik, véget ér a kormányzati leállás. A szenátusban most megszületett a megállapodás, amely lehetővé teheti, hogy Amerika végre működésbe lendüljön. A demokraták engedtek, Trump elérte, amit akart: a realitás visszatért Washingtonba.
A Politico beszámolója szerint vasárnap este a szenátus 60–40 arányban megszavazta a történelmi hosszúságú kormányzati leállás lezárását előkészítő javaslatot, ezzel az első lépést téve a válság lezárása felé. A negyven napig tartó bénultság nemcsak az állami dolgozókat tette próbára, hanem azt is megmutatta, hogy Amerika meddig bírja el a politikai hisztériát. Végül a demokraták kénytelenek voltak megadni magukat, miután Trump adminisztrációja garanciát vállalt a kirúgott dolgozók visszavételére és a bérkifizetések rendezésére.
A megegyezés, amelyet John Thune republikánus többségi vezető dolgozott ki a demokraták néhány, mérsékeltebb szenátorával – köztük Angus Kinggel és Jeanne Shaheennel –, egyértelműen annak a jele, hogy a baloldal végre felismerte:
a politikai zsarolás nem kormányzás.
A demokraták hetekig próbálták az Obamacare-adókedvezmények meghosszabbításához kötni a költségvetési megállapodást, miközben
A közvélemény nyomása, valamint Trump eltökélt hozzáállása végül megtörte az ellenállásukat. A megállapodás értelmében a mezőgazdasági minisztérium, a veteránügyi hivatal és a kongresszusi működés is teljes pénzügyi fedezetet kap az aktuális pénzügyi évre, a többi állami szervet pedig 2026. január 30-ig finanszírozzák. Ez a kompromisszum – bár korántsem tökéletes – végre lehetővé teszi, hogy az ország kilépjen a bénultságból. Thune és a demokraták között folytatott tárgyalásokban a Fehér Ház is aktívan részt vett, és a háttérben Donald Trump személyesen is közreműködött a megegyezés elérésében.
Ezt is ajánljuk a témában
A demokraták utoljára hét évvel ezelőtt állították le az amerikai kormányzat működését.
Ezt is ajánljuk a témában
A Pentagon pénteken jelentette be a hírt.
A Politico szerint a tárgyalások utolsó szakaszában a demokraták már csupán annyit próbáltak elérni, hogy ígéretet kapjanak: decemberben a szenátus napirendre tűzi az Obamacare-adókedvezmények kérdését. Ezt Thune meg is adta nekik – feltéve, hogy a kormányzati leállás azonnal véget ér. Ezzel a republikánus vezetés lényegében elérte, amit akart:
a demokraták kénytelenek voltak elfogadni, hogy az ország működése előbbre való, mint a pártpolitikai alkudozás.
A szenátusi szavazás után még a demokraták soraiban is akadtak, akik elismerték a realitást. Tim Kaine virginiai szenátor például kijelentette:
Egyértelmű, hogy a republikánusokkal kell együttműködni, ha meg akarjuk védeni a szövetségi munkaerőt.
Mindeközben a progresszív táborban tombol a düh. Elizabeth Warren a vasárnapi szavazás után „szörnyű hibának” nevezte a megállapodást, mondván:
Az amerikai emberek azt akarják, hogy harcoljunk az egészségügyért, nem azt, hogy megadjuk magunkat.
Csakhogy a realitás mást mutat – és az idő a republikánusokat igazolta.
A leállás 40. napjára világossá vált, hogy a demokraták erőfitogtatása nem csupán kárt okozott, hanem teljesen hiteltelenné is tette őket a közvélemény szemében.
Ezt is ajánljuk a témában
A CNN beszámolója szerint a szövetségi kormány éjfélkor leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodásra jutni a finanszírozási csomagról.
A törvényhozás még nem ért a folyamat végére, a képviselőház jóváhagyása még hátravan, ám minden jel arra utal, hogy Trump elnök támogatásával a javaslat hamarosan átmegy. A republikánusok egységesek, és a demokraták egy része sem hajlandó tovább asszisztálni a saját pártja bénultságához.
A kompromisszum nemcsak a leállás végét jelenti, hanem annak beismerését is, hogy az amerikai demokrácia nem bírja el a végtelen ideológiai háborút.
Trump vasárnap este, egy washingtoni futballmeccsen nyilatkozva optimistán fogalmazott:
Úgy tűnik, nagyon közel vagyunk a leállás végéhez.
A mondat – bár rövid – mindent elárul: Amerika újra működni fog, mert a realitás, a munka és a józan ész mindig erősebb, mint a demokraták önsorsrontó játéka.
Nyitókép: Demokrata szenátorok sajtótájékoztatót tartanak a washingtoni Capitoliumban a részleges kormányzati leállás előtt / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP