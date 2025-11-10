Véget érhet Amerika vergődése, észhez tértek a demokraták

A Politico beszámolója szerint vasárnap este a szenátus 60–40 arányban megszavazta a történelmi hosszúságú kormányzati leállás lezárását előkészítő javaslatot, ezzel az első lépést téve a válság lezárása felé. A negyven napig tartó bénultság nemcsak az állami dolgozókat tette próbára, hanem azt is megmutatta, hogy Amerika meddig bírja el a politikai hisztériát. Végül a demokraták kénytelenek voltak megadni magukat, miután Trump adminisztrációja garanciát vállalt a kirúgott dolgozók visszavételére és a bérkifizetések rendezésére.

Negyven nap után véget érhet Amerika kormányzati leállása. A demokraták engedtek, Trump elérte, hogy újra működésbe lendüljön az ország.

Forrás: Mandel NGAN / AFP

A megegyezés, amelyet John Thune republikánus többségi vezető dolgozott ki a demokraták néhány, mérsékeltebb szenátorával – köztük Angus Kinggel és Jeanne Shaheennel –, egyértelműen annak a jele, hogy a baloldal végre felismerte:

a politikai zsarolás nem kormányzás.

A demokraták hetekig próbálták az Obamacare-adókedvezmények meghosszabbításához kötni a költségvetési megállapodást, miközben