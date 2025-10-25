Teljesen leállt az amerikai kormányzat: rejtélyes milliomos mentette meg az amerikai hadsereget

Az amerikai hadügyminisztérium elfogadta egy ismeretlen személy százmillió dollárt meghaladó adományát, amivel a katonák járandóságának folyósítását támogatta, számolt be pénteken a Pentagon.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön újságíróknak beszélt a 130 millió dolláros szokatlan felajánlásról, amellyel egy általa jól ismert személy akart segíteni a katonák fizetéseit legalább részben fedezni a kormányzati leállás ideje alatt. Sean Parnell, a hadügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az adomány azzal a kikötéssel érkezett, hogy azt csak a hivatásos állomány tagjainak fizetésére és juttatásaira fordíthatják.

Az Egyesült Államoknak október eleje óta nincs elfogadott költségvetése, ami miatt számos szövetségi intézmény működése szünetel, és az alkalmazottak sem jutnak hozzá fizetésükhöz.

(MTI)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP