Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Sean Parnell hadügyminisztérium adomány Donald Trump Egyesült Államok

Teljesen leállt az amerikai kormányzat: rejtélyes milliomos mentette meg az amerikai hadsereget

2025. október 25. 06:36

A Pentagon pénteken jelentette be a hírt.

2025. október 25. 06:36
null

Az amerikai hadügyminisztérium elfogadta egy ismeretlen személy százmillió dollárt meghaladó adományát, amivel a katonák járandóságának folyósítását támogatta, számolt be pénteken a Pentagon.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön újságíróknak beszélt a 130 millió dolláros szokatlan felajánlásról, amellyel egy általa jól ismert személy akart segíteni a katonák fizetéseit legalább részben fedezni a kormányzati leállás ideje alatt. Sean Parnell, a hadügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az adomány azzal a kikötéssel érkezett, hogy azt csak a hivatásos állomány tagjainak fizetésére és juttatásaira fordíthatják.

Az Egyesült Államoknak október eleje óta nincs elfogadott költségvetése, ami miatt számos szövetségi intézmény működése szünetel, és az alkalmazottak sem jutnak hozzá fizetésükhöz.

(MTI)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 


 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. október 25. 06:41
a világ csendőre és a világ ura ---- nem lesz gond a fed fossa a bankóprésből a fedezetlen dollárt -- ezt már eljátszották párszor
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!