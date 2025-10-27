Trump működését akarták gáncsolni, de közben a szegényekbe rúgtak bele a demokraták

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) október végén közzétett közleménye szerint november 1-jén nem folyósítják a szövetségi élelmiszersegélyeket, mivel a kormányzati leállás tovább húzódik – írja az Euronews.

A döntés azt követi, hogy a Trump-kormány bejelentette: nem használja fel az erre a célra elkülönített mintegy 5 milliárd dolláros tartalékalapot az „Élelmiszersegély-program” (Supplemental Nutrition Assistance Program) finanszírozására, amely minden nyolcadik amerikait segíti az élelmiszervásárlásban.

A minisztérium közleménye szerint „a források kimerültek”, és nem lesznek kifizetések novemberben, ami politikai fordulópontot jelenthet a Szenátusban.

A kormányzati leállás október 1-jén kezdődött, és már az Egyesült Államok történetének második leghosszabbja. A republikánus vezetés eddig biztosította a juttatásokat, de a mostani döntés szélesebb társadalmi rétegeket is sújthat, ha néhány napon belül nem születik politikai megállapodás.