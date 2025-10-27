Trump működését akarták gáncsolni, de közben a szegényekbe rúgtak bele a demokraták

Amerika figyelmeztet: Ukrajna elvesztette a kontrollt, ami óriási veszélyt jelent Európa számára
Már a háború előtt kellemetlenné vált Kijev számára az illegális GMO-növénytermesztés.
Az élelmiszersegélyre szánt pénzhez kellett nyúlnia a kormányzatnak a Demokrata Párt hosszú költségvetési obstrukciója miatt.
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) október végén közzétett közleménye szerint november 1-jén nem folyósítják a szövetségi élelmiszersegélyeket, mivel a kormányzati leállás tovább húzódik – írja az Euronews.
A döntés azt követi, hogy a Trump-kormány bejelentette: nem használja fel az erre a célra elkülönített mintegy 5 milliárd dolláros tartalékalapot az „Élelmiszersegély-program” (Supplemental Nutrition Assistance Program) finanszírozására, amely minden nyolcadik amerikait segíti az élelmiszervásárlásban.
A minisztérium közleménye szerint „a források kimerültek”, és nem lesznek kifizetések novemberben, ami politikai fordulópontot jelenthet a Szenátusban.
A kormányzati leállás október 1-jén kezdődött, és már az Egyesült Államok történetének második leghosszabbja. A republikánus vezetés eddig biztosította a juttatásokat, de a mostani döntés szélesebb társadalmi rétegeket is sújthat, ha néhány napon belül nem születik politikai megállapodás.
A republikánusok és a demokraták egymást hibáztatják:
a demokraták nem hajlandók támogatni a kormányt, amíg nem indulnak tárgyalások az egészségbiztosítási támogatások meghosszabbításáról, míg a republikánusok azt követelik, hogy előbb érjen véget a leállás.
Bár demokrata törvényhozók felszólították az agrárminisztert, hogy használja fel a tartalékalapot a következő havi juttatásokra, a Mezőgazdasági Minisztérium kiszivárgott feljegyzése szerint erre jogilag nincs lehetőség, mivel a pénz katasztrófahelyzetekre van fenntartva.
Az élelmiszersegély leállásának veszélye mind a republikánus, mind a demokrata vezetésű államokat aggasztja, hiszen az amerikai lakosság jelentős része függ ettől a programtól.
Egyes államok megpróbálják saját forrásból fenntartani a támogatásokat, ám az Mezőgazdasági Minisztérium szerint ezek költségeit a szövetségi kormány nem térítené meg.
Más államok – például Arkansas és Oklahoma – már most arra figyelmeztetik a kedvezményezetteket, hogy készüljenek az ellátás megszakadására, és keressenek helyi segélyszervezeteket. Chris Murphy demokrata szenátor szerint a válságért a republikánusok és Trump felelősek, akik nem hajlandók tárgyalni.
„Ha leülnének egyeztetni, akár néhány napon belül újraindíthatnánk a kormányt, és nem lenne élelmiszersegély-válság” – mondta Murphy, hozzátéve: a mostani politikai patthelyzet különösen éles, mivel Trump már hivatalba lépése óta a szövetségi kormány méretének csökkentésére törekszik.
Ezt is ajánljuk a témában
Már a háború előtt kellemetlenné vált Kijev számára az illegális GMO-növénytermesztés.
Nyitókép: Celal Gunes / AFP