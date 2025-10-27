Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Mezőgazdasági Minisztérium válság USDA Trump élelmiszersegély

Trump működését akarták gáncsolni, de közben a szegényekbe rúgtak bele a demokraták

2025. október 27. 14:05

Az élelmiszersegélyre szánt pénzhez kellett nyúlnia a kormányzatnak a Demokrata Párt hosszú költségvetési obstrukciója miatt.

2025. október 27. 14:05
null

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) október végén közzétett közleménye szerint november 1-jén nem folyósítják a szövetségi élelmiszersegélyeket, mivel a kormányzati leállás tovább húzódik – írja az Euronews

A döntés azt követi, hogy a Trump-kormány bejelentette: nem használja fel az erre a célra elkülönített mintegy 5 milliárd dolláros tartalékalapot az „Élelmiszersegély-program” (Supplemental Nutrition Assistance Program) finanszírozására, amely minden nyolcadik amerikait segíti az élelmiszervásárlásban. 

A minisztérium közleménye szerint „a források kimerültek”, és nem lesznek kifizetések novemberben, ami politikai fordulópontot jelenthet a Szenátusban.

A kormányzati leállás október 1-jén kezdődött, és már az Egyesült Államok történetének második leghosszabbja. A republikánus vezetés eddig biztosította a juttatásokat, de a mostani döntés szélesebb társadalmi rétegeket is sújthat, ha néhány napon belül nem születik politikai megállapodás. 

A republikánusok és a demokraták egymást hibáztatják:

a demokraták nem hajlandók támogatni a kormányt, amíg nem indulnak tárgyalások az egészségbiztosítási támogatások meghosszabbításáról, míg a republikánusok azt követelik, hogy előbb érjen véget a leállás. 

Bár demokrata törvényhozók felszólították az agrárminisztert, hogy használja fel a tartalékalapot a következő havi juttatásokra, a Mezőgazdasági Minisztérium kiszivárgott feljegyzése szerint erre jogilag nincs lehetőség, mivel a pénz katasztrófahelyzetekre van fenntartva.

Az élelmiszersegély leállásának veszélye mind a republikánus, mind a demokrata vezetésű államokat aggasztja, hiszen az amerikai lakosság jelentős része függ ettől a programtól. 

Egyes államok megpróbálják saját forrásból fenntartani a támogatásokat, ám az Mezőgazdasági Minisztérium szerint ezek költségeit a szövetségi kormány nem térítené meg. 

Más államok – például Arkansas és Oklahoma – már most arra figyelmeztetik a kedvezményezetteket, hogy készüljenek az ellátás megszakadására, és keressenek helyi segélyszervezeteket. Chris Murphy demokrata szenátor szerint a válságért a republikánusok és Trump felelősek, akik nem hajlandók tárgyalni. 

„Ha leülnének egyeztetni, akár néhány napon belül újraindíthatnánk a kormányt, és nem lenne élelmiszersegély-válság” – mondta Murphy, hozzátéve: a mostani politikai patthelyzet különösen éles, mivel Trump már hivatalba lépése óta a szövetségi kormány méretének csökkentésére törekszik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Celal Gunes / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. október 27. 15:19
A legcsorobb amerikaiak a Detroitiak az atlag haztartasi bevetel 4%-at koltik elelmiszerre, a Californiaiak 1%-ot w ww.voronoiapp.com/economy/US-Cities-Where-People-Spend-the-Most-and-Least-on-Groceries-6936 milyen szegenyek ? xDDD
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!