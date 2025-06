Amerika figyelmeztet: Ukrajna elvesztette a kontrollt, ami óriási veszélyt jelent Európa számára

Valós veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi egészségre az Ukrajnából érkező gabonafélék és más szántóföldi növények, mivel sok esetben az exportra értékesített szállítmányokban is találtak génmódosított növény-szennyeződést a független laboratóriumi vizsgálatok. Magyarországon is fennakadt az ellenőrzésen ilyen szállítmány még 2023-ban, amely óriási veszélyt jelent az agrárgazdaságra és a környezetre, tekintve, hogy hazánkban szigorúan tilos a genetikailag módosított növények termesztése és az ezekkel folytatott kereskedelem is.