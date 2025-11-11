Reakció: „Senki sem mondhatja, hogy maradt volna még kérdés, amire Orbán Viktor nem válaszolt” (VIDEÓ)

A legfrissebb Reakcióban Kacsoh Dániel és Mráz Ágoston Sámuel górcső alá vette Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjúját. Átbeszélték, miről szólt valójában a miniszterelnök üzenete, és milyen irányba mozdulhat a magyar belpolitika.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az adásban a miniszterelnök a baloldali szavazók számára is érthetően tudott érvelni, és a másfél órás interjú után senki sem mondhatja, hogy maradt volna még kérdés, amire Orbán Viktor nem válaszolt. „Van egy új fogalom: a kiábrándult Tisza-szavazó, aki ugyan kormányellenes, de bizonytalan, hogy a kormányzási pozíciót rá akarja-e bízni Magyar Péterre. Szerintem hozzájuk beszélt a miniszterelnök” – fogalmazott.

Mráz szerint a miniszterelnök kihívója egy protest pártot vezet, és alapvetően csak a felháborodáshoz ért, ellenben ebben az interjúban Orbán Viktor személyében egy kormányzó embert, egy gondolkodó politikust ismerhettek meg a nézők.

Rezsicsökkentés megvédése