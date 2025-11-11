Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Rónai Egon Magyar Péter interjú Orbán Viktor Kacsoh Dániel Mráz Ágoston Sámuel

Reakció: „Senki sem mondhatja, hogy maradt volna még kérdés, amire Orbán Viktor nem válaszolt” (VIDEÓ)

2025. november 11. 19:38

Mráz Ágoston Sámuel a kormányfő amerikai útja kapcsán leszögezte: szó sem volt hitelfelvételről, nem nőtt egy centtel sem az államadósság.

2025. november 11. 19:38
null

A legfrissebb Reakcióban Kacsoh Dániel és Mráz Ágoston Sámuel górcső alá vette Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjúját. Átbeszélték, miről szólt valójában a miniszterelnök üzenete, és milyen irányba mozdulhat a magyar belpolitika.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az adásban a miniszterelnök a baloldali szavazók számára is érthetően tudott érvelni, és a másfél órás interjú után senki sem mondhatja, hogy maradt volna még kérdés, amire Orbán Viktor nem válaszolt. „Van egy új fogalom: a kiábrándult Tisza-szavazó, aki ugyan kormányellenes, de bizonytalan, hogy a kormányzási pozíciót rá akarja-e bízni Magyar Péterre. Szerintem hozzájuk beszélt a miniszterelnök” – fogalmazott.

Mráz szerint a miniszterelnök kihívója egy protest pártot vezet, és alapvetően csak a felháborodáshoz ért, ellenben ebben az interjúban Orbán Viktor személyében egy kormányzó embert, egy gondolkodó politikust ismerhettek meg a nézők. 

Rezsicsökkentés megvédése

Az amerikai látogatást, és az ott elért eredményeket illetően Mráz úgy fogalmazott, hogy 

ez egy vezetők közti kézrázás volt, egy elvi megállapodás, nem vesztek el a bürokratikus részletekben”.

Az elemző hozzátette: mivel személyek közti megállapodásról van szó, így ha változik az egyik fél, akkor újra kell tárgyalni ezt a megállapodást. „Ezért tulajdonképpen ez a 2026-os választás tétje. Mert ha nem Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor az utódjának újra ki kell mennie az USÁ-ba tárgyalni” – jegyezte meg ennek kapcsán.

Ezt is ajánljuk a témában

Pénzügyi védőpajzs

Ami a pénzügyi védőpajzs témáját illeti, az elemző elmondta, hogy ebben az esetben, akárcsak a rezsicsökkentés védelmének esetében is, majd kidolgozásra kerülnek a részletek. 

Emögött az lehetett a miniszterelnöki logika, hogy ha Brüsszel ennyire ellenérdekelt Orbán Viktor újra választásában, akkor újabb és újabb nyomásgyakorlási eszközöket fog bevetni a magyar kormány megbuktatása érdekében – 

az egyik ilyen lehet például, hogy a forintra nyomást helyeznek. 

Ezért gondoskodott arról a kormány, hogy megvédje egy esetleges spekulatív támadással szemben a forintot. Mert ha elszáll a forint-euró árfolyam, és senki nem segít Magyarországnak, akkor az a választók döntésére és a választásra is befolyással lehet” –fejtette ki Mráz Ágoston Sámuel, kiemelve, hogy ez nem hitelfelvételt jelent, ahogyan az ellenzéki sajtó sugallja. „Nem nőtt egy centtel sem az államadósság” – szögezte le.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter és a Tisza Párt

Kacsoh Dániel emlékeztetett, hogy az interjúban Orbán Viktor nem nagyon akart belemenni abba, hogy kritika alá vonja vagy minősítse a Tisza Párt vezetőjét. Ennek kapcsán Mráz kifejtette, hogy ahogyan az adás elején is említette, ezt a műsort valószínűleg nagyrészt kiábránduló ellenzéki szavazók nézik, és hozzájuk próbált szólni a miniszterelnök egy kicsit más érvkészlettel.

Utalt rá, hogy megvan a véleménye Magyar Péterről, de inkább nem fejtette ki. Ha elmondta volna, akkor talán elkapcsoltak volna azok, akik érzik a szívük mélyén, hogy Magyar nem biztos, hogy alkalmas a miniszterelnökségre. 

De mivel őket is meg akarta szólítani a kormányfő, ezért nem erősen fogalmazott, hanem logikus érvekkel írta körül a helyzetet” 

– jegyezte meg.

Fővárosi csődhelyzet

Mráz Ágoston Sámuel e téma kapcsán emlékeztetett, hogy Budapest egy olyan közeg, ahol a többség ellenzéki érzelmű, de ez nem jelenti azt, hogy Magyar Péter rajongó is – ezért itt is fontos jelentősége volt a miniszterelnök logikus érvelésének. 

„Nem csődben lesz a főváros, hanem már csődben van” – idézte a miniszterelnököt az elemző, hozzátéve, hogy ugyan a főváros megoldhatta volna már ezt a helyzetet, de mivel nem sikerült neki, a kormány hajlandó segíteni.

Persze ilyenkor kérni kell a segítséget a főváros részéről, nem pedig verni az asztalt és kormányellenes akciókat indítani” 

– mondta ennek kapcsán. Felidézte, hogy Karácsony Gergely már említette, hogy nem utazik külföldre, hátha le tud ülni tárgyalni a kormánnyal. „De ez ennyire egyszerűen nem fog megoldódni, ez a helyzet valószínűleg a kormány-főváros viszonyrendszer újragondolását igényli majd” – tette hozzá.

14. havi nyugdíj

Mráz úgy véli, hogy a 14. havi nyugdíj kérdése mindenképpen egy szerencsés téma volt a miniszterelnök számára, hiszen – mint fogalmazott – az ATV nézőközönsége is – mint minden tévécsatorna esetében – magas számban nyugdíjasokból áll.

Nyitókép: Mandiner Reakció

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 11. 19:54
nem Poloskakent viselkedett Orban , tiszteletteljes, hatarozott, es minden kerdest pontosan megvalaszolt, nem mint Poloska
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. november 11. 19:41
A kopasz szektás TV-s nem volt a helyzet csúcsán... Persze mért is lett volna...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!