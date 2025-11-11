Reakció: „Senki sem mondhatja, hogy maradt volna még kérdés, amire Orbán Viktor nem válaszolt” (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Amíg Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás (VIDEÓ)
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
Mráz Ágoston Sámuel a kormányfő amerikai útja kapcsán leszögezte: szó sem volt hitelfelvételről, nem nőtt egy centtel sem az államadósság.
A legfrissebb Reakcióban Kacsoh Dániel és Mráz Ágoston Sámuel górcső alá vette Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjúját. Átbeszélték, miről szólt valójában a miniszterelnök üzenete, és milyen irányba mozdulhat a magyar belpolitika.
Mráz Ágoston Sámuel szerint az adásban a miniszterelnök a baloldali szavazók számára is érthetően tudott érvelni, és a másfél órás interjú után senki sem mondhatja, hogy maradt volna még kérdés, amire Orbán Viktor nem válaszolt. „Van egy új fogalom: a kiábrándult Tisza-szavazó, aki ugyan kormányellenes, de bizonytalan, hogy a kormányzási pozíciót rá akarja-e bízni Magyar Péterre. Szerintem hozzájuk beszélt a miniszterelnök” – fogalmazott.
Mráz szerint a miniszterelnök kihívója egy protest pártot vezet, és alapvetően csak a felháborodáshoz ért, ellenben ebben az interjúban Orbán Viktor személyében egy kormányzó embert, egy gondolkodó politikust ismerhettek meg a nézők.
Az amerikai látogatást, és az ott elért eredményeket illetően Mráz úgy fogalmazott, hogy
ez egy vezetők közti kézrázás volt, egy elvi megállapodás, nem vesztek el a bürokratikus részletekben”.
Az elemző hozzátette: mivel személyek közti megállapodásról van szó, így ha változik az egyik fél, akkor újra kell tárgyalni ezt a megállapodást. „Ezért tulajdonképpen ez a 2026-os választás tétje. Mert ha nem Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor az utódjának újra ki kell mennie az USÁ-ba tárgyalni” – jegyezte meg ennek kapcsán.
Ami a pénzügyi védőpajzs témáját illeti, az elemző elmondta, hogy ebben az esetben, akárcsak a rezsicsökkentés védelmének esetében is, majd kidolgozásra kerülnek a részletek.
„Emögött az lehetett a miniszterelnöki logika, hogy ha Brüsszel ennyire ellenérdekelt Orbán Viktor újra választásában, akkor újabb és újabb nyomásgyakorlási eszközöket fog bevetni a magyar kormány megbuktatása érdekében –
az egyik ilyen lehet például, hogy a forintra nyomást helyeznek.
Ezért gondoskodott arról a kormány, hogy megvédje egy esetleges spekulatív támadással szemben a forintot. Mert ha elszáll a forint-euró árfolyam, és senki nem segít Magyarországnak, akkor az a választók döntésére és a választásra is befolyással lehet” –fejtette ki Mráz Ágoston Sámuel, kiemelve, hogy ez nem hitelfelvételt jelent, ahogyan az ellenzéki sajtó sugallja. „Nem nőtt egy centtel sem az államadósság” – szögezte le.
A konstrukció célja kizárólag a devizalikviditás erősítése és a pénzügyi stabilitás védelme.
Kacsoh Dániel emlékeztetett, hogy az interjúban Orbán Viktor nem nagyon akart belemenni abba, hogy kritika alá vonja vagy minősítse a Tisza Párt vezetőjét. Ennek kapcsán Mráz kifejtette, hogy ahogyan az adás elején is említette, ezt a műsort valószínűleg nagyrészt kiábránduló ellenzéki szavazók nézik, és hozzájuk próbált szólni a miniszterelnök egy kicsit más érvkészlettel.
„Utalt rá, hogy megvan a véleménye Magyar Péterről, de inkább nem fejtette ki. Ha elmondta volna, akkor talán elkapcsoltak volna azok, akik érzik a szívük mélyén, hogy Magyar nem biztos, hogy alkalmas a miniszterelnökségre.
De mivel őket is meg akarta szólítani a kormányfő, ezért nem erősen fogalmazott, hanem logikus érvekkel írta körül a helyzetet”
– jegyezte meg.
Mráz Ágoston Sámuel e téma kapcsán emlékeztetett, hogy Budapest egy olyan közeg, ahol a többség ellenzéki érzelmű, de ez nem jelenti azt, hogy Magyar Péter rajongó is – ezért itt is fontos jelentősége volt a miniszterelnök logikus érvelésének.
„Nem csődben lesz a főváros, hanem már csődben van” – idézte a miniszterelnököt az elemző, hozzátéve, hogy ugyan a főváros megoldhatta volna már ezt a helyzetet, de mivel nem sikerült neki, a kormány hajlandó segíteni.
Persze ilyenkor kérni kell a segítséget a főváros részéről, nem pedig verni az asztalt és kormányellenes akciókat indítani”
– mondta ennek kapcsán. Felidézte, hogy Karácsony Gergely már említette, hogy nem utazik külföldre, hátha le tud ülni tárgyalni a kormánnyal. „De ez ennyire egyszerűen nem fog megoldódni, ez a helyzet valószínűleg a kormány-főváros viszonyrendszer újragondolását igényli majd” – tette hozzá.
Mráz úgy véli, hogy a 14. havi nyugdíj kérdése mindenképpen egy szerencsés téma volt a miniszterelnök számára, hiszen – mint fogalmazott – az ATV nézőközönsége is – mint minden tévécsatorna esetében – magas számban nyugdíjasokból áll.
Nyitókép: Mandiner Reakció