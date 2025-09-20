A demokrácia zászlaját ma a politikai gondolkodás romjai fölött lengetik

A politikai közösség klasszikus fogalma szerint a társadalmi és az állami tényezőt nem különítették el. Platón és Arisztotelész filozófiájában a politeia egyszerre jelenti mindkettőt. A modern szerzők a politeiát államnak fordították, a koinosz biosz (köz-élet), illetve a biosz politikosz (politikai élet) fogalmait elsősorban államéletként, vagy nemzetállami közösségként (commonwealth), illetve a 18. századtól egyre növekvő mértékben populációs államként fogták fel, tehát olyan hatalmi gépezetként értelmezték, amelyben

a közösség biopolitikai potenciállá, a szuverenitás üzemanyagává fokozódott le.

Miután a társadalmi és a politikai dimenzió különválasztása megtörtént, a politikai közösség klasszikus fogalma értelmét vesztette. Ezután már csak a modern államgépezet demokratizálására volt szükség ahhoz, hogy eljussunk a mai állapothoz, amelyben az állami főhatalom és a politikai közösség absztrakciója is beteljesedett, és a politikai osztály tevékenysége is egyre növekvő mértékben kimerül saját hatalmának leplezésében és a társadalom depolitizálásában.

A válság gyökere végső elemzésben az, hogy a politikai gondolkodás az idők során elveszítette politikai jellegét.

Az emberi létezés politikai minősége megkérdőjeleződik és utópikus távlatokban dereng fel a „másképp gondolkodók” tudatában, akiket a posztpolitikai konszenzus védelmezői nem győznek kommunistának és fasisztának bélyegezni. Hitvány helyzet.

Sajnos be kell látnunk, hogy az emberi természet politikai minősége nem érvényesül minden további nélkül és automatikusan. A politikát ugyan nem lehet eltörölni, de a politikai gondolkodás és a társadalmi élet között mély szakadék nyílhat abban az esetben, ha egy közösség lemond arról, hogy kitartson az emberi lét politikai dimenziójában.

A politika ebben a tekintetben a nyelvhez hasonlít.

Arisztotelész szerint az ember potenciálisan rendelkezik értelmes beszéd képességével, a beszéd a természetéből fakad, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne kellene megtanulnunk beszélni, vagy hogy az ember mindig e képessége magaslatán lenne. Az ember politikai természetével kapcsolatban ugyanez a helyzet. Miközben az ember természete szerint politikai lény és természetesen egy depolitizált társadalom tagjaként is az marad, az élet politikai minősége nem eleve adott a számára.

Attól, hogy potenciálisan minden ember képes a politikai életre, a politika iránti érzék megerősödhet és meggyengülhet, sőt, adott esetben el is tűnhet egy közösség életéből.

Ennek egyértelmű jeleit fedezhetjük fel az ártalmatlanított „fogyasztói” szabadságban, a politikaellenességben és az emberi létviszonyokat globális mértékű egyneműsítésében.

Bár Hannah Arendt számára sem kérdéses, hogy a politika szükségessége az emberi természetből fakad, a filozófus mégis úgy véli, „annak veszélye fenyeget, hogy a politika teljesen eltűnik a világból.” Mindig lesz valami, amit politikának fognak nevezni és az ember politikai természetét sem lehet kiküszöbölni az ellentétek felszámolása vagy az ember háziasítása révén. Tehát a veszély abban áll, hogy elveszítjük a politika iránti érzéket. Hannah Arendttől eltérően Carl Schmitt úgy látja, hogy az emberi lét politikai dimenziója állandóan jelen van a történelemben, és legfeljebb a politikai önrendelkezéstől eltiltott népek veszítik el a sorsuk alakításának képességét: „A politikai azzal még nem tűnik el a világból, hogy egy népnek nincs már ereje vagy akarata a politikai szférájában való kitartásra. Ekkor csupán egy gyenge nép tűnik el.”

Schmitt meggyőződése szerint a politika valóságát nem lehet eltörölni.

Hiába próbálnak sokan az ellenség megsemmisítése révén olyan új világot teremteni, amelyben többé nincs ellenségesség. Hiába próbálják felszámolni az ellentétek ontológiai alapját és hiába próbálják homogenizálni a társadalmi viszonyokat, mert a politikai világ mindig újratermeli saját meghasadtságát. Ezt nevezhetjük a „politikamegmaradás törvényének”.

A politika nem vész el, csak átalakul

Kinek van igaza ebben a döntő kérdésben? Arendtnek, aki szerint a politika eltűnik a világból vagy pedig Schmittnek, aki szerint csak a politikára képtelen közösségek tűnnek el, ám a politika ennek ellenére mindig megmarad? Olyasvalakit hívunk segítségül ebben a kérdésben, aki már első látásra elfogultnak tűnik: a konfliktusszociológia atyja, Gaston Bouthoul szerint ugyanis Hannah Arendt mindenben tévedett. E sommás ítélet alapján feltételezhetjük, hogy a tunéziai gondolkodó is inkább a „politikamegmaradás törvényében” hisz és nem tart a politika eltűnésétől. Bouthoul szerint a történelem a konfliktusok kimeríthetetlen tárháza, és

ahogy a háború jelenségét sem lehet felszámolni a konfliktus kiváltó okainak eltörlésével, lefegyverzéssel, az államok felszámolásával vagy épp egy világállam létrehozásával, úgy a politikai konfliktusokat sem lehet hasonló eszközökkel felszámolni.

Azok újra és újra visszatérnek és tanúságot tesznek az emberi rend pluralitásáról. Amiben mások a politika végét látják, az Bouthoul szerint csupán a politika törvényszerű változása, amivel meg kell tanulnunk együtt élni. Ezek szerint Schmittnek van igaza: a politika csak azok számára szűnik meg, akik feladják politikai alanyiságukat és többé nem képesek kitartani az emberi lét politikai dimenziójában. A „politikamegmaradás törvényének” másik jelentős híve, Julien Freund az álláspontját Arisztotelész filozófiájára alapozza és több alapvető kérdésben is Arendttel ellentétes álláspontot képvisel. A neoarisztoteliánus gondolkodó szerint a politika természete, lényege és értelemadó célja változhatatlan, és attól még, hogy engedünk az apolitikusság, vagy az antipolitikai gondolkodásmód csábításának, ez a lényeg megmarad és még a legmélyrehatóbb változásokat is túléli.

Arendt teljes joggal mutat rá a politikai gondolkodás hanyatlására, csakhogy Freund szerint viszont minden hanyatlás viszonylagos.

Attól, hogy a politikai gondolkodás ellentétbe kerül a politika antropológiai alapjával és eltávolodik a politika lényegétől, maga a politika nem szűnik meg és nem tűnik el a világból.

Bouthoul arra figyelmeztet, hogy az üres fecsegést illetve a politikai gondolkodás látszólag alacsony színvonalát sem tekinthetjük a válság abszolút mércéjének, hiszen a politika mindig a fecsegők felségterülete. Ha a politika valósága és a politikai gondolkodás között ellentmondás feszül, az persze megbosszulja magát, ám ebben az esetben már messze nem csak felületes fecsegésről van szó. Való igaz: ma a politikai autonómia iránti érzék rendszerszintű elfojtása zajlik. Jobb elnevezés híján ezt a törekvést nevezik liberalizmusnak.

Nincs értelme azon háborogni, hogy milyen anakronisztikus és pontatlan ez az elnevezés. Valóban az, de minden hegemónia megnevezésével kapcsolatban hasonló problémákba ütközünk, mert a hegemónia jellemzően elrejti önnön lényegét.

Ráadásul a depolitizáló hatalom különösen is szeret rejtekezni. Igaza van azoknak, akik szerint a mai hegemóniának semmi köze a szabadsághoz és egyre kevesebb köze van a klasszikus liberalizmus hagyományához. Azonban a mai hegemóniával szemben megfogalmazódó legfőbb bírálat mégis antiliberális jegyeket ölt magára. A kritika célpontja az a liberális felfogás, amely a társadalmat piacként kezeli, a politikai autonómiára pedig üzemzavarként tekint. Amit tehát ma meglehetősen anakronisztikus módon „politikai liberalizmusnak” neveznek, az még mindig inkább liberalizmus, mintsem politika. A politikai elem végérvényesen kiveszett belőle, s így nem maradt belőle más, mint az a törekvés, hogy ökonomizáló társadalomszemléletét érvényre juttassa a politika felségterületén, lehetőleg a politika minél radikálisabb beszűkítésével.

Könyvek a posztpolitikai konszenzus ellen

Mindennek tükrében egyáltalán nem megalapozatlan Arendt félelme, hogy a politika eltűnhet a világból, már ha ezt a politikai gondolkodás eltűnő valóságvonatkozására értjük. Valóban rohamtempóban zajlik a politikai tér felszámolása és a klasszikus politikai gondolkodás alapelveinek kompromittálása. Épp ezért kevéssé vigasztal bennünket a tudat, hogy a politikai gondolkodás válsága nem érinti az ember legbensőbb lényegét. Arendtnek kétségkívül igaza van abban, hogy a politikai gondolkodás politikai jellege erősen kérdésessé kezd válni.

A politika immár kétezer éve kilépett az emberi léptékű politikai terekből. Az „aktív élet” fogalmának leértékelődése is évezredes tendencia.

A politikai közösség pozitív antropológiai alapját mintegy fél évezrede kórusban tagadják Európa-szerte. Emellett a modern gondolkodás minden autonómiát alárendelt a haladás és a történelmi szükségszerűség eszméinek. Még ha elfogadjuk is a „politikamegmaradás törvényét”, akkor sem mondhatjuk, hogy rózsás lenne a helyzet. A késő antikvitás volt az utolsó korszak, amelyben a politikai gondolkodás nem kényszerült rejtekutakra és nem szorult kínos magyarázkodásra, amikor a lényege felől érdeklődtek. Ez pedig válság.

Lehet, hogy nem az emberi természet jóvátehetetlen válsága, de mindenképp szakadás a gondolkodás és az élet között.

Arendt teljes joggal állapítja meg, hogy talán Szent Ágoston volt „az utolsó, aki legalább még tudatában volt, hogy a politika egykor milyen ranggal rendelkezett”. Azóta sok évszázad telt el, és időközben számos lényegében véve antipolitikai doktrínát neveztek „politikai filozófiának”. Mivel egyszer minden léthazugság eléri csúcspontját, a demokrácia zászlaját ma a politikai gondolkodás romjai fölött lengetik.

A posztpolitikai konszenzus ellen

A politikai gondolkodás útvesztése a totalitarizmussal kapcsolatban a legnyilvánvalóbb. Miután az angolszász szuronyok hegyén a liberalizmus visszatért Európába, a nyugati blokk főideológusai egyetlen tényezőt jelöltek meg a világháborúk, a diktatúrák és a népirtások legfőbb okaként, nevezetesen az európai társadalmak túlzott átpolitizáltságát, a „totális politikát”, amely állítólag a tömegek politikai mozgósításán alapult. Ez a téves diagnózis újabb súlyos csapást jelentett a politikai gondolkozás számára, mivel a posztpolitikai konszenzus teoretikusai teljesen figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy

a totalitarizmus lényege nem a társadalom teljeskörű átpolitizálása, hanem éppen ellenkezőleg: a társadalom totális depolitizálása.

A szövetségesek ott folytatták az európai tudat politikai lefegyverzését és a politika kiüresítését, ahol a legyőzöttek abbahagyták. Csak míg a nemzetiszocialisták egy etnikai kategóriákhoz rögzített ellenségfogalommal számolták fel a politika autonómiáját, addig a szövetségesek a háborús és népirtó politika okainak eltörlésére hivatkoztak és a liberális antipolitika új jelszavai alatt gyarmatosították az európai tudatot. Miközben a kommunista, fasiszta és nemzetiszocialista hatalomátvételeket kizárólag az államhatalom bénultsága tette lehetővé, a totalitárius állam megszilárdításához pedig minden esetben a társadalom radikális depolitizálásán keresztül vezetett az út,

a világháború után abszurd ítéletet hirdettek: az állam visszaszorítására és kevesebb politikára van szükség.

Ez a téveszmés gondolkodás vezetett ahhoz a „posztpolitikai konszenzushoz”, amely a „demokratikus és európai értékek” foglalata lett és számos országban az állami doktrína rangjára emelkedett.

A politikai gondolkodás, amennyiben valóban politikai, arra törekszik, hogy megtörje a posztpolitikai konszenzust. A politikai gondolkodóknak ismét ki kell járniuk a klasszikusok iskoláját, ki kell taposniuk a hagyomány benőtt ösvényeit, hogy hitelesen mutathassanak rá a jelenlegi hegemónia viszonylagos és esendő voltára és persze minden polémián túl: az ember politikai természetére.

Ez lehet a legnagyobb kaland: a politika visszatérése.

***