Erős állítások – Krasznahorkai László Nobel-díjára

Erős állítások, vitára is ingerlő, de mindenképp erős állítások. A mai világra többek között az a jellemző, hogy már nincsenek erős állítások. Leginkább semmilyen állítások vannak, lózungok, jelszavak, ködösítések. Krasznahorkai életművében, annak legmaradandóbb darabjaiban újra és újra feltűnnek ezek az erős állítások, ezek az erős kérdések, amelyekre nem érkezik válasz, de nem is azért olvas az ember, hogy válaszokat kapjon.
Van itt tehát egy kivételesen komoly egyéni művészi teljesítmény, és ez a lényeg, még akkor is, ha e teljesítmény létrehozója így vagy úgy nyilatkozik, nekünk esetleg nem tetsző gondolatai vannak. Ha már itt tartunk, sok hülyeséget volt képes mondani egyébként Weöres Sándor, Szabó Lőrinc, Ady Endre vagy Kosztolányi Dezső is. A Nobel-díjnak annyiban van egy tágasabb hozadéka is, hogy jó esetben ráirányítja a figyelmet a megdíjazott hazájára is, esetünkben a magyar irodalomra. Kicsit kíváncsibbá válik az olvasásra még hajlamos ember, hogy mégis miket írtak és írnak más magyar írók, honnan is jött ez a Krasznahorkai. Örüljünk tehát, ahogy egy olimpiai aranynak is örülünk, noha sok közünk nincs ahhoz sem.
Személyes siker, kollektív örülés, néha legyen így, öt percre legalább.
