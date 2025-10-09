Erős állítások – Krasznahorkai László Nobel-díjára

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Krasznahorkai Lászlónak ítélte az irodalmi Nobel-díjat. A kuratórium indoklása szerint „látnoki erejű műveiért részesült az elismerésben, amelyek az apokaliptikus terror közepette is képesek megmutatni a művészet erejét”. Talányos indoklás, de nem szeretnék a kákán is csomót keresni. Kicsit keresgélnék csak:

hogyan van itt értve az, hogy „az apokaliptikus terror közepette”?

A világban dúló apokaliptikus terrorról lenne itt szó? Vagy a Krasznahorkai egyes regényeiben (leginkább a Sátántangóban és Az ellenállás melankóliájában) megjelenő terrorról? Vagy mindkettőről? Hogy tehát a világban és Krasznahorkai legnagyobb hatású regényeiben egyaránt az apokaliptikus terror dúlna? De tényleg nem lovagolnék itt a kurátori indoklás rejtélyein, nem ennek van itt az ideje.

Azt leszögezném, hogy Krasznahorkai jócskán megérdemelte az elismerést, pont. Írt legalább öt olyan könyvet, amivel jócskán megérdemelte.

Ez nem akármilyen teljesítmény. Látom, hogy (mint 2002-ben, Kertész Imre megdíjazásakor) itt is elszabadulni látszanak némely indulatok a díj kapcsán. Egyfelől az indulatok szabadulnak el („nem is magyar író”, „libsi megmondóember”, „hazaáruló”, „büdös zsidó”), másrészt már most körvonalazódik egy olyan értelmezés is, mely szerint ez a díj a „másik” Magyarországnak szól, annak a Magyarországnak, amely nem kér a jelenlegi – maradjunk ennél a finom megfogalmazásnál – apokaliptikus terrorból.