Ismét válságban van a brit királyi család

Nyitókép: Stephen Pond/Getty Images

Március 22-én pénteken Katalin walesi hercegné bejelentette: egy műtétet követően rákot diagnosztizáltak nála az orvosai, ezért preventív kemoterápiás kezelést kap. A nyilatkozat megdöbbentette a világsajtót,

amely a korábbi hetekben cikkek tömegeit gyártotta a hercegnő állítólagos „eltűnéséről”.

A hercegnőt januárban műtötték, amelyről a Kensington-palota korábban csak annyit közölt, hogy „tervezett” volt a műtét és jól sikerült, és azt írták: a család nem szeretné nyilvánosságra hozni, hogy pontosan mi volt a hercegnő baja.

Miután Katalin több hónapja nem vett részt egyetlen hivatalos eseményen sem, és csak néhány homályos paparazzi kép készült róla, március 10-én egy fotót posztolt, amin három gyermekével látható. Azonban a fotó posztolása után több hírügynökség „manipuláció lehetőségére” hivatkozva visszavonta a hivatalos képet. Ezt követően médiahisztéria robbant ki a fotó körül, amely néhány helyen szerkesztve volt. A sajtó felkapta a sztorit, találgatni kezdtek a hercegnő hollétéről, házasságnak állapotáról, cikkek százait jelentették meg azzal kapcsolatban, hogy mi lehet Katalinnal, annak ellenére, hogy a palota korábban közölte: a hercegnő húsvétig pihen, majd azt követően szeretne csak nyilatkozni. A közösségi oldalakon a felhasználók mémeket gyártottak a hercegnő „eltűnéséről” és konspirációkat költöttek arról, hogy már nem is él.

A médiahisztéria és a hercegnőre áradó gúny miatt Katalin hercegnő előre hozta a nyilatkozat időpontját és egy héttel húsvét előtt bejelentette a rák diagnózist. Alig másfél hónappal korábban Károly királyt is rákkal diagnosztizálták, így

a család két vezető tagja ideiglenesen kényszerszünetet kell, hogy tartson.

A királyi család hagyományosan nem közölte a nyilvánossággal a betegségeit. II. Erzsébet utolsó éveiben vérrákkal küzdött Gyles Brandreth életrajzi könyve szerint, azonban ezt még a halotti bizonyítványon is eltitkolták, és azt írták rá, hogy a királynő halálának az oka az „idős kor” volt. A „soha ne magyarázkodj, soha ne panaszkodj” mottó utolsó megnyilvánulása volt ez. A királynő halhatatlannak és elnyűhetetlennek tűnt, mert az évek során mélyen hallgatott különböző betegségeiről.

Károly februárban szakított ezzel, azonban ő sem közölte, hogy pontosan milyen típusú rákban szenved. Katalin hercegnő valószínűleg soha nem hozta volna nyilvánosságra a betegségét, ha nem kényszeríti erre a világsajtó. Alig egy nappal a bejelentés előtt az amerikai Fox televízió a TMZ amerikai bulvárlappal együttműködve leközölt egy „dokumentumfilmet” Kate állítólagos eltűnéséről a közéletből.

Lecsökkentett intézmény

Az elmúlt hetekben

a királyi család minden fontosabb feladata Vilmos hercegre hárult.

Károly herceg nagy terve volt, hogy csökkentse a monarchia aktív tagjainak számát. Bár úgy tűnhet, a királyi család tagjainak feladata csak integetésből és estélyekből áll, rengeteg intézmény és jótékonysági szervezet van, amelyeknek részt vesznek a támogatásában és fenntartásában. Munkájuk látogatások és találkozók tömegéből áll, és az uralkodónak jelentős diplomáciai szerepe is van.

A lecsökkentett intézmény egyik hátulütője, hogy olyan családtagok is szerephez jutnak, akiket háttérbe szeretnének szorítani. Ezt történt II. Konstantin görög király februári temetésén, ahol Európa koronás fői is felvonultak, de a brit királyi család delegációját az az András herceg vezette, aki magánéleti botrányai (köztük Jeffrey Epsteinnel való barátsága) számtalan gondot okoztak a monarchiának.

Walesi iskolát látogat Vilmos herceg (Photo by Ben Birchall / POOL / AFP)

Egy ilyen helyzetben Harry herceg lehetett volna az, aki bátyja segítségére siethetett volna. A Kaliforniában élő herceg a hírek szerint csak a tévéből értesült arról, hogy Kate beteg. Az elmúlt hetekben Harry és felesége Meghan Markle rebranding kísérletbe kezdtek, és

a volt színésznő egy új életmódmárkát is bejelentett, amely alatt szakácskönyveket és lakberendezési tárgyakat szeretne majd eladni.

A herceg kitárulkozó önéletrajzi könyve eladási szempontból hatalmas siker volt, azonban Harry megítélését jelentősen rontotta. Mivel a könyv első számú célpontja Vilmos herceg volt, ezért az életrajz gyakorlatilag elvágta annak a lehetőségét, hogy a herceg valaha is visszatérhessen, mint a királyi család aktív tagja. A tervek szerint Harry májusban hazalátogat az Egyesült Királyságba, de a brit sajtóban megjelent értesülések szerint a walesi herceg és felesége nem akarnak Harryvel foglalkozni. A Telegraphnak nyilatkozó forrás szerint Vilmos inkább a feleségére és a gyermekeire szeretne koncentrálni.

A hírek szerint a Kaliforniában élő házaspár felvette a kapcsolatot Katalinnal. Valószínűleg nem segíti elő a viszály befejezését az sem, hogy

az elmúlt hetekben Harry és feleségéhez közel álló média szereplők is részt vettek Kate kigúnyolásában.

Például Stephen Colbert amerikai műsorvezető, akinek Harry korábban exkluzív interjút adott, nemcsak a hercegnőn, hanem Vilmoson is viccelődött azt állítva, hogy azért tűnt el Katalin, mert Vilmosnak viszonya van.

A királynő utáni korszak

Katalin hercegnő média kálváriájának furcsasága, hogy alapvetően nem a brit, hanem az amerikai média generálta. Az amerikai hírességek közül többen bocsánatot kértek viselkedésükért, miután a hercegnő bejelentette a diagnózisát. A brit sajtó az évek során kialakított egy megegyezést a királyi családdal: az úgynevezett „királyi tudósítóknak” eljuttatnak bizonyos információkat, cserében pedig a sajtó nagyrészt tiszteletben tartja őket (például nem fényképezik le a gyerekeket az iskolájukban, nem próbálnak a privát otthonaikba belesni stb.) Ez azonban nem állítja meg a világsajtót.

A királyi család hagyományosan nem szokott videós nyilatkozatokat tenni.

A királynő az éves karácsonyi videókon kívül csak rendkívüli alkalmakkor szólt a néphez: Diana halála után, az édesanyja halála után, és a Covid 19 járvány miatti lezárások korai időszakában. A királynő egészségét vagy éppen hollétét idős kora ellenére soha nem övezte ennyi spekuláció, sokkal nagyobb tisztelettel kezelték, mint a királyi család jelenlegi tagjait. Valószínűleg nem segít a királyi családon, hogy Harry herceg olyan intim információkat osztott meg saját magáról, valamint családja tagjairól, hogy a közvélemény elfelejtette:

a brit monarchia intézménye alapvetően a titokzatosságra és a hallgatásra épül.

Károly király még egy éve sem lépett trónra, de már most komoly válságba került a korona: az idős király és menye is súlyos betegséggel küzd, és a királyi család tagjainak megítélése sem olyan pozitív, mint a királynő idején volt. Károly király és Vilmos herceg is több olyan kérdésben megszólalt az elmúlt hónapokban, amelyekkel kapcsolatban a királynőnek a hallgatás volt a taktikája (környezetvédelem, Izrael és más ügyek).

Jogosan merül fel az a kérdés is, hogy miért engedte a korona így elfajulni Katalin hercegnő körüli spekulációt.

A médiahisztéria egyfajta celeb családdá alacsonyította a királyi családot,

és lett volna mód arra, hogy hamarabb leállítsák a lapokat. Bár hibázott a korona PR-csapata, egészen rendkívüli volt az a rosszindulat, ami a walesi hercegre és hercegnére áradt. A rákdiagnózis ugyan elnémította ezeket a hangokat, de nem sok jó várható a jövőben, ha egy ilyen epizódot így fel tudott fújni a média.