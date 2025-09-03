Ft
epstein akták vallomás sziget

Bombahír: nyilvánosak az Epstein-akták!

2025. szeptember 03. 10:27

Az elítélt szexuális bűnöző egy masszőre is vallott róla, mi folyt a szigeten.

2025. szeptember 03. 10:27
null

Az amerikai képviselőház kedden este közzétette a Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatos első dokumentumcsomagot – írta meg a Politico.

A szexuális bűncselekményekért elítélt és kegyvesztett pénzember ügye évek óta közfelháborodást kelt, különösen amiatt, hogy az igazságügyi minisztérium évtizedekig hagyta folytatni tevékenységét.

A most kiadott iratok azonban jórészt már korábban is nyilvánosak voltak, így aligha elégítik ki azok igényét, akik új részletekre várnak. A több mint 33 ezer dokumentum közül a demokraták szerint mindössze három százalék tartalmaz eddig ismeretlen információt.

Az iratok többsége bírósági beadvány, például Ghislaine Maxwell, Epstein bűntársa által 2021-ben benyújtott indítvány a vádemelés elutasítására. Az anyagok között videórészletek is szerepelnek, köztük egy, amelyben egy fiatal nő meséli el, hogyan vált Epstein egyik masszőrévé – az ő és az interjú készítőjének arca elhomályosítva látható. Újdonságnak számítanak ugyanakkor a vám- és határőrségtől származó repülési naplók, amelyek Epstein utazásait rögzítik olyan helyszínekre, mint Párizs, New York vagy a Virgin-szigetek.

A dokumentumokat már múlt hónapban átadták a törvényhozóknak, de a kétpárti bizottság csak több mint egyhetes belső átvizsgálás után tette közzé őket. A republikánusok szerint egyeztettek az igazságügyi minisztériummal az áldozatok védelme és a folyamatban lévő ügyek miatt szükséges kitakarások érdekében. 

A demokraták ugyanakkor azt állítják, hogy a republikánusok politikai látványosságot próbálnak csinálni már nyilvános anyagok újbóli kiadásából. 

Robert Garcia, a bizottság vezető demokrata tagja úgy fogalmazott: „Ne hagyják, hogy ez megtévessze önöket. A republikánusok csak színházat csinálnak ebből.”

Epstein 2019-ben követett el öngyilkosságot, miután újabb emberkereskedelemmel kapcsolatos vádak érték. Maxwellt 20 év börtönre ítélték. 

Az ügy körüli vita idén nyáron újra fellángolt, amikor az igazságügyi minisztérium egy aláíratlan feljegyzést hozott nyilvánosságra, amely szerint nem létezik bizonyító erejű „ügyfél-lista”, és nincs bizonyíték Epstein meggyilkolására sem.

A képviselőházi bizottság újabb idézést adott ki Epstein hagyatékának, valamint adatokat kért a pénzügyminisztériumtól gyanús tranzakciókról. Szeptember 19-én Alex Acosta volt floridai ügyész – aki a 2008-as, sokak által túl engedékenynek tartott vádalkut jóváhagyta – is tanúskodni fog a kongresszus előtt.

Nyitókép: Florida Department of Law Enforcement / AFP

Dixtroy
2025. szeptember 03. 11:26
"Újdonságnak számítanak ugyanakkor a vám- és határőrségtől származó repülési naplók," Ilyen nincsen, az említett szervek max az APA-n keresztül kérhetnek le célzott személyre PNR adatokat, hogy mikor honnan hova repült.
counter-revolution
2025. szeptember 03. 10:58
A pedofil zsidóbűnöző egészen biztos, hogy nem öngyilkos lett, a fajtatársai ölték meg, de az is lehet, hogy meg sem döglött.
Oeregfiu
2025. szeptember 03. 10:55
És ez minket mennyiben érdekel?
oltarisztid-2
2025. szeptember 03. 10:51
Virgin-szigetekre utazott. Meg az Under-14 szigetekre...
