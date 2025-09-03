Bombahír: nyilvánosak az Epstein-akták!

Az amerikai képviselőház kedden este közzétette a Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatos első dokumentumcsomagot – írta meg a Politico.

A szexuális bűncselekményekért elítélt és kegyvesztett pénzember ügye évek óta közfelháborodást kelt, különösen amiatt, hogy az igazságügyi minisztérium évtizedekig hagyta folytatni tevékenységét.

A most kiadott iratok azonban jórészt már korábban is nyilvánosak voltak, így aligha elégítik ki azok igényét, akik új részletekre várnak. A több mint 33 ezer dokumentum közül a demokraták szerint mindössze három százalék tartalmaz eddig ismeretlen információt.

Az iratok többsége bírósági beadvány, például Ghislaine Maxwell, Epstein bűntársa által 2021-ben benyújtott indítvány a vádemelés elutasítására. Az anyagok között videórészletek is szerepelnek, köztük egy, amelyben egy fiatal nő meséli el, hogyan vált Epstein egyik masszőrévé – az ő és az interjú készítőjének arca elhomályosítva látható. Újdonságnak számítanak ugyanakkor a vám- és határőrségtől származó repülési naplók, amelyek Epstein utazásait rögzítik olyan helyszínekre, mint Párizs, New York vagy a Virgin-szigetek.