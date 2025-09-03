Bombahír: nyilvánosak az Epstein-akták!

A Kongresszus meghallgatja a Clinton házaspárt Epsteinnel kapcsolatban
A republikánus vezetés szeretne tisztán látni a Fehér Ház számára egyre kellemetlenebb ügyben.
Az elítélt szexuális bűnöző egy masszőre is vallott róla, mi folyt a szigeten.
Az amerikai képviselőház kedden este közzétette a Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatos első dokumentumcsomagot – írta meg a Politico.
A szexuális bűncselekményekért elítélt és kegyvesztett pénzember ügye évek óta közfelháborodást kelt, különösen amiatt, hogy az igazságügyi minisztérium évtizedekig hagyta folytatni tevékenységét.
A most kiadott iratok azonban jórészt már korábban is nyilvánosak voltak, így aligha elégítik ki azok igényét, akik új részletekre várnak. A több mint 33 ezer dokumentum közül a demokraták szerint mindössze három százalék tartalmaz eddig ismeretlen információt.
Az iratok többsége bírósági beadvány, például Ghislaine Maxwell, Epstein bűntársa által 2021-ben benyújtott indítvány a vádemelés elutasítására. Az anyagok között videórészletek is szerepelnek, köztük egy, amelyben egy fiatal nő meséli el, hogyan vált Epstein egyik masszőrévé – az ő és az interjú készítőjének arca elhomályosítva látható. Újdonságnak számítanak ugyanakkor a vám- és határőrségtől származó repülési naplók, amelyek Epstein utazásait rögzítik olyan helyszínekre, mint Párizs, New York vagy a Virgin-szigetek.
Ezt is ajánljuk a témában
A republikánus vezetés szeretne tisztán látni a Fehér Ház számára egyre kellemetlenebb ügyben.
A dokumentumokat már múlt hónapban átadták a törvényhozóknak, de a kétpárti bizottság csak több mint egyhetes belső átvizsgálás után tette közzé őket. A republikánusok szerint egyeztettek az igazságügyi minisztériummal az áldozatok védelme és a folyamatban lévő ügyek miatt szükséges kitakarások érdekében.
A demokraták ugyanakkor azt állítják, hogy a republikánusok politikai látványosságot próbálnak csinálni már nyilvános anyagok újbóli kiadásából.
Robert Garcia, a bizottság vezető demokrata tagja úgy fogalmazott: „Ne hagyják, hogy ez megtévessze önöket. A republikánusok csak színházat csinálnak ebből.”
Epstein 2019-ben követett el öngyilkosságot, miután újabb emberkereskedelemmel kapcsolatos vádak érték. Maxwellt 20 év börtönre ítélték.
Az ügy körüli vita idén nyáron újra fellángolt, amikor az igazságügyi minisztérium egy aláíratlan feljegyzést hozott nyilvánosságra, amely szerint nem létezik bizonyító erejű „ügyfél-lista”, és nincs bizonyíték Epstein meggyilkolására sem.
A képviselőházi bizottság újabb idézést adott ki Epstein hagyatékának, valamint adatokat kért a pénzügyminisztériumtól gyanús tranzakciókról. Szeptember 19-én Alex Acosta volt floridai ügyész – aki a 2008-as, sokak által túl engedékenynek tartott vádalkut jóváhagyta – is tanúskodni fog a kongresszus előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
A legújabb botránykönyv nem csak leleplezi András herceg piszkos ügyeit, hanem arra is rámutat, miként védelmezi őt a palota.
Nyitókép: Florida Department of Law Enforcement / AFP