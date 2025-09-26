Végleg eltűnhet egy magyar tó

A csapadékszegény időjárás miatt egyre gyorsabban apad a tihanyi Belső-tó vízszintje – számolt be a VEOL.hu.

A kiszáradás oka, hogy a tavat kizárólag a csapadékvíz táplálja, a mértéke pedig már olyan nagy, hogy a tó közepén már márciusban egy kisebb sziget kezdett megjelenni.

A helyzet azóta annyit romlott, hogy a sziget félszigetté fejlődött.

Kötél Balázs, Tihany polgármester összehívott egy egyeztetést az üggyel kapcsolatban. „A szakértők egyöntetű álláspontja szerint a vízpótlásra sajnos csak a természet képes: kizárólag jelentős mennyiségű csapadék hatására növekedhet a vízszint” – fogalmazott a polgármester Facebook-bejegyzésében.