09. 26.
péntek
Tihany vízmennyiség Belső-tó Kötél Balázs vízszint sziget csapadékvíz

Végleg eltűnhet egy magyar tó

2025. szeptember 26. 16:34

A kiszáradás oka a csapadékszegény időjárás.

2025. szeptember 26. 16:34
A csapadékszegény időjárás miatt egyre gyorsabban apad a tihanyi Belső-tó vízszintje – számolt be a VEOL.hu.

A kiszáradás oka, hogy a tavat kizárólag a csapadékvíz táplálja, a mértéke pedig már olyan nagy, hogy a tó közepén már márciusban egy kisebb sziget kezdett megjelenni.

A helyzet azóta annyit romlott, hogy a sziget félszigetté fejlődött.

Kötél Balázs, Tihany polgármester összehívott egy egyeztetést az üggyel kapcsolatban. „A szakértők egyöntetű álláspontja szerint a vízpótlásra sajnos csak a természet képes: kizárólag jelentős mennyiségű csapadék hatására növekedhet a vízszint” – fogalmazott a polgármester Facebook-bejegyzésében.

Ráadásul nem csupán a tóban látható vízmennyiség tűnt el, hanem a föld alatti készletek is apadtak.

– mutatott rá egy még nagyobb problémára Kötél Balázs.

A nyitókép illusztráció: Katona Tibor / MTI

Bitrex®
2025. szeptember 26. 17:06
Amikor 120 cm felett van a Balaton vízállása, ahelyett, hogy a fölösleget leengednék a Sión, fel kell pumpálni a tihanyi Belső-tóba. Kb. 20 méter szintkülönbségről van szó, hat emeletnyi magasságról.
falcatus-2
2025. szeptember 26. 17:01
"A csapadékszegény időjárás miatt egyre gyorsabban apad a tihanyi Belső-tó vízszintje.." Akkor miért a Balatonról tesznek ide fotót és miért nem a Belső-tóról?
SyncBaer
2025. szeptember 26. 16:52
Pelikán! Csak nem az ürgék fúrják a gátat?
karcos-2
2025. szeptember 26. 16:37
Szabadságot Végleg Eltűnő Tónak !
