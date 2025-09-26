Végleg eltűnhet egy magyar tó

Bombahír: nyilvánosak az Epstein-akták!
A kiszáradás oka a csapadékszegény időjárás.
A csapadékszegény időjárás miatt egyre gyorsabban apad a tihanyi Belső-tó vízszintje – számolt be a VEOL.hu.
A kiszáradás oka, hogy a tavat kizárólag a csapadékvíz táplálja, a mértéke pedig már olyan nagy, hogy a tó közepén már márciusban egy kisebb sziget kezdett megjelenni.
A helyzet azóta annyit romlott, hogy a sziget félszigetté fejlődött.
Kötél Balázs, Tihany polgármester összehívott egy egyeztetést az üggyel kapcsolatban. „A szakértők egyöntetű álláspontja szerint a vízpótlásra sajnos csak a természet képes: kizárólag jelentős mennyiségű csapadék hatására növekedhet a vízszint” – fogalmazott a polgármester Facebook-bejegyzésében.
Ráadásul nem csupán a tóban látható vízmennyiség tűnt el, hanem a föld alatti készletek is apadtak.
– mutatott rá egy még nagyobb problémára Kötél Balázs.
