Reagált az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Balaton aggasztóan alacsony vízszintjére

Miután a Telex arról írt, hogy „a Balaton vízszintje rekord alacsony szintre süllyedt”, a lap megkereste az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (OVF), hogy megtudja, mennyire szokatlan a helyzet, és mit tehet a vízügy.

Az OVF válasza szerint nincs ok aggodalomra, mert a Balaton vízszintjének változása természetes jelenség.

A tó sekély, így vízállása nagymértékben függ a vízgyűjtő területére hulló csapadéktól. Aszályos években a nyár végére a csapadékhiány és az erős párolgás miatt gyakran jelentős vízszintcsökkenés tapasztalható, de a víz mennyisége tavaszra jellemzően újra emelkedik.

Az OVF ezt „a tó természetes körforgásának” nevezte.

A főigazgatóság hangsúlyozta, hogy nem engednek le vizet a Balatonból a Sió-csatorna felé, mivel céljuk a tó természetes vízkészletének megőrzése. Mesterséges vízpótlásra nincs lehetőség, ezért vízleeresztést addig nem terveznek, amíg a természetes visszatöltődés meg nem történik.