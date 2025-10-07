Ft
Balaton csapadékhiány vízszint Országos Vízügyi Főigazgatóság Sió-csatorna

Reagált az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Balaton aggasztóan alacsony vízszintjére

2025. október 07. 21:34

Az OVF adatai szerint 2000 óta hét alkalommal is előfordult ennél alacsonyabb vízszint.

2025. október 07. 21:34
null

Miután a Telex arról írt, hogy „a Balaton vízszintje rekord alacsony szintre süllyedt”, a lap megkereste az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (OVF), hogy megtudja, mennyire szokatlan a helyzet, és mit tehet a vízügy.

Az OVF válasza szerint nincs ok aggodalomra, mert a Balaton vízszintjének változása természetes jelenség. 

A tó sekély, így vízállása nagymértékben függ a vízgyűjtő területére hulló csapadéktól. Aszályos években a nyár végére a csapadékhiány és az erős párolgás miatt gyakran jelentős vízszintcsökkenés tapasztalható, de a víz mennyisége tavaszra jellemzően újra emelkedik. 

Az OVF ezt „a tó természetes körforgásának” nevezte.

A főigazgatóság hangsúlyozta, hogy nem engednek le vizet a Balatonból a Sió-csatorna felé, mivel céljuk a tó természetes vízkészletének megőrzése. Mesterséges vízpótlásra nincs lehetőség, ezért vízleeresztést addig nem terveznek, amíg a természetes visszatöltődés meg nem történik.

A mérések szerint a jelenlegi átlagvízállás 66 centiméter, és az előrejelzések alapján 2026 januárjára 88 centiméterre emelkedhet. 

Az OVF adatai szerint 2000 óta hét alkalommal is előfordult ennél alacsonyabb vízszint, a legalacsonyabb értéket 2003 októberében, 23 centiméteren mérték.

 A hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb nyár 1901 óta

A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján a 2025-ös nyár középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a hetedik legmelegebb nyarunk volt 1901 óta. Több hőhullám is kialakult a nyáron, júliusban a mért legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 40 fokot is. Csapadék tekintetében az évszak nagyon száraz volt, a legszárazabb júniust követően a júliusi és augusztusi csapadékmennyiség is elmaradt a szokásostól, ami összességében a nyolcadik legszárazabb nyarat eredményezte a XX. század kezdetétől.

Nyitókép: MTI / Varga György 

 

