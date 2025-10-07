A dán miniszterelnök szerint Grönlandon mindenki Trumptól retteg – de mi az igazság?

„Sem Dánia, sem Grönland nem lélegezhet fel” – idézi a Politico Mette Frederiksen dán miniszterelnököt, aki kedden azt állította, hogy Donald Trump továbbra sem mondott le arról a tervéről, hogy a szigetet az Amerikai Egyesült Államok fennhatósága alá vonják.

A kormányfő figyelmeztetett: bár Trump látszólag megfeledkezett Grönlandról, továbbra is fáj a foga a szigeten fellelhető ritka földfémekre, és nem mondott le arról, hogy katonai úton, vagy gazdasági nyomás révén az USA-hoz csatolja a jelenleg dán fennhatóság alá tartozó, független vezetéssel rendelkező területet.

A dán miniszterelnök szerint Trump egyáltalán nem mondott le Grönlandról.

Forrás: Faktum

„Jelenleg ez még távolinak tűnik, és talán azt érezzük, hogy fellélegezhetünk – de meggyőződésem, hogy nem szabad fellélegeznünk” – mondta Frederiksen Trump tervével kapcsolatban a dán parlamentben.