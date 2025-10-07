Ft
10. 07.
kedd
Grönland Mette Frederiksen sziget Dánia Trump

A dán miniszterelnök szerint Grönlandon mindenki Trumptól retteg – de mi az igazság?

2025. október 07. 17:11

Az amerikai elnök látszólag egyáltalán nem foglalkozik Grönlanddal mostanában.

2025. október 07. 17:11
null

„Sem Dánia, sem Grönland nem lélegezhet fel” – idézi a Politico Mette Frederiksen dán miniszterelnököt, aki kedden azt állította, hogy Donald Trump továbbra sem mondott le arról a tervéről, hogy a szigetet az Amerikai Egyesült Államok fennhatósága alá vonják.

A kormányfő figyelmeztetett: bár Trump látszólag megfeledkezett Grönlandról, továbbra is fáj a foga a szigeten fellelhető ritka földfémekre, és nem mondott le arról, hogy katonai úton, vagy gazdasági nyomás révén az USA-hoz csatolja a jelenleg dán fennhatóság alá tartozó, független vezetéssel rendelkező területet.

Grönland
A dán miniszterelnök szerint Trump egyáltalán nem mondott le Grönlandról.
Forrás: Faktum

„Jelenleg ez még távolinak tűnik, és talán azt érezzük, hogy fellélegezhetünk de meggyőződésem, hogy nem szabad fellélegeznünk” – mondta Frederiksen Trump tervével kapcsolatban a dán parlamentben. 

Ezt is ajánljuk a témában

A dán kormányfő állította, hogy Grönland 60 ezer fős lakossága jelenleg is félelemben él, és attól rettegnek, hogy az USA egyszer csak megjelenik, hogy átvegye a hatalmat.

„Képzeljék csak el, milyen lehet egy kis part menti településen élni... miközben a világ legerősebb szuperhatalma úgy beszél a hazánkról, mintha az valami megvásárolható, birtokolható, megszerzendő dolog lenne” – mondta.

Bármi is történjék, támogatjuk Grönlandot abban, hogy dönthessen saját jövőjéről. Nem fogjuk hagyni, hogy fenyegetésekkel vagy megfélemlítéssel rávegyenek minket valamire, ami egyértelműen helytelen” 

– tette hozzá.

A grönlandi miniszterelnök, Jens-Frederik Nielsen várhatóan szerdán fog felszólalni mindezzel kapcsolatban az Európai Parlamentben, Strasbourgban.

Nyitókép: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

 

grrrgo
2025. október 07. 18:23
Mondják úgy, hogy már most is van amerikai katonai tábor Grönlandon. Ez olyan, mintha a 18 éves Orbán Viktor 1985-ben kiállt volna a Hősök terére, és így beszélt volna: "Éljen a szuverén Magyarország!" Aztán 1991-ben az oroszok kivonultak volna. Idegen katonákkal együtt élve maximum békességben lehet élni, de szuverénül?
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. október 07. 17:37
Ugyan! Leszarjátok a szigetet, nem fejlesztitek. Méghozzá azért nem, mert akkor Grönland képes lenne megállni gazdaságilag a saját lábán is, akkor pedig akár külön állam is lehetne teljes függetlenséggel és szuverenitással, amit persze ti meg nem akartok. Biztos vagyok benne, hogy Grönland lakói sokkal jobban járnának, ha ki tudnák alkudni, hogy tagállami státusszal (ez fontos!) legyenek az USA része. Az USA sokkal jobban fejlesztené ez esetben a szigetet és ebből az ott lakók is többet profitálnának, jobban járnának a jelenlegi állapothoz képest.
Válasz erre
1
0
Ente
2025. október 07. 17:28
Milyen ocsmány ördögi szarháziak ezek a dánok is. Persze arról csak egy picike hír érkezett, hogy a dánok amúgy titokban, könnyedén fogamzásgátlókat raktak a grönadni eszkimó nőkbe, nehogy már túl szaporodjanak. Micsoda igazi ejrópaji, magas erkölcsű egy nyugatos nemzet ezek a dánok. Ezek leckéztetnek és pofáznak mindenfelé. Ezért mert nem kapnak örök napi 10 milliárd emberjogi kártérítést!?!!?? Az USA-ban legalább gatyára lehetne perelni ezeket a északi nácikat! Hajrá grönlandi eszkimók, remélem az oroszok sagítani fogják a partizánharcotokat az elnyomó fasiszta dánnokkal szemben!
Válasz erre
0
0
