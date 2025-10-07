A dán miniszterelnök szerint Grönlandon mindenki Trumptól retteg – de mi az igazság?

Grönland jégpáncélja alatt világrend formálódik: Amerika nem engedi Kína kezébe a jövő nyersanyagait
Aki most Föld legnagyobb szigetén lép, az uralhatja a ritkaföldfémek világát – és ezzel a jövő háborúit is.
Az amerikai elnök látszólag egyáltalán nem foglalkozik Grönlanddal mostanában.
„Sem Dánia, sem Grönland nem lélegezhet fel” – idézi a Politico Mette Frederiksen dán miniszterelnököt, aki kedden azt állította, hogy Donald Trump továbbra sem mondott le arról a tervéről, hogy a szigetet az Amerikai Egyesült Államok fennhatósága alá vonják.
A kormányfő figyelmeztetett: bár Trump látszólag megfeledkezett Grönlandról, továbbra is fáj a foga a szigeten fellelhető ritka földfémekre, és nem mondott le arról, hogy katonai úton, vagy gazdasági nyomás révén az USA-hoz csatolja a jelenleg dán fennhatóság alá tartozó, független vezetéssel rendelkező területet.
„Jelenleg ez még távolinak tűnik, és talán azt érezzük, hogy fellélegezhetünk – de meggyőződésem, hogy nem szabad fellélegeznünk” – mondta Frederiksen Trump tervével kapcsolatban a dán parlamentben.
A dán kormányfő állította, hogy Grönland 60 ezer fős lakossága jelenleg is félelemben él, és attól rettegnek, hogy az USA egyszer csak megjelenik, hogy átvegye a hatalmat.
„Képzeljék csak el, milyen lehet egy kis part menti településen élni... miközben a világ legerősebb szuperhatalma úgy beszél a hazánkról, mintha az valami megvásárolható, birtokolható, megszerzendő dolog lenne” – mondta.
Bármi is történjék, támogatjuk Grönlandot abban, hogy dönthessen saját jövőjéről. Nem fogjuk hagyni, hogy fenyegetésekkel vagy megfélemlítéssel rávegyenek minket valamire, ami egyértelműen helytelen”
– tette hozzá.
A grönlandi miniszterelnök, Jens-Frederik Nielsen várhatóan szerdán fog felszólalni mindezzel kapcsolatban az Európai Parlamentben, Strasbourgban.
Nyitókép: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP