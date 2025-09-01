Végre megérkezett az égi áldás: hatezer úszómedencényi vizet kapott a Balaton

Hatalmas változások előtt áll a Balaton, s ennek örülhetünk
A rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, és növeli a természetes partszakaszok, a parti sétányok hosszát.
A nyár utolsó hétvégéjén lehullott eső jelentős mértékben enyhítette a tó vízveszteségét.
Az augusztus utolsó hétvégéjén lehullott eső jelentős mértékben enyhítette a Balaton vízveszteségét – írja az Időkép. A nyár folyamán a tartósan száraz, aszályos időjárás következtében mintegy 300 millió köbméter víz párolgott el a tóból, így az átlagos vízszint 70 centiméterre csökkent. Ez ugyan még nem számít történelmi mélypontnak – 2003-ban például 23 centimétert is mértek –, de a helyzet aggodalomra adott okot.
Ezt is ajánljuk a témában
A rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, és növeli a természetes partszakaszok, a parti sétányok hosszát.
A hétvégi csapadék azonban érezhető javulást hozott: három nap alatt helyenként 60–70 milliméter eső esett a tó környékén, amelynek köszönhetően hétfő reggelre 73 centiméterre emelkedett a Balaton átlagos vízszintje. A 3 centiméteres növekedés a tó 600 négyzetkilométeres felületén összesen mintegy
18 millió köbméter víztöbbletet jelent, ami hozzávetőleg hatezer úszómedencényi víznek felel meg.
Mindez azonban még nem elég ahhoz, hogy a Balaton elérje a szabályozás szerinti 120 centiméteres maximumszintet. A mostani esőzés gyakorlatilag csak arra volt elegendő, hogy a vízállást visszahozza a kilenc nappal ezelőtt mért értékre. A tó hosszú távú vízutánpótlásához további, jelentős csapadékra lesz szükség.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás