Végre megérkezett az égi áldás: hatezer úszómedencényi vizet kapott a Balaton

A hétvégi csapadék azonban érezhető javulást hozott: három nap alatt helyenként 60–70 milliméter eső esett a tó környékén, amelynek köszönhetően hétfő reggelre 73 centiméterre emelkedett a Balaton átlagos vízszintje. A 3 centiméteres növekedés a tó 600 négyzetkilométeres felületén összesen mintegy

18 millió köbméter víztöbbletet jelent, ami hozzávetőleg hatezer úszómedencényi víznek felel meg.

Mindez azonban még nem elég ahhoz, hogy a Balaton elérje a szabályozás szerinti 120 centiméteres maximumszintet. A mostani esőzés gyakorlatilag csak arra volt elegendő, hogy a vízállást visszahozza a kilenc nappal ezelőtt mért értékre. A tó hosszú távú vízutánpótlásához további, jelentős csapadékra lesz szükség.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás