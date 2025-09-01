Ft
csapadék Balaton vízszint eső

Végre megérkezett az égi áldás: hatezer úszómedencényi vizet kapott a Balaton

2025. szeptember 01. 18:17

A nyár utolsó hétvégéjén lehullott eső jelentős mértékben enyhítette a tó vízveszteségét.

2025. szeptember 01. 18:17
null

Az augusztus utolsó hétvégéjén lehullott eső jelentős mértékben enyhítette a Balaton vízveszteségét – írja az Időkép. A nyár folyamán a tartósan száraz, aszályos időjárás következtében mintegy 300 millió köbméter víz párolgott el a tóból, így az átlagos vízszint 70 centiméterre csökkent. Ez ugyan még nem számít történelmi mélypontnak – 2003-ban például 23 centimétert is mértek –, de a helyzet aggodalomra adott okot.

A hétvégi csapadék azonban érezhető javulást hozott: három nap alatt helyenként 60–70 milliméter eső esett a tó környékén, amelynek köszönhetően hétfő reggelre 73 centiméterre emelkedett a Balaton átlagos vízszintje. A 3 centiméteres növekedés a tó 600 négyzetkilométeres felületén összesen mintegy 

18 millió köbméter víztöbbletet jelent, ami hozzávetőleg hatezer úszómedencényi víznek felel meg.

Mindez azonban még nem elég ahhoz, hogy a Balaton elérje a szabályozás szerinti 120 centiméteres maximumszintet. A mostani esőzés gyakorlatilag csak arra volt elegendő, hogy a vízállást visszahozza a kilenc nappal ezelőtt mért értékre. A tó hosszú távú vízutánpótlásához további, jelentős csapadékra lesz szükség.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

JohnnyBeGood
2025. szeptember 01. 20:30
Elvtársak! SZABÁLYOZNI !!! Értik!!?? SZABÁLYOZNI!!!! A dugót ki kell húzni és leengedni a vizet ! Majd azt mondja a dumafelelős észkombájn a népnek, hogy picit csurgatunk. Mert SZABÁLYOZNI KELL!!! A tó magától nem tudja, hogy a lopott villánkat, amit a tópart feltöltésére építettünk, elviszi a víz!! A nép senkit sem érdekel, menjenek Horvátba! A mi 200 lopott villánk biztonsága számít!! Értik!!??
salátás
2025. szeptember 01. 19:53
két hétig akkor kussolnak a víízgazdáákodásozó idióták?
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 01. 19:31
>>A nyár utolsó hétvégéjén lehullott eső jelentős mértékben enyhítette a tó vízveszteségét.<< Csodálatos, hol tart ma a tudomány! 🤣🤣🤣🤣
hegyaljai-2
2025. szeptember 01. 18:53
A szerző most csak a tó felszínére hullott csapadékkal, annak a vízsint növelő hatásával számolt. Ez a Balaton vízrendszerének csak egy eleme.
