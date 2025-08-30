Sűrű napja volt a tűzoltóknak: brutális villámárvizek pusztítottak Magyarországon (VIDEÓ)

Ostromolja a 40 fokot a hőség – a héten visszatér a kánikula
A hét elején még mérsékelt marad az időjárás, de csütörtöktől újfent pokoli meleg lesz.
A fővárosban nyolcvannál több esetben hívták a tűzoltókat a viharos időjárás miatt.
A viharos időjárás miatt szombat délután több mint nyolcvan alkalommal riasztották a fővárosi tűzoltókat Budapesten – közölte az MTI-vel Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Elmondása szerint leggyakrabban az úttesteken felgyülemlett esővízben
elakadt járművekhez, valamint pincékbe és alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak ki az egységek,
de számos jelzés érkezett leszakadt faágakról, kidőlt fákról és a szél által megbontott háztetőkről is. A HungaroMet Zrt. korábban már figyelmeztetett arra, hogy egy rendkívül intenzív csapadéktömb halad keresztül az országon, amely a domborzati viszonyok miatt akár villámárvizeket is okozhat. A helyzetet több videófelvétel is érzékletesen bemutatja.
