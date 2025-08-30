Ft
Rendkívüli!

Súlyos vád érkezett a Fehér Házból: Európa titokban akadályozza az ukrajnai békefolyamatot

Hírek
Vélemények
Hetilap
Székesdűlő Magyarország Szigetvár Budapest villámárvíz

Sűrű napja volt a tűzoltóknak: brutális villámárvizek pusztítottak Magyarországon (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 21:03

A fővárosban nyolcvannál több esetben hívták a tűzoltókat a viharos időjárás miatt.

2025. augusztus 30. 21:03
null

A viharos időjárás miatt szombat délután több mint nyolcvan alkalommal riasztották a fővárosi tűzoltókat Budapesten – közölte az MTI-vel Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Elmondása szerint leggyakrabban az úttesteken felgyülemlett esővízben 

elakadt járművekhez, valamint pincékbe és alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak ki az egységek,

de számos jelzés érkezett leszakadt faágakról, kidőlt fákról és a szél által megbontott háztetőkről is. A HungaroMet Zrt. korábban már figyelmeztetett arra, hogy egy rendkívül intenzív csapadéktömb halad keresztül az országon, amely a domborzati viszonyok miatt akár villámárvizeket is okozhat. A helyzetet több videófelvétel is érzékletesen bemutatja.

Villámárvíz szombaton Budapest IV. kerületében, Székesdűlőn:

 

Ugyancsak felhőszakadás és villámárvíz Szentendrén:

Szigetváron szintén: 

Nyitókép: Képernyőkép

 

