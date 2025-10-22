Megint hatalmas bakot lőttek a DK-nál: árnyékra vetődött a párt alelnöke

Az MCC az alábbi közleményt adta ki a felháborító sugalmazást követően:

„Határozottan visszautasítjuk Rónai Sándor országgyűlési képviselő sugalmazásait, amelyek intézményünket valótlan színben tüntetik fel. A Mathias Corvinus Collegium budapesti épülete előtt azért parkolt több autóbusz, mert intézményünkbe több száz határon túli magyar fiatal érkezett, hogy megtekintsen egy igaz történeten alapuló, az 1956-os forradalom hőseit bemutató filmet (A néma forradalom) az MCC, a Konrad-Adenauer-Stiftung Ungarn, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Rákóczi Szövetség közös szervezésében.