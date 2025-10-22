Ft
10. 22.
szerda
DK Rónai Sándor megemlékezés 1956 1956-os forradalom

Megint hatalmas bakot lőttek a DK-nál: árnyékra vetődött a párt alelnöke

2025. október 22. 18:46

Gyorsan megcáfolták Rónai Sándor alaptalan vádjait.

2025. október 22. 18:46
null

Felháborító poszttal jelentkezett Rónai Sándor a közösségi oldalán: a túlélésért kaparó DK alelnöke mindenből megpróbál politikai hasznot kovácsolni, arról ír, hogy az MCC előtt álló buszok a Békemenet miatt jöttek a fővárosba, azok szállítják a „külföldről importált tapsharcosokat”. Az igazság ezzel szemben, hogy a határon túli magyarok egy 1956-os megemlékezésre érkeztek Budapestre.

Az MCC az alábbi közleményt adta ki a felháborító sugalmazást követően:

„Határozottan visszautasítjuk Rónai Sándor országgyűlési képviselő sugalmazásait, amelyek intézményünket valótlan színben tüntetik fel. A Mathias Corvinus Collegium budapesti épülete előtt azért parkolt több autóbusz, mert intézményünkbe több száz határon túli magyar fiatal érkezett, hogy megtekintsen egy igaz történeten alapuló, az 1956-os forradalom hőseit bemutató filmet (A néma forradalom) az MCC, a Konrad-Adenauer-Stiftung Ungarn, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Rákóczi Szövetség közös szervezésében.

A filmvetítést követően a fiatalok az MCC diákjaival és munkatársaival közösen vettek részt a Bem téri Gloria Victis 1956-os emlékünnepségen, ahol együtt rótták le tiszteletüket a forradalom hősei előtt.

Borzasztóan elkeserítőnek és mélységesen felháborítónak tartjuk, hogy van egy politikai közösség hazánkban, amely még nemzeti ünnepünk előestéjén sem képes megállni, hogy alaptalan vádaskodással és félrevezető állításokkal próbáljon politikai hasznot kovácsolni. Megdöbbentő és méltatlan, hogy mindezt nemcsak az ’56-os hősök emlékének kárára teszik, hanem olyan határon túli fiatalokat is eszközként használnak, akik éppen a magyar szabadság és nemzeti összetartozás előtt kívántak tisztelegni” – fogalmaz a közlemény.

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője csalódott hangú bejegyzést tett közzé Rónai sorainak olvasása után.

„Rónai Sándor, a DK alelnöke forradalmunk eltipróinak szellemében hergel 56 előestéjén” – fogalmazott Szalai, majd hozzátette:

„Különösen elkeserítő, hogy mindezt olyan határon túli fiatalok rovására teszik, akik éppen a magyar szabadság és a nemzeti egység előtt kívántak tisztelegni.

A tények magukért beszélnek – a magyar fiatalok ma is tudják, mit jelent emlékezni, összetartozni és méltósággal kiállni a közösségükért”

– hangsúlyozta a főigazgató.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Csubszi
2025. október 22. 20:29
Elég ránézni a szánalmas bugyuta pofájára!
nyafika
2025. október 22. 20:11
Nem nyafogni kell, baszod! Odalépni és pofánbaszni ezt a mocskos ÁVO-s fattyút!
vakiki
2025. október 22. 20:08
Marha Rónai,marha Dobrev,marha DK. Menjetek a francba a hülye elméletetekkel együtt. Ezt a "buszoztatás" elmélet felvetését biztosra vettem. Ez nem maradhat el egyetlen Fideszes rendezvénynél sem.
Dunhill67
2025. október 22. 19:59
mi van csíra...fáj,hogy ti már "buszoztatni" sem tudtok? :-DD
