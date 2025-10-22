Boldogat, Feri, Boldogat, Klára! Isten éltessen, DK – lehet, hogy utoljára!

Október 22. piros napos dátum a Demokratikus Koalíció életében, hiszen ezen a napon alapították 2011-ben a pártot, aka. a Gyurcsány-pártot. Az MSZP-ből kivált DK-sok egyszer s mindenkorra úgy megosztották a honi baloldalt, hogy az azóta sem képes magához térni. A DK elmúlt szűk másfél évtizede során sok szép pillanattal szórakoztatta a magyar közvéleményt, politikusai nem válogattak az eszközökben, sokszor a lehető legprimitívebb módon támadták ellenfeleiket, de ha kellett, saját szövetségeseiket is.

Dobrev Klára, a DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője és férje, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke mielőtt leadja szavazatát az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a II. kerületi Áldás utcai általános iskolában lévő szavazókörben 2024. június 9-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Gyurcsány Feri és a haverok

A 2010-es választási bukásba beletört a baloldal, a szocialista pártot rendkívül súlyos belső feszültség terhelte, ami nem is csoda, hiszen a Gyurcsány-Bajnai éra komoly nyomot hagyott maga után. Kellett is a megújulás, amit az akkor még szocialista színekben politizáló Gyurcsány kezdett el, 2010 őszén egy külön platformot akart létrehozni társaival az MSZP-n belül.

A korábbi miniszterelnöknek nem titkolt célja volt, hogy ezzel egy új irányvonalat vigyen be a pártba: a markáns baloldali politika helyett mindent Orbán ellen tettek volna fel és szeretettel várták volna azokat, akik hasonlóképp látják, mint ők.