Elemző: a DK-nak nem lenne jó egy Tisza győzelem

A Demokratikus Koalíció számára most az a kihívás, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül éltben tudnak-e maradni – mondta el lapunknak az éppen születésnapját ünneplő párt helyzetéről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Hozzátette: a közvéleménykutatási adatok megoszlanak a párt támogatottságáról, van olyan, amelyik a bejutási küszöb fölé, míg más öt százalék alá méri a pártot

Az látszik, hogy a párt számára Gyurcsány Ferenc távozása egy karizmatikus vezető elvesztését jelenti

– jegyezte meg az elemző. Mint mondta, a DK elmúlt tizenöt éve elég kalandos volt, az MSZP-ből távozó Gyurcsány által alapított párt sokáig csak pár százaléknyi támogatót tudhatott maga mögött, de 2014-re már el tudta érni, hogy partnernek tekintsék a baloldalon.

Ezek után a balliberális oldal domináns, vezető pártjává vált, ám ez csak Magyar Péter megjelenéséig tartott.