10. 22.
szerda
Demokratikus Koalíció (DK) Gyurcsány Ferenc felesége Deák Dániel Dobrev Klára

Elemző: a DK-nak nem lenne jó egy Tisza győzelem

2025. október 22. 14:45

Deák Dániel azt is elmondta, hogy mi jelenté a Dobrev Klára pártjának a végét.

2025. október 22. 14:45
null

A Demokratikus Koalíció számára most az a kihívás, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül éltben tudnak-e maradni – mondta el lapunknak az éppen születésnapját ünneplő párt helyzetéről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Hozzátette: a közvéleménykutatási adatok megoszlanak a párt támogatottságáról, van olyan, amelyik a bejutási küszöb fölé, míg más öt százalék alá méri a pártot 

Az látszik, hogy a párt számára Gyurcsány Ferenc távozása egy karizmatikus vezető elvesztését jelenti 

– jegyezte meg az elemző. Mint mondta, a DK elmúlt tizenöt éve elég kalandos volt, az MSZP-ből távozó Gyurcsány által alapított párt sokáig csak pár százaléknyi támogatót tudhatott maga mögött, de 2014-re már el tudta érni, hogy partnernek tekintsék a baloldalon. 

Ezek után a balliberális oldal domináns, vezető pártjává vált, ám ez csak Magyar Péter megjelenéséig tartott. 



A korábbi DK-s szavazók nagy része Magyar Péter mellé állt, Dobrev Klárának pedig az a feladata most, hogy visszaszerezze ezeket a választókat – mondta Deák Dániel.

Arra a kérdésre, hogy Gyurcsánnyal máshol tartana-e a párt, az elemző azt mondta: a volt pártelnök karizmatikusabb figuraként a DK magszavazóit jobban meg tudná tartani, de 

ha Magyar Péter kopik a kampányban és egyes szavazók kiábrándulnak a Tiszából, mert nem hisznek a győzelmében, akkor a DK lehet egy választási alternatíva számukra a Kétfarkú Kutyapárt mellett.

Deák Dániel szerint Dobrev Kláráék szempontjából vízválasztó lehet a jövő évi választás. Ha a Fidesz nyer és nem a Tisza, akkor ez bomlást eredményezhet Magyaréknál, és ebből profitálhat a DK. Ha a Tisza nyer és Dobrevék nem jutnak be a parlamentben, az viszont a párt végét jelentené – szögezte le az elemző. 

Nyitókép: MTI

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. október 22. 16:10
"Elemző: a DK-nak nem lenne jó egy Tisza győzelem" mert ezt az elemzőt nem a Tisza Párt fizeti.
Válasz erre
0
1
Dixtroy
2025. október 22. 15:59
Most nézem csak a hórihorgas milyen kis szöszi lett.
Válasz erre
1
0
XTRO
2025. október 22. 15:31
Az igazi győzelem az lenne ha se dk se tisza nem lenne a parlamentben.. a kormánypártok és a Mi hazánk tökéletesen elég.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. október 22. 15:18
A DK-nak mindegy ki győz, ők már a kukában vannak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!