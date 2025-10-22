Ft
Zsiday Viktor Ruandában álhír

Zsiday Viktor szerint a kormánynak nem az emberek érdekét, hanem a „befektetőkét” kellene figyelembe vennie

2025. október 22. 16:37

Vajon ezt is Ruandában hallotta?

2025. október 22. 16:37
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Zsiday Viktor szerint a kormánynak nem az emberek érdekét, hanem a »befektetőkét« kellene figyelembe vennie. 

Érdekes. Vajon ezt is Ruandában hallotta?

Mikor fog bocsánatot kérni a legutóbbi hazugsága miatt”

nyugalom
2025. október 22. 18:35
No, hát gyűlnek poloska körül a kik is? 00! Hon-és magyarszerető elvtik.
londonbaby
2025. október 22. 17:45
amúgy erre én is rákérdezek .. Ki ez a tudományos nagy Magyar barom ??? . ilyeneket legeltetnek hortobágyon...
londonbaby
2025. október 22. 17:44
na még egy agyatlan.. honnan kerülnek ezek elő ? hazánk rejtett tartalékai most bújnak elő ??? maradj inkább rejtve te is te agyroggyant hülyegyerek !!!!
jetilovag
2025. október 22. 17:37
ki a tetves faszom ez a Zsidai Viktor?...egy köcsög libcsi memmmondó ember?...az hát..hótt köcsög!....mer a libcsik ..azok kötcsögök!!!!!...azok is vótak, azok is moost is, és azok is lesznek!....
