Nekiment az egykulcsos adónak az álhírgyáros Zsiday munkahelye – saját kommentelőik tették irányba őket

Öveket becsatolni: itt vannak az álhírgyártó Zsiday Viktor legröhejesebb jóslatai
A befektetési szakember nem csak a mesemondásban erős. Több tévedése kifejezetten azt bizonyítja, hogy gazdasági téren sem lát jól a pályán.
Az álhírcunamit indító közgazdász csapata betámadta az egykulcsos adót. A befektetési szakember nemcsak a mesemondásban erős, több tévedése kifejezetten azt bizonyítja, hogy gazdasági téren sem lát jól a pályán.
A minap ismét álhírbotrányba keveredő Zsiday Viktor munkahelye, a Hold Alapkezelő még szeptemberben betámadta az egykulcsos adórendszert. A Hold Alapkezelő Facebook-oldalán, a Holdblogon arról írtak, hogy
az egykulcsos szja kelet-európai szokás”
és hogy „a legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó mértéke arányos a keresettel”.
Mint írta: „örök vita, hogy az egykulcsos adó hatásai mennyire jók. A támogató érvek közt szokás említeni az adófizetési hajlandóság növekedését, az adórendszer egyszerűségét és azt, hogy a vagyonosabb réteg alacsonyabb adói pozitív hatással lehetnek a gazdasági növekedésre”.
Ellenérv szerinte, hogy a rendszer igazságtalan:
„a lineáris adózás egyértelműen a tehetősebbeknek kedvez. Ilyen adózással a kontinensünkön jellemzően a közép-európai régió országai élnek vagy éltek az elmúlt évtizedekben”.
Zsidayékat a saját kommentelői igazították ki posztjuk alatt. Mint egyikük fogalmaz:
„erős csúsztatás, hogy a tehetősebbek kedvez. Pontosan miért is? A lineárisnak pont ez a lényege. Ha 10x annyit keresel, 10x annyi adót fizetsz! Ha 10 millió a havi kereseted, annak a 15%-a 10x annyi, mint a havi 1 milliót keresőnek”.
Egy másik hozzászóló szerint az
egykulcsos rendszer egyszerűbb, kiszámíthatóbb, motiválóbb. Szélesíti az adózók körét, fehéríti a gazdaságot”.
Megint másik: „Nézzük meg az ÁFÁ-t is. Ott meg pont fordítva ülünk a lovon. Na akkor elmondom a gyengeelméjűeknek, hogy miért van ez. A személyi jövedelemadót az a magyar ember fizeti a mindnekori Magyar Államnak, aki dolgozik. Az ÁFÁt meg mindenki. A külföldi, a migráns, a nem magyar alkalmazottak, a turisták, mindenki. Ha megfordítjuk a dolgot, akkor ezzel azt érjük el, hogy a multicégek lenyelik az áfacsökkentésből adódó extra profitot és még erre ráadásul a dolgozó embert még magasabb adókkal sarcolnánk. Jól van ez így. Ha magasabb adóbevételre van szükség, akkor emeljük az ÁFÁ-t 2 %-al és csökkentsük az SZJA-t 2-vel. Ezzel jelentős adóbevétel növekedést tudna az állam elérni úgy, hogy nem a saját dolgozó állampolgárait szívatja. Tiszásoknál nyilván nem ez a lényeg, hanem a külföldi multik kiszolgálása”.
Mint arról a Mandiner korábban beszámolt, a közgazdász
2023-ban adóemelést várt, és azt tartotta leginkább valószínűnek, hogy a magasabb jövedelműeknek kell majd beszállniuk valamilyen módon a finanszírozásba.
Ezt is ajánljuk a témában
A befektetési szakember nem csak a mesemondásban erős. Több tévedése kifejezetten azt bizonyítja, hogy gazdasági téren sem lát jól a pályán.
Ezzel szemben azóta is egykulcsos maradt az adórendszer, sőt, a jelenleg zajló családbarát adóforradalom további adókedvezményeket biztosít a lakosság széles rétegeinek. Mi több, a társasági adókulcs sem emelkedett 9-ről 15 százalékra, de az eredeti blogbejegyzésben felvetett „ideiglenes szolidaritási adó” bevezetésére sem került sor.
Zsiday legújabb álhírbotrányáról a Mandiner is beszámolt: Nemrég Zsiday Viktor befektetési szakember volt a HOLD alapkezelő podcastjének vendége. A műsorban Zsiday többek közt arról beszélt, hogy egy alkalommal, amikor a királyi palotánál járt Ruandában – ahol 1932-ig az uralkodó lakott, és tulajdonképpen egy nagy szénakunyhó –, egy vezető megkérdezte tőle, honnan érkezett, mire ő elmondta: Magyarországról, és bemutatkozott neki.
Erre a vezető úgy reagált, hogy „nagyon jó, tavaly itt volt a magyar president és őt is Viktornak hívják, és ő is megnézte ezt a kunyhót. A magyar presidentet a királyi szarvasmarhacsorda érdekelte leginkább. Hatalmas szarvuk van, ezért tartják őket, a királynak a gazdagságát szimbolizálják” – hangzott el a beszélgetés során, amellyel a hvg.hu egy külön cikkben foglalkozott.
Ezt a beszélgetést Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is kiszúrta, aki Facebook-oldalán nem meglepő módon előhozakodott Hatvanpusztával. Azóta azonban kiderült, hogy Zsiday és Hadházy is hatalmas álhírt terjesztett, ugyanis Orbán Viktor nem járt Ruandában.
Azóta a miniszterelnök maga is kommentálta az ügyet a Mandiner cikke alatt.
Mondom, hogy bolond!”
– írta, Hadházy Ákosra utalva a miniszterelnök.
Nyitókép: Képernyőfotó