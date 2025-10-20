Nekiment az egykulcsos adónak az álhírgyáros Zsiday munkahelye – saját kommentelőik tették irányba őket

A minap ismét álhírbotrányba keveredő Zsiday Viktor munkahelye, a Hold Alapkezelő még szeptemberben betámadta az egykulcsos adórendszert. A Hold Alapkezelő Facebook-oldalán, a Holdblogon arról írtak, hogy

az egykulcsos szja kelet-európai szokás”

és hogy „a legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó mértéke arányos a keresettel”.

Mint írta: „örök vita, hogy az egykulcsos adó hatásai mennyire jók. A támogató érvek közt szokás említeni az adófizetési hajlandóság növekedését, az adórendszer egyszerűségét és azt, hogy a vagyonosabb réteg alacsonyabb adói pozitív hatással lehetnek a gazdasági növekedésre”.