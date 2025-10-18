Öveket becsatolni: itt vannak az álhírgyártó Zsiday Viktor legröhejesebb jóslatai

Még korábban, 2022. július végén Zsiday arról értekezett ugyancsak a blogoldalán, hogy egy nagyobb emelést várt a Fedtől. Az elemző 2,5-3 százalék közé jósolta az alapkamat sávjának tetejét.

Ezzel szemben már a blogbejegyzés megjelenését megelőző napon 2,25–2,50 százalékra emelték az amerikai alapkamat sávját. 2022 szeptemberében pedig újabb 0,75 százalékpontos emelés következett, így máris egyértelműen megdőlt Zsiday jóslata.

Év végén már a közgazdász várakozásához képest másfélszeres volt a kamatsáv teteje, 4,5 százalék. A bejegyzés után egy évvel pedig már 5,25-5,5 százalék volt az irányadó kamattartomány.

És még van tovább: Zsiday 2020 tavaszán nem látta fenntarthatónak a részvénypiacok emelkedő pályáját, illetve a V alakú fellendülést, egész éves szenvedést prognosztizált mind európában, mind az Egyesült Államokban.

Ezzel szemben az S&P 500 index 3 245 pontról 3 756 pontra ugrott 2020-ban – a márciusi zuhanás után meredeken emelkedve. S bár az eurózóna Euro Stoxx 50 indexe, illetve a hazai BUX esetében valóban negatív volt az egész évi teljesítmény, az utolsó negyedévben ezek is elindultak felfelé.