Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság Zsiday Viktor befektetés piac tévedés szakértő jóslat podcast álhír

Öveket becsatolni: itt vannak az álhírgyártó Zsiday Viktor legröhejesebb jóslatai

2025. október 18. 18:42

A befektetési szakember nem csak a mesemondásban erős. Több tévedése kifejezetten azt bizonyítja, hogy gazdasági téren sem lát jól a pályán.

2025. október 18. 18:42
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Zsiday Viktor közgazdász egy podcastben arról beszélt, hogy Ruandában járva helyiek azt mesélték neki: korábban Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meglátogatta a ruandai királyi birtokot, és megcsodálta az ott élő, hatalmas szarvú szarvasmarhákat.

Azonban szinte azonnal jött a cáfolat. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője tette tisztába az ügyet: közölte, hogy Orbán Viktor soha nem járt Ruandában, valamint rámutatott arra is, hogy 

a Zsiday által kitalált történet újabb remek példája az ellenzéki oldalról terjedő álhíreknek.

Ezt is ajánljuk a témában

Több „jóslata” is besült

Azonban a befektetési szakember nem először tévedett nagy nyilvánosság előtt. Emlékezetes, 2021-ben a koronavírus indiai variánsa kapcsán úgy vélekedett, hogy annak „hatalmas kihatása lehet a világgazdaságra”, és akár már júliusra véget érhet a turistaszezon.

Ezzel szemben 

a 2021-es év turisztikai forgalma 9,4 millió vendéget és 28,8 millió vendégéjszakát tett ki, ami 2020-hoz viszonyítva a vendégek számában 23, a vendégéjszakák számában pedig 26 százalékos növekedést jelentett.

Ráadásul a szálláshelyeken realizálódott bevétel másfélszeresére nőtt, és közel 370 milliárd forintot tett ki. Az átlagos kapacitás-kihasználtság pedig 18-ról 23 százalékra emelkedett 2021-re.

De a Világbank adatai alapján a globális GDP-t sem rázta meg az indiai koronavírus-mutáció. A 2020. évi 2,8 százalékos visszaesés után 2021-ben 6,4 százalékkal nőtt a világ GDP-je, a növekedés pedig a következő években is fennmaradt – igaz, lassabb, 3 százalék körüli ütemben.

Az is emlékezetes, hogy 

a közgazdász 2023-ban adóemelést várt, és azt tartotta leginkább valószínűnek, hogy a magasabb jövedelműeknek kell majd beszállniuk valamilyen módon a finanszírozásba.

Ezzel szemben azóta is egykulcsos maradt az adórendszer, sőt, a jelenleg zajló családbarát adóforradalom további adókedvezményeket biztosít a lakosság széles rétegeinek. Mi több, a társasági adókulcs sem emelkedett 9-ről 15 százalékra, de az eredeti blogbejegyzésben felvetett „ideiglenes szolidaritási adó” bevezetésére sem került sor. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nem jött össze neki a „matek” – több alkalommal

Még korábban, 2022. július végén Zsiday arról értekezett ugyancsak a blogoldalán, hogy egy nagyobb emelést várt a Fedtől. Az elemző 2,5-3 százalék közé jósolta az alapkamat sávjának tetejét.

Ezzel szemben már a blogbejegyzés megjelenését megelőző napon 2,25–2,50 százalékra emelték az amerikai alapkamat sávját. 2022 szeptemberében pedig újabb 0,75 százalékpontos emelés következett, így máris egyértelműen megdőlt Zsiday jóslata.

Év végén már a közgazdász várakozásához képest másfélszeres volt a kamatsáv teteje, 4,5 százalék. A bejegyzés után egy évvel pedig már 5,25-5,5 százalék volt az irányadó kamattartomány

És még van tovább: Zsiday 2020 tavaszán nem látta fenntarthatónak a részvénypiacok emelkedő pályáját, illetve a V alakú fellendülést, egész éves szenvedést prognosztizált mind európában, mind az Egyesült Államokban.

Ezzel szemben az S&P 500 index 3 245 pontról 3 756 pontra ugrott 2020-ban – a márciusi zuhanás után meredeken emelkedve. S bár az eurózóna Euro Stoxx 50 indexe, illetve a hazai BUX esetében valóban negatív volt az egész évi teljesítmény, az utolsó negyedévben ezek is elindultak felfelé. 

Gazdasági összeomlást is kiáltott, de a valóság mást mutatott

Még 2022 augusztusában Zsiday meglebegtette a gazdasági összeomlás és az energiaár-emelések lehetőségét is. Erről a Világgazdaság is említést tett, a lap 2023 elején azt írta: 

a nyilatkozatok óta eltelt idő nem igazolta egyik jóslatot sem, a gazdaság nem omlott össze, ahogy a rezsiszámlák sem okoztak »pusztítást«”.

„Ma már ismertek a hivatalos adatok is. Az MVM Next december 30-án közölte: csak kevesen lépték túl a lakossági fogyasztók közül a rezsicsökkentett keretet. 

Az augusztustól november végéig kibocsátott áramszámlák 66 százaléka és a gázszámlák 78 százaléka nem tartalmazott lakossági piaci áron elszámolt energiát.

De azokat sem rendítette meg a piaci ár fizetése, akik kicsúsztak a kedvezményes sávból. Az a mindössze 4,5 százaléknyi áramfogyasztó, akiknél a legkisebb túllépés jelentkezett, csak 1–5 százalékban használt a rezsicsökkentett sáv feletti mennyiséget” – ismertette cikkében a Világgazdaság.

De ismert Zsiday Viktor egy olyan jóslata is, ami még 2017 végéről származik, melynek értelmében például 10-15 éves időtávon a részvények átlaghozama nem lehet nagyobb, mint nulla, még nominális értelemben sem.

Igaz, hogy még csak az időtáv felénél vagyunk, de a jóslat beteljesüléséhez nagyjából felére kellene zsugorodnia a részvénypiacoknak a következő 3-8 évben. 2018 eleje óta ugyanis az S&P 500 értéke például 2,35-szeresére emelkedett, a BUX indexé pedig 2,48-szeresére nőtt. Tehát úgy tűnik, a szakember ezt a prognózisát is benézte.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. október 18. 18:53
Ez is xanaxra iszik. Hülye vagy fizetett remhírterjesztő.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!