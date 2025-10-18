Nem kímélték az álhírgyáros Zsidayt: botrányával egy lapra helyezte magát Hadházyval

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán bírálta Zsiday Viktort, miután a közgazdász egy podcastben arról beszélt, hogy Ruandában járva helyi források azt mesélték neki: korábban Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meglátogatta a ruandai királyi birtokot, és megcsodálta a helyi, nagy szarvú szarvasmarhákat.

Kocsis Máté azonban elmondta, hogy „Orbán Viktor soha nem járt Ruandában” és rámutatott arra is, hogy a Zsiday Viktor által kitalált történet újabb remek példája az ellenzéki oldalról terjedő álhíreknek.

Zsiday! Tudod, egyre többen vagyunk, akik egyre kevésbé rajongunk az álhíreitekért”

– fogalmazott a frakcióvezető.

Kocsis bejegyzésében Hadházy Ákos független képviselőt is megemlítette, aki korábban megosztotta Zsiday történetét, így segítve annak terjedését. A frakcióvezető szerint ezzel Zsiday végleg elveszítette a hitelességét, és a komolyan vehetőség terén egy lapra került a botrányairól ismert Hadházyval.