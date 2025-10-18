Ft
Hadházy Zsiday Viktor Ruandai Köztársaság Kocsis Máté Orbán Viktor

Nem kímélték az álhírgyáros Zsidayt: botrányával egy lapra helyezte magát Hadházyval

2025. október 18. 16:20

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta Zsiday Viktort, miután a közgazdász egy podcastben olyan történetet mesélt el, amely szerint Orbán Viktor korábban Ruandában járt.

2025. október 18. 16:20
null

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán bírálta Zsiday Viktort, miután a közgazdász egy podcastben arról beszélt, hogy Ruandában járva helyi források azt mesélték neki: korábban Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meglátogatta a ruandai királyi birtokot, és megcsodálta a helyi, nagy szarvú szarvasmarhákat.

Kocsis Máté azonban elmondta, hogy „Orbán Viktor soha nem járt Ruandában” és rámutatott arra is, hogy a Zsiday Viktor által kitalált történet újabb remek példája az ellenzéki oldalról terjedő álhíreknek.

Zsiday! Tudod, egyre többen vagyunk, akik egyre kevésbé rajongunk az álhíreitekért”

– fogalmazott a frakcióvezető.

Kocsis bejegyzésében Hadházy Ákos független képviselőt is megemlítette, aki korábban megosztotta Zsiday történetét, így segítve annak terjedését. A frakcióvezető szerint ezzel Zsiday végleg elveszítette a hitelességét, és a komolyan vehetőség terén egy lapra került a botrányairól ismert Hadházyval.

A frakcióvezető bejegyzése lezárásaként megjegyezte, hogy Zsiday a történetét valószínűleg csak azért találta ki és kezdte el tejeszteni, hogy a saját népszerűségét növelje.

makapaka2
2025. október 18. 18:25
Ezek mindig hazudnak?A rágalmazókat meg kell büntetni! Elég volt!
Ödenburger
2025. október 18. 17:24
Sőt, zebrákat is hozott Ruandából, mint az közismert :D Komolyra fordítva: 1. Ruanda soha nem volt királyság, így királyi birtok sincs. 2. Kagame elnöksége alatt bődületes fejlődésen ment keresztül ez az ország: mivel szinte 0-ról indultak, ezért mindenből modern infrastruktúra épült, nem régi toldi-foldi. 3. Az, hogy Orbán hol jár/járt elég jól tudható.
Búvár Kund
2025. október 18. 17:08
Igen, "megcsodálta" Sőt puszta kézzel, egy ütésre leterítette! A bőréből 10 éves ruandai gyerekekkel cipőt varratott az egész Orbán családnak, a cipőt pedig 7 éves ruandai szűz lányok könnyeivel mosatta tiszára!!!! 😂😂😂😁😁
yalaelnok
2025. október 18. 16:57
Zsidainak tömlöcben a helye, ez nem kérdés. Ömlik belőle a hazugság és a rágalom.
