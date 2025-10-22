Ft
Svédország Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Gripen

Zelenszkij még mindig háborús lázban ég: legalább száz Gripen vadászgépet vár a svédektől

2025. október 22. 18:02

Az ukrán elnök szerdán egyezett meg a svéd miniszterelnökkel a további katonai támogatásról.

2025. október 22. 18:02
null

Ma új szintre lépett Svédország és Ukrajna kapcsolata, és ezzel az európai biztonsági együttműködés is – írta Volodimir Zelenszkij X-bejegyzésében, amelyben arról számolt be, Svédország újabb harci repülőgépeket ígért Ukrajna számára.

Ma aláírtuk az első dokumentumot a két ország között, amely megnyitja az utat Ukrajna előtt, hogy jelentős számú svéd gyártmányú Gripen harci repülőgépet szerezzen be”

 – olvasható a posztban. Hangsúlyozta, a Gripenek kiváló harci gépek, amelyek széleskörű feladatok elvégzésére alkalmasak.

Az ukrán elnök megjegyezte, bízik benne, hogy a szerződés nyomán Ukrajna legalább száz ilyen vadászgéphez juthat majd hozzá, és megköszönte a svéd miniszterelnöknek az együttműködést.

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij X-oldala

 

 

Összesen 21 komment

alenka
2025. október 22. 18:47
A drogos stöpszli naci kobold a világ ura!... Gripen kell és kész!....béke nem kell, mert abból nincs haszna. Miatta pusztulnak az ukkkiiiiiii -ok, de nem sajnálom, ennyire bamba faj ezt érdemli. Terrorista náci geci mind!..... Putin, előre!
Csubszi
2025. október 22. 18:46
Várhatja!
vakiki
2025. október 22. 18:39
Oszt mibül? Erre honnan van pénz? Méghogy békét akar! Békét akar,a nagy szart! Hülye kis köcsög. Pofán vághatná már valaki,úgy rendesen.
Nasi12
2025. október 22. 18:31
Honnan van? Szereztem. Mibül? Szereztem😀
