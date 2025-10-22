Zelenszkij még mindig háborús lázban ég: legalább száz Gripen vadászgépet vár a svédektől

Emelik a tétet az ukránok: jókora csapást mértek az oroszokra, akik viszonozták a támadást
Állítólag egy robbanóanyag-üzemet lőttek szét. A nap folyamán Oroszország sem maradt adós a válaszcsapással.
Az ukrán elnök szerdán egyezett meg a svéd miniszterelnökkel a további katonai támogatásról.
Ma új szintre lépett Svédország és Ukrajna kapcsolata, és ezzel az európai biztonsági együttműködés is – írta Volodimir Zelenszkij X-bejegyzésében, amelyben arról számolt be, Svédország újabb harci repülőgépeket ígért Ukrajna számára.
Ma aláírtuk az első dokumentumot a két ország között, amely megnyitja az utat Ukrajna előtt, hogy jelentős számú svéd gyártmányú Gripen harci repülőgépet szerezzen be”
– olvasható a posztban. Hangsúlyozta, a Gripenek kiváló harci gépek, amelyek széleskörű feladatok elvégzésére alkalmasak.
Az ukrán elnök megjegyezte, bízik benne, hogy a szerződés nyomán Ukrajna legalább száz ilyen vadászgéphez juthat majd hozzá, és megköszönte a svéd miniszterelnöknek az együttműködést.
Nyitókép: Volodimir Zelenszkij X-oldala