Zelenszkij még mindig háborús lázban ég: legalább száz Gripen vadászgépet vár a svédektől

Ma új szintre lépett Svédország és Ukrajna kapcsolata, és ezzel az európai biztonsági együttműködés is – írta Volodimir Zelenszkij X-bejegyzésében, amelyben arról számolt be, Svédország újabb harci repülőgépeket ígért Ukrajna számára.

Ma aláírtuk az első dokumentumot a két ország között, amely megnyitja az utat Ukrajna előtt, hogy jelentős számú svéd gyártmányú Gripen harci repülőgépet szerezzen be”

– olvasható a posztban. Hangsúlyozta, a Gripenek kiváló harci gépek, amelyek széleskörű feladatok elvégzésére alkalmasak.

Az ukrán elnök megjegyezte, bízik benne, hogy a szerződés nyomán Ukrajna legalább száz ilyen vadászgéphez juthat majd hozzá, és megköszönte a svéd miniszterelnöknek az együttműködést.