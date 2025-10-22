Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij

Emelik a tétet az ukránok: jókora csapást mértek az oroszokra, akik viszonozták a támadást

2025. október 22. 16:40

Állítólag egy robbanóanyag-üzemet lőttek szét. A nap folyamán Oroszország sem maradt adós a válaszcsapással.

2025. október 22. 16:40
null

Az orosz–ukrán háború keleti frontján ismét megélénkült a harci tevékenység október 22-én: miközben Oroszország drón- és rakétatámadásokkal sújtja Ukrajnát, Kijev egy kulcsfontosságú orosz hadiüzem ellen hajtott végre légicsapást.

Storm Shadow, az orosz–ukrán háború egyik legkeményebb csapásmérő eszköze
Storm Shadow, az orosz–ukrán háború egyik legkeményebb csapásmérő eszköze
Forrás: Ben STANSALL / POOL / AFP

A Deutsche Welle összefoglalója szerint a harcok ismét a civil infrastruktúrát és az energetikai hálózatokat érintették, több áldozatot és súlyos károkat hagyva maguk után.

Ukrán célkeresztben az orosz hadiipar

Az ukrán hadsereg közlése szerint sikeres kombinált rakéta- és légicsapást hajtott végre Oroszország Brjanszki területén, ahol egy fegyver- és robbanóanyaggyárat ért találat.

A hadsereg Telegramon arról számolt be, hogy

Storm Shadow rakétákkal végrehajtott jelentős támadást” hajtottak végre, amely „átütötte az orosz légvédelem vonalát”.

A célpont „kulcsfontosságú üzem volt, amely lőporral, robbanóanyaggal és rakétaüzemanyaggal látja el az orosz hadsereget”

– közölte az ukrán vezérkar.

Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor tagadta a károkat, és azt állította, hogy 57 ukrán drónt semmisítettek meg a térségben. Alekszandr Bogomaz, Brjanszk kormányzója szerint

a támadás nem okozott sérülést vagy pusztítást”,

de a független források egyelőre nem tudták megerősíteni a felek állításait.

A cikk emlékeztet: a Brjanszk melletti üzem Oroszország egyik legfontosabb robbanóanyaggyára, amely

  • tüzérségi lövedékekhez és
  • rakétákhoz gyárt alapanyagot.

A támadás így nemcsak szimbolikus, hanem stratégiai jelentőséggel is bírhat az ukrán hadvezetés számára.

Nem maradt el Moszkva válasza

Az ukrán hatóságok szerint legalább hat ember vesztette életét a válaszcsapásként érkező keddi orosz támadásokban, köztük két gyermek is.

Kijevben négy ballisztikus rakéta csapódott be, aminek következtében két ember meghalt és öt megsebesült”

– közölte Vitalij Klicsko polgármester.

Az ország más területein további négy halálos áldozatról számoltak be, miközben több régióban teljes áramszünet alakult ki az energiahálózatot ért csapások miatt.

A kiterjedt támadás folytatódik”

– írta Svitlana Hrinjuk energiaügyi miniszter, hozzátéve, hogy a helyreállítási munkák csak a biztonságos körülmények között indulhatnak meg.

A Kharkiv városát ért dróntámadás során egy magánóvoda kigyulladt, egy ember meghalt, heten megsérültek. A polgármester, Ihor Terehov szerint „több becsapódás is történt a város északi kerületeiben”.

Eközben Volodimir Zelenszkij elnök arról írt az X-en, hogy a támadás

arculcsapás mindazoknak, akik békés megoldást keresnek.”

Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak szintén élesen fogalmazott:

„Ukrajna már rég elfogadta az amerikai javaslatot a tűzszünetre, miközben Moszkva mindent megtesz, hogy folytassa a gyilkolást. Ez azt jelenti, hogy a Putyin elleni kollektív fellépés még mindig nem elég erős.”

Nő a feszültség

A legújabb csapásváltás azt jelzi, hogy mindkét fél fokozza a nyomást a tűzszünet ellenére is. Zelenszkij svédországi látogatásán hangsúlyozta:

Oroszország nem érzi elég nagy nyomásnak a háború elhúzódását. Erősebb szankciókra és egységes nemzetközi diplomáciára van szükség.”

Miközben Ukrajna katonailag igyekszik csapást mérni Moszkva hadigazdaságára, Oroszország továbbra is a civil és energetikai infrastruktúrát célozza, pszichológiai hadviseléssel gyengítve Kijevet. A DW értékelése szerint a háború immár kölcsönös anyagháborúvá és szimbolikus erőfitogtatássá vált.

***

Fotó: Yasuyoshi CHIBA / AFP
 

Bitrex®
2025. október 22. 18:37
2022. december közepén Ben Wallace brit védelmi miniszter nyilatkozott arról, hogy Nagy-Britannia fontolóra vették a típus átadását Ukrajnának, de akkor úgy nyilatkozott, hogy végleges döntés még nem született az ügyben. 2023. május 11-én Ben Wallace azonban már megerősítette, hogy Nagy-Britannia Storm Shadow robotrepülőgépeket szállított Ukrajnának. Az átadott eszközök mennyisége nem ismert. Az ukrán kormány cserében vállalta, hogy ezekkel a fegyverekkel csak is az orosz megszállók katonai létesítményeit támadják Ukrajna nemzetközileg elismert határain belül.
balbako_
2025. október 22. 18:36
Zelenszki az aki a békés megoldást keresi.....mondotta Zelenszki.
Bitrex®
2025. október 22. 18:34
Ez a Storm Shadow robotrepülő brit-francia gyártmány. Kizárt, hogy az ukránok kezelni tudnák. Sőt még azt is megkockáztatom, hogy nem is Ukrajnából indították. Remélem, az orosz válasz hatványozottan keményebb lesz!
hexahelicene
2025. október 22. 18:05
Megjött az orosz válasz a Storm Shadow-ra: "Az orosz hadsereg támadást indított a Kijevi területen található parancsnoki bunker ellen, ahol NATO-országokból érkező tisztek is tartózkodtak. Adatok szerint a bunker megsemmisült, a benne tartózkodó tisztekkel együtt." (Forrás: RIA Novosztyi / Magyar Nemzet)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!