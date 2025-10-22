Emelik a tétet az ukránok: jókora csapást mértek az oroszokra, akik viszonozták a támadást

Ukrajna retteg: az egész országban zeng a légi riadó, orosz hiperszonikus támadásoktól félnek
Felszálltak az orosz MiG-31K vadászgépek, amelyek képesek Kinzsal-rakétákat kilőni. Bárhova, pillanatok alatt lecsaphatnak.
Állítólag egy robbanóanyag-üzemet lőttek szét. A nap folyamán Oroszország sem maradt adós a válaszcsapással.
Az orosz–ukrán háború keleti frontján ismét megélénkült a harci tevékenység október 22-én: miközben Oroszország drón- és rakétatámadásokkal sújtja Ukrajnát, Kijev egy kulcsfontosságú orosz hadiüzem ellen hajtott végre légicsapást.
A Deutsche Welle összefoglalója szerint a harcok ismét a civil infrastruktúrát és az energetikai hálózatokat érintették, több áldozatot és súlyos károkat hagyva maguk után.
Az ukrán hadsereg közlése szerint sikeres kombinált rakéta- és légicsapást hajtott végre Oroszország Brjanszki területén, ahol egy fegyver- és robbanóanyaggyárat ért találat.
A hadsereg Telegramon arról számolt be, hogy
Storm Shadow rakétákkal végrehajtott jelentős támadást” hajtottak végre, amely „átütötte az orosz légvédelem vonalát”.
A célpont „kulcsfontosságú üzem volt, amely lőporral, robbanóanyaggal és rakétaüzemanyaggal látja el az orosz hadsereget”
– közölte az ukrán vezérkar.
Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor tagadta a károkat, és azt állította, hogy 57 ukrán drónt semmisítettek meg a térségben. Alekszandr Bogomaz, Brjanszk kormányzója szerint
a támadás nem okozott sérülést vagy pusztítást”,
de a független források egyelőre nem tudták megerősíteni a felek állításait.
A cikk emlékeztet: a Brjanszk melletti üzem Oroszország egyik legfontosabb robbanóanyaggyára, amely
A támadás így nemcsak szimbolikus, hanem stratégiai jelentőséggel is bírhat az ukrán hadvezetés számára.
Az ukrán hatóságok szerint legalább hat ember vesztette életét a válaszcsapásként érkező keddi orosz támadásokban, köztük két gyermek is.
Kijevben négy ballisztikus rakéta csapódott be, aminek következtében két ember meghalt és öt megsebesült”
– közölte Vitalij Klicsko polgármester.
Az ország más területein további négy halálos áldozatról számoltak be, miközben több régióban teljes áramszünet alakult ki az energiahálózatot ért csapások miatt.
A kiterjedt támadás folytatódik”
– írta Svitlana Hrinjuk energiaügyi miniszter, hozzátéve, hogy a helyreállítási munkák csak a biztonságos körülmények között indulhatnak meg.
A Kharkiv városát ért dróntámadás során egy magánóvoda kigyulladt, egy ember meghalt, heten megsérültek. A polgármester, Ihor Terehov szerint „több becsapódás is történt a város északi kerületeiben”.
Eközben Volodimir Zelenszkij elnök arról írt az X-en, hogy a támadás
arculcsapás mindazoknak, akik békés megoldást keresnek.”
Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak szintén élesen fogalmazott:
„Ukrajna már rég elfogadta az amerikai javaslatot a tűzszünetre, miközben Moszkva mindent megtesz, hogy folytassa a gyilkolást. Ez azt jelenti, hogy a Putyin elleni kollektív fellépés még mindig nem elég erős.”
A csúcsot alaposan elő kell készíteni.
A legújabb csapásváltás azt jelzi, hogy mindkét fél fokozza a nyomást a tűzszünet ellenére is. Zelenszkij svédországi látogatásán hangsúlyozta:
Oroszország nem érzi elég nagy nyomásnak a háború elhúzódását. Erősebb szankciókra és egységes nemzetközi diplomáciára van szükség.”
Miközben Ukrajna katonailag igyekszik csapást mérni Moszkva hadigazdaságára, Oroszország továbbra is a civil és energetikai infrastruktúrát célozza, pszichológiai hadviseléssel gyengítve Kijevet. A DW értékelése szerint a háború immár kölcsönös anyagháborúvá és szimbolikus erőfitogtatássá vált.
Kiadtak egy közös nyilatkozatot. Az orosz–ukrán háború végére azonban így nem lehet pontot tenni.
Fotó: Yasuyoshi CHIBA / AFP