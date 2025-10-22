Emelik a tétet az ukránok: jókora csapást mértek az oroszokra, akik viszonozták a támadást

Az orosz–ukrán háború keleti frontján ismét megélénkült a harci tevékenység október 22-én: miközben Oroszország drón- és rakétatámadásokkal sújtja Ukrajnát, Kijev egy kulcsfontosságú orosz hadiüzem ellen hajtott végre légicsapást.

Storm Shadow, az orosz–ukrán háború egyik legkeményebb csapásmérő eszköze

Forrás: Ben STANSALL / POOL / AFP

A Deutsche Welle összefoglalója szerint a harcok ismét a civil infrastruktúrát és az energetikai hálózatokat érintették, több áldozatot és súlyos károkat hagyva maguk után.