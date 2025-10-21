A vezető európai országok támogatják a háború befagyasztását a frontok mentén – ám van egy csavar

Kibújt a szög a zsákból: ezért frusztrálja Brüsszelt a budapesti békecsúcs
A háborúpárti brüsszeli bürokraták mindent megtesznek a harcok folytatásáért.
Kiadtak egy közös nyilatkozatot. Az orosz–ukrán háború végére azonban így nem lehet pontot tenni.
Feszültséget keltett Donald Trump kijelentése, miszerint az ukrajnai háborút a jelenlegi frontvonalak mentén kellene „befagyasztani” – vagyis gyakorlatilag elismerni az orosz megszállás alatt lévő területeket.
A Politico szerint erre reagálva Európa vezetői és Ukrajna szövetségesei közös nyilatkozatban figyelmeztették az amerikai elnököt: támogatják a harcok leállítását, de elutasítanak minden olyan békét, amely a határok erőszakos megváltoztatásával járna.
A dokumentumot
A vezetők hangsúlyozták:
egységesek vagyunk abban, hogy igazságos és tartós békét szeretnénk”, ugyanakkor leszögezték, hogy „a nemzetközi határok erőszakkal nem változtathatók meg”.
Ezzel burkoltan bírálják Trump javaslatát, amely szerint a jelenlegi frontvonal szolgálhatna alapul a tárgyalásokhoz. Az amerikai elnök vasárnap este úgy fogalmazott:
A harcoknak most azonnal véget kell vetni.”
Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy „a területeket úgy kell hagyni, ahogy most vannak” – ami Ukrajna keleti iparvidékének, a Donbasz nagy részét Moszkva kezén hagyná.
A közös nyilatkozat időzítése nem véletlen: csütörtökön ülésezik az Európai Tanács, ahol a vezetők a befagyasztott orosz vagyon ukrajnai felhasználásáról és az újabb szankciókról tárgyalnak. Másnap, pénteken Londonban ül össze az Ukrajnát és az ukrán háborús törekvéseket feltétel nélkül támogató „hajlandók koalíciója”.
A nyilatkozat azt jelzi, hogy Európa papíron támogatja a béketörekvéseket, de nem hajlandó engedni Ukrajna területi egységéből. Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbbi ajánlatát tekintve azonban ez még kompromisszumok szintjén sem egyezhet a moszkvai állásponttal, ami komolyan veszélyeztetheti a budapesti békecsúcs sikerét, már ha a nagyhatalmak egyáltalán figyelembe veszik az európai álláspontot.
Fotó: Ludovic MARIN / AFP