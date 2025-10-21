Ft
Budapesti békecsúcs Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Európai Unió Egyesült Államok

A vezető európai országok támogatják a háború befagyasztását a frontok mentén – ám van egy csavar

2025. október 21. 20:47

Kiadtak egy közös nyilatkozatot. Az orosz–ukrán háború végére azonban így nem lehet pontot tenni.

2025. október 21. 20:47
null

Feszültséget keltett Donald Trump kijelentése, miszerint az ukrajnai háborút a jelenlegi frontvonalak mentén kellene „befagyasztani” – vagyis gyakorlatilag elismerni az orosz megszállás alatt lévő területeket.

Se Putyin, se Trump nem lesz elragadtatva az európai lépéstől – Így nehéz lesz lezárni az orosz–ukrán háborút
Se Putyin, se Trump nem lesz elragadtatva az európai lépéstől – így nehéz lesz lezárni az orosz–ukrán háborút
Fotó: Olesya KURPYAYEVA / AFP

A Politico szerint erre reagálva Európa vezetői és Ukrajna szövetségesei közös nyilatkozatban figyelmeztették az amerikai elnököt: támogatják a harcok leállítását, de elutasítanak minden olyan békét, amely a határok erőszakos megváltoztatásával járna.

A dokumentumot

  • Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint
  • Keir Starmer brit miniszterelnök,
  • Friedrich Merz német kancellár,
  • Emmanuel Macron francia elnök,
  • Giorgia Meloni olasz kormányfő és
  • Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is aláírta.

A vezetők hangsúlyozták:

egységesek vagyunk abban, hogy igazságos és tartós békét szeretnénk”, ugyanakkor leszögezték, hogy „a nemzetközi határok erőszakkal nem változtathatók meg”.

Ezzel burkoltan bírálják Trump javaslatát, amely szerint a jelenlegi frontvonal szolgálhatna alapul a tárgyalásokhoz. Az amerikai elnök vasárnap este úgy fogalmazott:

A harcoknak most azonnal véget kell vetni.”

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy „a területeket úgy kell hagyni, ahogy most vannak” – ami Ukrajna keleti iparvidékének, a Donbasz nagy részét Moszkva kezén hagyná.

A közös nyilatkozat időzítése nem véletlen: csütörtökön ülésezik az Európai Tanács, ahol a vezetők a befagyasztott orosz vagyon ukrajnai felhasználásáról és az újabb szankciókról tárgyalnak. Másnap, pénteken Londonban ül össze az Ukrajnát és az ukrán háborús törekvéseket feltétel nélkül támogató „hajlandók koalíciója”.

A nyilatkozat azt jelzi, hogy Európa papíron támogatja a béketörekvéseket, de nem hajlandó engedni Ukrajna területi egységéből. Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbbi ajánlatát tekintve azonban ez még kompromisszumok szintjén sem egyezhet a moszkvai állásponttal, ami komolyan veszélyeztetheti a budapesti békecsúcs sikerét, már ha a nagyhatalmak egyáltalán figyelembe veszik az európai álláspontot.

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP
 

