A vezető európai országok támogatják a háború befagyasztását a frontok mentén – ám van egy csavar

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy „a területeket úgy kell hagyni, ahogy most vannak” – ami Ukrajna keleti iparvidékének, a Donbasz nagy részét Moszkva kezén hagyná.

A közös nyilatkozat időzítése nem véletlen: csütörtökön ülésezik az Európai Tanács, ahol a vezetők a befagyasztott orosz vagyon ukrajnai felhasználásáról és az újabb szankciókról tárgyalnak. Másnap, pénteken Londonban ül össze az Ukrajnát és az ukrán háborús törekvéseket feltétel nélkül támogató „hajlandók koalíciója”.