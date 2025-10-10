Ft
Az osztrákok nem akarják fegyverre költeni a befagyasztott orosz pénzeket

2025. október 10. 17:59

Az Európai Unió pénzügyminiszterei pénteken Brüsszelben tárgyalják az orosz vagyon sorsát. Ausztria azonban nem támogatja, hogy a befagyasztott orosz eszközökből fegyvereket vásároljanak, mert az ellentétes lenne az ország katonai semlegességével.

2025. október 10. 17:59
null

Ausztria világossá tette, hogy nem támogatja a befagyasztott orosz pénzek felhasználását fegyvervásárlásra. Markus Marterbauer osztrák pénzügyminiszter az uniós pénzügy- és gazdasági miniszterek pénteki találkozója előtt újságíróknak elmondta: „Az Oroszországból származó, befagyasztott eszközöket nem lehet közvetlenül fegyvervásárlásokra fordítani.”

A miniszter hozzátette, a jogi kereteket is tisztázni kell, ugyanakkor „Ausztria semlegességét figyelembe kell venni”, ami kizárja a közvetlen fegyvervásárlást az orosz vagyonból. Bécs Írországgal, Máltával és Ciprussal együtt az EU négy katonailag semleges tagállama közé tartozik – emlékeztet az Euractiv.

Ausztria nincs egyedül fenntartásaival: Belgium is jogi tisztázást és a pénzügyi felelősség arányos megosztását kéri a tagállamok között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy „Belgium nem viselheti egyedül a kockázatot”, a terheket „szélesebb vállakra kell helyezni”.

Az Európai Unióban mintegy 210 milliárd eurónyi orosz vagyon van befagyasztva, amely évente körülbelül hárommilliárd euró profitot termel.

 Marterbauer mindazonáltal hangsúlyozta: 

Úgy gondolom, sok lehetőség rejlik ebben, és a bizottság javaslatát innovatívnak és megvitatásra érdemesnek tartom.

