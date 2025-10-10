Az osztrákok nem akarják fegyverre költeni a befagyasztott orosz pénzeket

Ausztria világossá tette, hogy nem támogatja a befagyasztott orosz pénzek felhasználását fegyvervásárlásra. Markus Marterbauer osztrák pénzügyminiszter az uniós pénzügy- és gazdasági miniszterek pénteki találkozója előtt újságíróknak elmondta: „Az Oroszországból származó, befagyasztott eszközöket nem lehet közvetlenül fegyvervásárlásokra fordítani.”

Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP

A miniszter hozzátette, a jogi kereteket is tisztázni kell, ugyanakkor „Ausztria semlegességét figyelembe kell venni”, ami kizárja a közvetlen fegyvervásárlást az orosz vagyonból. Bécs Írországgal, Máltával és Ciprussal együtt az EU négy katonailag semleges tagállama közé tartozik – emlékeztet az Euractiv.