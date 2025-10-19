Ajánlatot tett Putyin Trumpnak: ez lehet az ára a békének

Megszólalt az orosz kémfőnök: ő már tudja, mi akadályozhatja meg a békekötést
„Oroszország ellenségesnek fogja értelmezni ezt a lépést, ha megvalósul...” – jelentette ki Szergej Nariskin.
A Washington Post szerint területcserére kerülhet sor Ukrajna és Oroszország között.
Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag a Donald Trumppal folytatott telefonos tárgyaláson azt követelte, hogy Ukrajna adja fel a Donyecki területet, cserébe Moszkva kész átengedni Zaporizzsja és Herszon megyét – írja a Washington Post két, a megbeszélést ismerő magas rangú tisztviselőre hivatkozva. A lap szerint ez enyhébb területi igény Putyin részéről, mint amit korábban egy alaszkai találkozón előterjesztett, és a Fehér Házban néhányan ezt előrelépésnek tartják.
A Post információi szerint Steve Witkoff, Trump különmegbízottja október 17-én nyomást gyakorolt az ukrán küldöttségre a Donyecki terület átengedése érdekében, azzal érvelve, hogy a régió „túlnyomórészt oroszajkú”. Sem a Fehér Ház, sem a Kreml nem kommentálta azonnal a lap értesüléseit. Trump nyilvánosan nem említette Putyin követelését, csak arra szólította fel Oroszországot és Ukrajnát, hogy kössenek békét a jelenlegi frontvonalakon.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatta Trump tűzszüneti felhívását a tárgyalások megkezdéséhez, hangsúlyozva, hogy a területi kérdéseket meg lehet vitatni, de jelenleg a tűzszünet a prioritás. Ukrán tisztviselők a WP szerint magánbeszélgetésekben elismerik, hogy Oroszország valószínűleg megtartja az általa elfoglalt területeket, de Ukrajna megbízható amerikai és európai garanciákat vár.
Korábban, augusztusban a Washington Post arról írt, hogy Putyin jelezte Witkoffnak:
kész leállítani az offenzívát Herszon és Zaporizzsja megyében a Donyecki és Luhanszki területekért cserébe.
Az amerikai fél akkor félreértette ezt, azt gondolva, hogy Oroszország kivonulna ezekből a megyékből. Trump később felvetette, hogy a békemegállapodás „valószínűleg területcserét igényel”, mire Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem adja fel területeit – írja a lap.
