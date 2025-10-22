Ukrajna retteg: az egész országban zeng a légi riadó, orosz hiperszonikus támadásoktól félnek

A Portfolio arról ír, hogy egész Ukrajnára kiterjedő légi riadót rendeltek el szerda reggel a kijevi hatóságok, mivel a határhoz közel orosz MiG-31K vadászgépeket észlelt a légvédelem. Hozzáteszi: a MiG-31K vadászgépek képesek Kinzsal-rakétákat kilőni, ezek

a fegyverek egész Ukrajnára kiterjedő hatótávolsággal rendelkeznek és mivel hiperszonikusak, másodpercek alatt képesek célba érni.

Mint kiderült, a légi riadó ezért egész Ukrajnára kiterjed, mivel

nem tudni, az országon belül pontosan hova támadhat az orosz haderő.

Az RBK híroldal szerint a légvédelem rakétákat lőtt ki Kijev és Kremencsuk térségében, egyelőre több hírt még nem tudni a ma reggeli incidensről. A riasztás magyar idő szerint 6:04-kor indult – írják.