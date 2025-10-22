Ukrajna retteg: az egész országban zeng a légi riadó, orosz hiperszonikus támadásoktól félnek

Nagy a baj Ukrajnában: Zelenszkij lényegében beismerte az ukrán energetikai infrastruktúra megroppanását
Az ukrán elnök szerint Oroszország a világ legnagyobb terrortámadását hajtja végre Ukrajna energiaipara ellen.
Felszálltak az orosz MiG-31K vadászgépek, amelyek képesek Kinzsal-rakétákat kilőni. Bárhova, pillanatok alatt lecsaphatnak.
A Portfolio arról ír, hogy egész Ukrajnára kiterjedő légi riadót rendeltek el szerda reggel a kijevi hatóságok, mivel a határhoz közel orosz MiG-31K vadászgépeket észlelt a légvédelem. Hozzáteszi: a MiG-31K vadászgépek képesek Kinzsal-rakétákat kilőni, ezek
a fegyverek egész Ukrajnára kiterjedő hatótávolsággal rendelkeznek és mivel hiperszonikusak, másodpercek alatt képesek célba érni.
Mint kiderült, a légi riadó ezért egész Ukrajnára kiterjed, mivel
nem tudni, az országon belül pontosan hova támadhat az orosz haderő.
Az RBK híroldal szerint a légvédelem rakétákat lőtt ki Kijev és Kremencsuk térségében, egyelőre több hírt még nem tudni a ma reggeli incidensről. A riasztás magyar idő szerint 6:04-kor indult – írják.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök szerint Oroszország a világ legnagyobb terrortámadását hajtja végre Ukrajna energiaipara ellen.
Nyitókép: SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az ukrán elnök szerint Oroszország a világ legnagyobb terrortámadását hajtja végre Ukrajna energiaipara ellen.
Az amerikai elnök nem akar „elvesztegetett találkozót” és lát esélyt a tűzszünetre.
„Nincs új a nap alatt” – fogalmazott a külügyminiszter.