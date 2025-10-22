Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Alekszandar Vucsics Szerbia parlament Belgrád

Sokkoló felvételek: lövöldözés és tűz a szerb parlament épülete előtt

2025. október 22. 18:35

Egy férfit meglőttek, az elnök terrormerényletnek minősítette az esetet.

2025. október 22. 18:35
null

Lövöldözés, majd tűz ütött ki Belgrádban, a szerb parlament épülete mellett szerda délelőtt. Az esetről több felvétel is felkerült a közösségi oldalakra – számolt be a Sky News.

A lap beszámolója szerint a parlamentnél Alekszandar Vucsics szerb elnök támogatói állítottak fel sátrakat, amelyeket fegyveres biztonságiak közelítettek meg. Először lövések dördültek, majd az egyik sátor kigyulladt. Egy 57 éves férfi megsérült, de az állapota stabil.

A rendőrség egy hetven éves férfit előállított. Az egyik, az X-en megosztott videón látható, ahogy a férfi hátratett kézzel fekszik a földön, és rendőrök állják körbe.

Alekszandar Vucsics a támadást terrormerényletnek minősítette.

Nyitókép: X / Képernyőkép

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
palicsi-2
2025. október 22. 20:44
Nagyon erőltetik "valakik" a szerbiai "majdant"! Az újvidéki vasútállomásnál leszakadt tető csak ürügy volt... Ráadásul felmerült a szabotázs lehetősége is!
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. október 22. 19:20
A biztonságiak. A páncélozott, lőréses pénzszállító autókkal a pénzszállító biztonságiak az bizony egy kis páncélozott haderő. Szerbiában is külföldi tulajdonban van esetleg? Remélem, Vucic úr szakértői a parlament körül kialakították már a védelmi szektorokat. Mert egy puccsista csapat első dolga mindig a parlament meg a tévé elfoglalása. Pénzszállító biztonsági emberekkel, autókkal vagy anélkül.
Válasz erre
4
0
Interista
2025. október 22. 18:57
Balkáni vircsaft.
Válasz erre
1
0
Csubszi
2025. október 22. 18:57
Na persze, hogy itt is az anarhista ballibsik követnek el erőszakos cselekedeteket! És persze a másik oldalra fogják a felelősséget! Meglepődtem!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!