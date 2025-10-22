Sokkoló felvételek: lövöldözés és tűz a szerb parlament épülete előtt

Lövöldözés, majd tűz ütött ki Belgrádban, a szerb parlament épülete mellett szerda délelőtt. Az esetről több felvétel is felkerült a közösségi oldalakra – számolt be a Sky News.

A lap beszámolója szerint a parlamentnél Alekszandar Vucsics szerb elnök támogatói állítottak fel sátrakat, amelyeket fegyveres biztonságiak közelítettek meg. Először lövések dördültek, majd az egyik sátor kigyulladt. Egy 57 éves férfi megsérült, de az állapota stabil.

A rendőrség egy hetven éves férfit előállított. Az egyik, az X-en megosztott videón látható, ahogy a férfi hátratett kézzel fekszik a földön, és rendőrök állják körbe.

Alekszandar Vucsics a támadást terrormerényletnek minősítette.