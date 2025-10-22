Ft
migrációs veszély Halmi Bence Nyugat-Európa reakció Kacsoh Dániel

Autótolvaj kameruni bevándorló, tétlen francia rendőrök - ez lenne Európa? – Halmi Bence a REAKCIÓBAN

2025. október 22. 16:32

Az eheti Reakcióban Halmi Bence social media-szakértő meséli el, hogyan vett bérbe tőle egy kameruni származású férfi egy nagy értékű autót Budapesten, majd azonnal elhagyta az országot.

2025. október 22. 16:32
null

Mivel a hatóságok nem tudtak előrelépni, Halmi és párja saját kezükbe vették az ügyet, és Franciaországba utaztak, hogy kiderítsék, mi történt az autóval. A közösségi média – TikTok és Snapchat – segítségével sikerült beazonosítaniuk az elkövetőt, sőt személyesen is rátaláltak. 

A francia rendőrség azonban mindössze igazoltatta, majd szabadon engedte a férfit.

 Halmi Bence szerint az eset jól mutatja, milyen állapotban van ma Nyugat-Európa: Franciaország elesett.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
SzaboGeza
2025. október 22. 18:17
És ez minket érdekel!!! Akik meg odaadják a járművüket asszák meg!!! PUSZI:))
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. október 22. 17:56
NIGGERNEK CIGÁNYNAK NEM ADUNK AUTÓT BÉRBE ... MÉG UTÁNFUTÓT SEM ... HA ENNYIRE HÜLYE VAGY .. BASZÓDJ FÖL
Válasz erre
0
0
Gaz_pacho
2025. október 22. 16:53
Nem adunk majmoknak kocsit bérbe.......Borítékolható volt ami történt !!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!