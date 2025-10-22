Autótolvaj kameruni bevándorló, tétlen francia rendőrök - ez lenne Európa? – Halmi Bence a REAKCIÓBAN

A WSJ most reklámozza a Mandiner új műsorát
A mainstream nyugati sajtóműhelyek valahogy mindig megtalálják a legújabb O1G-messiást
Az eheti Reakcióban Halmi Bence social media-szakértő meséli el, hogyan vett bérbe tőle egy kameruni származású férfi egy nagy értékű autót Budapesten, majd azonnal elhagyta az országot.
Mivel a hatóságok nem tudtak előrelépni, Halmi és párja saját kezükbe vették az ügyet, és Franciaországba utaztak, hogy kiderítsék, mi történt az autóval. A közösségi média – TikTok és Snapchat – segítségével sikerült beazonosítaniuk az elkövetőt, sőt személyesen is rátaláltak.
A francia rendőrség azonban mindössze igazoltatta, majd szabadon engedte a férfit.
Halmi Bence szerint az eset jól mutatja, milyen állapotban van ma Nyugat-Európa: Franciaország elesett.
Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!