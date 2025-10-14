„Magyar Péter gazdasági terveitől joggal retteghetnek a magyarok. Az adóemelés rémisztő terve mellett a tizenharmadik havi nyugdíj elvételének réme is fenyeget. Most már az édesanyák adómentessége is veszélyben lehet, hiszen a Tisza Párt körül dolgozó gazdasági szakembereknek minden olyan jóléti intézkedéssel gondjuk van, ami a magyar családokat, a magyar embereket segíti.

Most éppen a Népszavában Csillag István fakadt ki az adómentesség miatt:

»Induljunk ki abból, hogy Magyarországon rengeteg családi cég van, ahol mind a két gondviselő a közös cégből szerzi jövedelmét. Ezekben a cégekben játszi könnyedséggel lehet az örökadómentes anya felé átmosni a jövedelmet, ami által valóban megbillen a közteherviselés egyensúlya, és sokkal nagyobb lék keletkezik az államháztartásban, mint amivel eddig bárki számolt. (…) Ha lesz nyugdíjválság Magyarországon, az éppen a többgyermekes anyák örökéletre szóló adómentességének következményeként állhat elő.«

Nem árt feleleveníteni, hogy Csillag István az a hajdani szabad demokrata miniszter, aki regnálása idején autópálya-ügyeskedése miatt kormányválságot okozott, és akiről Medgyessy Péter akkori miniszterelnök elmondta elhíresült mondatát:

»Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, miközben néhány politikusának olyan erősek a személyes ambíciói, hogy azok kielégítése érdekében semmilyen árat nem talál túl soknak.«