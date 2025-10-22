Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szijjáró Péter Magyarország külügyminiszter Marco Rubio Egyesült Államok

Ez lesz a nap legjobban várt tárgyalása – Szijjártó Péter Washingtonból jelentkezett

2025. október 22. 17:37

A külügyminiszter hamarosan tárgyal Marco Rubióval a békecsúcsról.

2025. október 22. 17:37

„A nap egyik otthon talán legjobban várt tárgyalása lesz Marco Rubio külügyminiszter kollégával” – nyilatkozta a Facebook-oldalán megosztott videóban Szijjáró Péter külügyminiszter.

A diplomata hangsúlyozta, 

a háborúpárti, elszigetelődött Európai Unió és a liberális mainstream mindent megtesz azért, hogy ne legyen amerikai-orosz csúcstalálkozó,

 de ez nem szabad, hogy bárkit megtévesszen, és csökkentse a békepárti erőfeszítéseket.

Elmondta, a Marco Rubióval folytatott tárgyalás után több információról tud majd beszámolni a békecsúcs részleteivel kapcsolatban, és kiemelte, Magyarország mindent meg fog tenni, hogy „végre visszatérjen a béke Közép-Európában”.

Nyitókép: Alex WROBLEWSKI / AFP

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jetilovag
2025. október 22. 18:41
Szeretjük Szíjjártó Petit!..nagyszerű külügyes!......Magyarország meg annyira de annyira el van szigetelve...hogy csak na!
Válasz erre
1
0
olasztelek63
2025. október 22. 18:40
Annál hatékonyabb lesz a nemzeti oldalnak, minél közelebb leszünk a választásokhoz.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 22. 18:20
A Békecsúcs a talonban van. Bármikor jól jön.
Válasz erre
2
0
llnnhegyi
•••
2025. október 22. 18:19 Szerkesztve
A libcsikomcsi trollok már előre összeszarták magukat! A várható sikeres tárgyalás után "micsinálnak" majd?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!