Ez lesz a nap legjobban várt tárgyalása – Szijjártó Péter Washingtonból jelentkezett

Teljesen kipucolták Epstein New York-i kastélyát, borzalmas dolgokat találtak
A szexuális bűnelkövető kínzókamrája, „a tömlöc” is újra a figyelem középpontjába került.
A külügyminiszter hamarosan tárgyal Marco Rubióval a békecsúcsról.
„A nap egyik otthon talán legjobban várt tárgyalása lesz Marco Rubio külügyminiszter kollégával” – nyilatkozta a Facebook-oldalán megosztott videóban Szijjáró Péter külügyminiszter.
A diplomata hangsúlyozta,
a háborúpárti, elszigetelődött Európai Unió és a liberális mainstream mindent megtesz azért, hogy ne legyen amerikai-orosz csúcstalálkozó,
de ez nem szabad, hogy bárkit megtévesszen, és csökkentse a békepárti erőfeszítéseket.
Elmondta, a Marco Rubióval folytatott tárgyalás után több információról tud majd beszámolni a békecsúcs részleteivel kapcsolatban, és kiemelte, Magyarország mindent meg fog tenni, hogy „végre visszatérjen a béke Közép-Európában”.
