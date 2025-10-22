Ez lesz a nap legjobban várt tárgyalása – Szijjártó Péter Washingtonból jelentkezett

„A nap egyik otthon talán legjobban várt tárgyalása lesz Marco Rubio külügyminiszter kollégával” – nyilatkozta a Facebook-oldalán megosztott videóban Szijjáró Péter külügyminiszter.

A diplomata hangsúlyozta,

a háborúpárti, elszigetelődött Európai Unió és a liberális mainstream mindent megtesz azért, hogy ne legyen amerikai-orosz csúcstalálkozó,

de ez nem szabad, hogy bárkit megtévesszen, és csökkentse a békepárti erőfeszítéseket.

Elmondta, a Marco Rubióval folytatott tárgyalás után több információról tud majd beszámolni a békecsúcs részleteivel kapcsolatban, és kiemelte, Magyarország mindent meg fog tenni, hogy „végre visszatérjen a béke Közép-Európában”.