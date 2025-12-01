„Vitézy Dávid, itt lenne az ideje abbahagyni, hogy a Tisza Párt szóvivőjeként működik. Ahogy korábban már többször, ma is ezt teszi. Pedig a főváros fizetőképtelensége nem kommentverseny, hanem az Ön felelőssége is.

A Tisza párt képviselői és Ön is, együtt szavazták meg a város 2025-ös költségvetését, ami ide vezetett. Önök megszavazták a rákosrendezői telekvásárlást. Önök megszavazták a hiteleket, a faktorálásokat és minden olyan döntést, ami tovább növelte Budapest adósságát. Ezek a tények.