Tisza Magyar Péter Vitézy Dávid

Vitézy Dávid, itt lenne az ideje abbahagyni, hogy a Tisza Párt szóvivőjeként működik

2025. december 01. 16:53

A főváros fizetőképtelensége nem kommentverseny, hanem az Ön felelőssége is.

2025. december 01. 16:53
Gulyás Gergely Kristóf
Facebook

„Vitézy Dávid, itt lenne az ideje abbahagyni, hogy a Tisza Párt szóvivőjeként működik. Ahogy korábban már többször, ma is ezt teszi. Pedig a főváros fizetőképtelensége nem kommentverseny, hanem az Ön felelőssége is.

A Tisza párt képviselői és Ön is, együtt szavazták meg a város 2025-ös költségvetését, ami ide vezetett. Önök megszavazták a rákosrendezői telekvásárlást. Önök megszavazták a hiteleket, a faktorálásokat és minden olyan döntést, ami tovább növelte Budapest adósságát. Ezek a tények.

Ha Önnek ez az egész »bohózat«, akkor miért lesz ott az ülésen? Azért jön, hogy a Tiszát mosdassa, akik arra nem méltatják a budapestieket és a munkavállalókat, hogy eljöjjenek a Fővárosi Közgyűlés ülésére?

A bajt együtt okozták, de ahhoz már nincs elég bátorságuk, hogy amikor ez bebizonyosodik, akkor belássák és segítséget kérjenek a kormánytól. Mert ez a helyzet. Most azért kell segítséget kérni a kormánytól, hogy biztosítva legyen a város működőképessége és a Budapest-család dolgozóinak bére.

Budapest bajban van. Azért, mert Karácsony vezetése idáig juttatta az önkormányzatot – és azért, mert Ön az elmúlt egy évben a Tiszával együtt még nagyobb adósságterhet rakott a városra.

Vitézy Dávid, mi lenne, ha végre kibújna Magyar Péter és a Tisza zsákjából, nem az ő érdekeit szolgálná, hanem a budapestiek és a Budapestért dolgozók mellé állna?”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

