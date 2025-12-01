Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
A jelöltállítás nem az első alkalom volt arra, hogy a tiszások által megrendezett „népakarat” visszájára sült el.
A főváros fizetőképtelensége nem kommentverseny, hanem az Ön felelőssége is.
„Vitézy Dávid, itt lenne az ideje abbahagyni, hogy a Tisza Párt szóvivőjeként működik. Ahogy korábban már többször, ma is ezt teszi. Pedig a főváros fizetőképtelensége nem kommentverseny, hanem az Ön felelőssége is.
A Tisza párt képviselői és Ön is, együtt szavazták meg a város 2025-ös költségvetését, ami ide vezetett. Önök megszavazták a rákosrendezői telekvásárlást. Önök megszavazták a hiteleket, a faktorálásokat és minden olyan döntést, ami tovább növelte Budapest adósságát. Ezek a tények.
Ha Önnek ez az egész »bohózat«, akkor miért lesz ott az ülésen? Azért jön, hogy a Tiszát mosdassa, akik arra nem méltatják a budapestieket és a munkavállalókat, hogy eljöjjenek a Fővárosi Közgyűlés ülésére?
A bajt együtt okozták, de ahhoz már nincs elég bátorságuk, hogy amikor ez bebizonyosodik, akkor belássák és segítséget kérjenek a kormánytól. Mert ez a helyzet. Most azért kell segítséget kérni a kormánytól, hogy biztosítva legyen a város működőképessége és a Budapest-család dolgozóinak bére.
Budapest bajban van. Azért, mert Karácsony vezetése idáig juttatta az önkormányzatot – és azért, mert Ön az elmúlt egy évben a Tiszával együtt még nagyobb adósságterhet rakott a városra.
Vitézy Dávid, mi lenne, ha végre kibújna Magyar Péter és a Tisza zsákjából, nem az ő érdekeit szolgálná, hanem a budapestiek és a Budapestért dolgozók mellé állna?”
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán