Charlie Kirk-merénylet: transzneműek fantáziáltak egy feminista filozófus megöléséről és feldarabolásáról

Transz hajsza Stock ellen
Majd a hosszúra nyúlt X-poszt végén Kathleen Stock megoszt még egy történetet:
„Amikor Charlie Kirkről hallottam, épp Berlinben voltam egy konferencián, amely a nemi diszfória nem medikalizált megközelítéseiről szólt – tudják, aminek nem a pubertás megállítása, a tinédzserek életet megváltoztató hormonok beadása vagy a testrészeik levágása a célja, hanem ehelyett hatékony terápia nyújtása – jó célnak tűnik, ugye? Vagy legalábbis jó szándékúnak, még akkor is, ha nem értesz vele egyet.
A transzaktivisták megfogadták, hogy megtalálják a konferenciát és megzavarják azt, és létrehoztak egy közösségi média fiókot ’Ismerd meg az ellenségedet’ néven, és az én arcom volt az első a listán. A hétvégét azzal töltötték, hogy minden nagyobb szálloda elé odaküldtek embereket, hogy megtaláljanak minket.
Egy biztonsági őr várt a repülőtéren, és vissza is vitt oda, alig hagytam el a szállodát. Ez az igazi következménye az akadémikusok ostoba, meggondolatlan, védekező kísérleteinek, hogy hősként fessék le magukat, és gonosz gazembereknek állítsanak be minket. És ha a történet végül valami nagyon rosszal ér véget, isten ments, biztosan tudom, hogy lesznek filozófusok, akik azt sugallják, hogy megérdemelték, és előásnak majd torz féligazságokat vagy hazugságokat, hogy alátámasszák ezt; és lesznek még százak, akik nem fognak ellentmondani.”
Megszaporodtak a transzneműek által elkövetett gyilkosságok
Az utóbbi években több transzneműek által elkövetett, valószínűleg ideológiai motivációjú, gyűlölettől vezérelt merénylet is történt.
2018-ban Snochia Moseley, aki transznemű férfiként azonosította magát, három embert ölt meg és kettőt megsebesített egy marylandi Rite Aid elosztóközpontban. 2019-ben két diák, akik közül az egyik transznemű férfiként azonosította magát, tüzet nyitott denveri középiskolájukban, megölve egy osztálytársukat és nyolc másikat megsebesítve. 2022-ben Anderson Lee Aldrich, aki nonbinárisnak vallja magát (azaz sem férfinek, sem nőnek), öt embert gyilkolt meg egy coloradói melegbárban.
Az előző két évben pedig két iskolai lövöldözés is volt, melyet transzneműek követtek el, mégpedig tudatosan keresztény iskolákban. 2023-ban egy nashville-i iskolában lövöldözött egy 28 éves transznemű, Audrey Hale, keresztényellenes gyűlölettől vezérelve megölve hat embert, köztük három kilencéves diákot. 2025. augusztus 27-én úgyszintén egy transznemű, Robert Westman lövöldözött egy minneapolisi katolikus iskolában, a tanévnyitó szentmisén, megölve három gyermeket és megsebesítve 21-et.
