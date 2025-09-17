Ft
LMBTQ + charlie kirk transzneműség feminizmus gender

Charlie Kirk-merénylet: transzneműek fantáziáltak egy feminista filozófus megöléséről és feldarabolásáról

2025. szeptember 17. 21:28

Meg akarták ölni Kathleen Stock feminista filozófust, akit sokan transzellenesnek tekintenek. A Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán ő maga számolt be arról, hogy a megöléséről és feldarabolásáról fantáziáltak transzneműek, egy konferencia kapcsán pedig meg akarták találni a transzmozgalom aktivistái, kiposztolva a arcát.

2025. szeptember 17. 21:28
Megemlékezés Charlie Kirkről
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Egy ismert feminista leszbikus filozófus, Kathleen Stock megöléséről és feldarabolásáról fantáziált egy írásában egy Leon nevű transznemű, a szöveget ráadásul tudósok is egyetértőleg osztották meg. A Charlie Kirk elleni merénylet idején pedig épp egy berlini konferencián volt, ahol kiposztolták az arcát, mint akit meg kell keresni.

Charlie Kirk elleni merénylet Kathleen Stock feminista filozófus
Kathleen Stock feminista filozófus, aki a Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán osztotta meg élményeit

Charlie Kirk halála elképesztő indulatokat váltott ki 

Kathleen Stock a Sussexi Egyetem tanára volt 2021-ig. Material Girls című kötetében megvédi azt a hétköznapi, józan észre alapozott álláspontot, hogy a testünk határozza meg a nemünket, és van olyan, hogy nő és férfi. Stock erősen kritikus a transzmozgalommal szemben, így transzellenesnek kiáltották ki. 2021-ben azért volt kénytelen ott hagyni az egyetemet, mert elfogyott körülötte a levegő, többször megfenyegették, bullyingolták.

Stock a Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán posztolt az X-en.

Mint azt már tudni lehet, egy transzneművel élt együtt Tyler Robinson, Charlie Kirk népszerű amerikai jobboldali személyiség gyilkosa, aki szeptember 10-én, kedden követett el merényletet a Trumpot a kampányban is segítő Kirk ellen egy utahi egyetemen, miközben beszédet mondott. A transznemű élettárs neve Lance Twiggs.

Megölés és feldarabolás?

Mint Kathleen Stock írja a Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán: 2018-ban, publikált egy óvatosan megfogalmazott esszét (amit azóta törölt), amiben megkérdőjelezte, hogy a „transznők nők-e egyáltalán”. (Transznő az, aki biológiailag férfi, és nőnek érzi magát. Természetesen valójában nem nő - SzG). Ezután egy Leon nevű filozófia szakos transznemű közzétett egy szöveget Stockról, amelyben a következő is olvasható:

„Én magam nem láttam ilyet, de teljesen biztos vagyok benne, hogy 

néhány transz nő a Stock-cikkről szóló cikkre reagálva arról beszélt, hogy pontosan mennyire szeretnék erőszakosan megölni és feldarabolni Stockot. Ez egyszerűen csak olyasmi, ami a TERF-ekről szóló beszélgetésekben előfordul.

 (És mellesleg, transz nők: az Úristen szerelmére, hagyjátok ezt a szarságot! Nem azért, mert így a TERF-ek kevésbé lesznek jogosultak arra, hogy söpredékként bánjanak velünk – nullánál kevesebbet nem lehet kapni –, hanem azért, mert ez nem egy helyes módja az embertársainkkal való bánásmódnak.)”*

Magyarán, a szerző ugyan állítólag nem ért egyet ezzel, de transznemű körökben gyakori dolog, hogy Stock és már „TERF”-ek (azaz „transzellenes radikális feministák”) megöléséről és feldarabolásáról fantáziálnak, beszélgetnek.

A következő bekezdést Stock nem idézi, de érdemes nekünk idézünk, mielőtt még azt gondolnánk, a szerző megvédi őt:

„A lényeg, hogy minden látszat ellenére a Stock-esszé nem a transzneműekkel kapcsolatos kérdések filozófiai tárgyalása. Nem az a cél, hogy őszinte párbeszédet indítson a nemek természetéről. A lényeg az, hogy az embereket rávegyék az alattomos transzellenes politikai elkötelezettségek sorára, amelyekre utalnak, de aligha mondják ki nyíltan. 

A transz közösség dühös válaszai ennek a taktikának a részét képezik: amíg felszínesen nyugodt és távolságtartó hangnemet viselsz, addig a kritikusaid (akik pontosan látni fogják, mire gondolsz) ezzel szemben habzónak és őrültnek fognak tűnni.”

Kathleen Stock az X-posztban hozzáteszi:

„Ezt az esszét széles körben retweetelték és posztolták a Facebookra a tudományág különböző területein dolgozó hivatásos akadémiai kollégáim, köztük sok nálam is idősebb kollégám. A tartalmat rendkívül zavarónak találtam – bár volt benne egyfajta felelősségkizárás, a tény az volt, hogy egy férfi, akivel soha nem találkoztam, sőt, még csak nem is hallottam róla, az erőszakos megölésemről és feldarabolásomról készült képpel válaszolt egy rendkívül gondosan megírt, sőt némileg tisztelettudó esszére. 

A kollégák pedig helyeslően osztották meg az alig összefüggő, erőszakos képekkel átszőtt kirohanást.

A filozófiai tudományágnak nem így kellene működnie. Felmentem a Facebookra, ahol akkoriban még sok filozófiai kölcsönösöm volt, és enyhe tiltakozást és aggodalmat fejeztem ki a képekkel kapcsolatban.”

Ezután egy kolléganője mások előtt kérdőre vonta, hogy miért meri nyíltan kritizálni az esszét, amikor az arra szólította fel, hogy ne akarják őt megölni és feldarabolni.

Őrjöngő akadémikusok és lenácizott feminista

Stock azzal folytatja az X-posztot:

„Azóta (és sok más hasonló őrültséget keltő esettel szembesülve) szembe kellett néznem azzal a ténnyel, hogy rengeteg hivatásos akadémikus van, aki soha nem fog visszakozni attól az alapvető, kvázi-vallásos meggyőződésétől, hogy nekem és még néhány filozófusnak kell lennünk a rosszfiúknak, amiért kritizáljuk a transzaktivizmus előfeltevéseit – mivel ragaszkodniuk kell a saját, jófiúkról szóló önképükhöz, és szükségük van az ellentmondásra. Nem elég, ha nem értenek egyet velünk – ez normális az akadémiai világban –, mérgező karikatúrákat kell kreálniuk arról, hogy kik vagyunk.”

De még koránt sincs vége, ekkor jön egy kis nácizás:

„Épp ezen a héten jelent meg egy tanulmány egy állítólag minőségi feminista folyóiratban (Hypatia), amely azzal vádolta Holly Lawford-Smith munkásságát, hogy neonáci hiedelmeket támogat. Egy szerkesztő jóváhagyta a publikálást. A bírálók is jóváhagyták. Megdöbbentő közönnyel nézik a tudósok, ahogyan elnézik az ilyen uszító nyelvezetet, és visszahárítják a felelősséget a célszemélyre, burkoltan azzal, hogy ’nos, ha nem mondtál ilyeneket...’. (…)”

S hogy ki Holly Lawford-Smith? Egy ausztrál filozófus, a University of Melbourne politikai filozófia professzora, egy úgyszintén genderkritikus, transzkrikus feminista, akit munkássága miatt feljelentettek a saját egyetemén, és a Wikipédia a neves Oxford University Press „annak ellenére” adta ki 2022-ben Gender-Critical Feminism (Genderkritikus feminizmus) című kötetét, hogy „petíciókkal tiltakoztak a kiadás ellen”.

Holly Lawford-Smith ausztrál filozófus

Transz hajsza Stock ellen

Majd a hosszúra nyúlt X-poszt végén Kathleen Stock megoszt még egy történetet:

„Amikor Charlie Kirkről hallottam, épp Berlinben voltam egy konferencián, amely a nemi diszfória nem medikalizált megközelítéseiről szólt – tudják, aminek nem a pubertás megállítása, a tinédzserek életet megváltoztató hormonok beadása vagy a testrészeik levágása a célja, hanem ehelyett hatékony terápia nyújtása – jó célnak tűnik, ugye? Vagy legalábbis jó szándékúnak, még akkor is, ha nem értesz vele egyet. 

 A transzaktivisták megfogadták, hogy megtalálják a konferenciát és megzavarják azt, és létrehoztak egy közösségi média fiókot ’Ismerd meg az ellenségedet’ néven, és az én arcom volt az első a listán. A hétvégét azzal töltötték, hogy minden nagyobb szálloda elé odaküldtek embereket, hogy megtaláljanak minket. 

Egy biztonsági őr várt a repülőtéren, és vissza is vitt oda, alig hagytam el a szállodát. Ez az igazi következménye az akadémikusok ostoba, meggondolatlan, védekező kísérleteinek, hogy hősként fessék le magukat, és gonosz gazembereknek állítsanak be minket. És ha a történet végül valami nagyon rosszal ér véget, isten ments, biztosan tudom, hogy lesznek filozófusok, akik azt sugallják, hogy megérdemelték, és előásnak majd torz féligazságokat vagy hazugságokat, hogy alátámasszák ezt; és lesznek még százak, akik nem fognak ellentmondani.”

Megszaporodtak a transzneműek által elkövetett gyilkosságok

Az utóbbi években több transzneműek által elkövetett, valószínűleg ideológiai motivációjú, gyűlölettől vezérelt merénylet is történt.

2018-ban Snochia Moseley, aki transznemű férfiként azonosította magát, három embert ölt meg és kettőt megsebesített egy marylandi Rite Aid elosztóközpontban. 2019-ben két diák, akik közül az egyik transznemű férfiként azonosította magát, tüzet nyitott denveri középiskolájukban, megölve egy osztálytársukat és nyolc másikat megsebesítve. 2022-ben Anderson Lee Aldrich, aki nonbinárisnak vallja magát (azaz sem férfinek, sem nőnek), öt embert gyilkolt meg egy coloradói melegbárban.

Az előző két évben pedig két iskolai lövöldözés is volt, melyet transzneműek követtek el, mégpedig tudatosan keresztény iskolákban. 2023-ban egy nashville-i iskolában lövöldözött egy 28 éves transznemű, Audrey Hale, keresztényellenes gyűlölettől vezérelve megölve hat embert, köztük három kilencéves diákot. 2025. augusztus 27-én úgyszintén egy transznemű, Robert Westman lövöldözött egy minneapolisi katolikus iskolában, a tanévnyitó szentmisén, megölve három gyermeket és megsebesítve 21-et.

Cikkeink a Charlie Kirk elleni merénylet hátteréről:

Szilvay Gergely

Mandiner

Idézőjel

Hagyjuk már, elég volt! Ezek nem „elszigetelt esetek” – hanem a baloldali gyűlöletkeltés mérhetetlenül sötét gyümölcsei

A Trump-párti aktivista és hívő keresztény elleni merénylet a legújabb hibbant szélsőbaloldali elméletek és az általuk hiszterizált közállapotok következménye. Charlie Kirk halálára. Szilvay Gergely írása.

 

 

Fotó: AFP

Összesen 5 komment

Burg_kastL71-C
2025. szeptember 17. 23:10
Nem tudni, hogy a vérbalos Hofi erre a történetre hogyan varrna gombot ? Hogy hogyan teljesedett ki mára az eszméje.
Válasz erre
0
0
kulszek
•••
2025. szeptember 17. 22:15 Szerkesztve
Hogy valaki férfi vagy nő, az MINDEN egyes sejtjének génjeibe bele van írva, kitörölhetetlenül. (plusz elenyésző gén-többletes esetek) Ezen nem segít a fröcsögés, gyilkolás, sebészeti beavatkozás, nem lehet törvényt hozni ellene és nem lehet kitörölni. Férfias nő és nőies férfi mindig is létezett. A fő okot én abban látom hogy nagyon sok kémiai anyagot használunk mindenfele ami MEGZAVARJA a hormonháztartását minden civilizációs stressznek kitett embernek, már magzati állapottól kezdődően (p.l. fogamzásgátlók), gyerekkorától (plasztikjátékok) felnőttkorig (szexuális játékok és kellékek, SZÓJA, hormonkezelt állat húsa, elbomló naptej, konzervek, stb, stb.) Azt ajánlom hogy aki kételkedik nemében, próbálja ki néhány hónapig éljen a várostól távol, természetes környezetben, tanuljon páros táncot (pl. Salsa, néptánc) a nemi szerepek megerősítésére. Várjon néhány évet, a hormonzavar elmúlhat. De SEMMI esetre se vesse alá magát fizikai vagy kémiai CSONKÍTÁSNAK !
Válasz erre
1
1
zrx8
2025. szeptember 17. 21:37
A bárányok hallgatnak c. film szerint a transzok nem erőszakosak. Most vagy téved a film, vagy szándékosan mosdatja az aberráltakat. Szerintem meg nincs transznemű, csak elmebeteg.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!