Charlie Kirk-merénylet: transzneműek fantáziáltak egy feminista filozófus megöléséről és feldarabolásáról

Egy ismert feminista leszbikus filozófus, Kathleen Stock megöléséről és feldarabolásáról fantáziált egy írásában egy Leon nevű transznemű, a szöveget ráadásul tudósok is egyetértőleg osztották meg. A Charlie Kirk elleni merénylet idején pedig épp egy berlini konferencián volt, ahol kiposztolták az arcát, mint akit meg kell keresni.

Kathleen Stock feminista filozófus, aki a Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán osztotta meg élményeit

Charlie Kirk halála elképesztő indulatokat váltott ki

Kathleen Stock a Sussexi Egyetem tanára volt 2021-ig. Material Girls című kötetében megvédi azt a hétköznapi, józan észre alapozott álláspontot, hogy a testünk határozza meg a nemünket, és van olyan, hogy nő és férfi. Stock erősen kritikus a transzmozgalommal szemben, így transzellenesnek kiáltották ki. 2021-ben azért volt kénytelen ott hagyni az egyetemet, mert elfogyott körülötte a levegő, többször megfenyegették, bullyingolták.

Stock a Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán posztolt az X-en.