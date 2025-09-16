Ft
09. 16.
kedd
charlie kirk transzneműség merénylet kereszténység usa

Charlie Kirk-gyilkosság: transznemű és keresztényellenes mintázatba illeszkedik?

2025. szeptember 16. 12:36

A népszerű republikánus influenszer gyilkosáról kiderült, hogy egy transzneművel élt együtt, és hiába republikánus a családja, ő maga régen radikálisan balra tolódott. Nem a Charlie Kirk elleni az első transzneműséggel kapcsolatos, egyben keresztényellenes merénylet Amerikában. Összefoglalónk.

2025. szeptember 16. 12:36
Charlie Kirk merénylője, Tyler Robinson
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Egy transzneművel élt együtt Tyler Robinson, Charlie Kirk népszerű amerikai jobboldali személyiség gyilkosa, aki szeptember 10-én, kedden követett el merényletet a Trumpot segítő Kirk ellen egy utahi egyetemen, miközben beszédet mondott. A transznemű élettárs neve Lance Twiggs.

Charlie Kirk merénylője a felső sarokban, előtérben transznemű kedvese
Charlie Kirk merénylője a felső sarokban, előtérben transznemű kedvese

Miért ölték meg Charlie Kirköt?

Andy Ngo amerikai oknyomozó újságíró, az antifa szakértője szerint Twiggs, aki biológiai férfi, aki nőnek érzi magát, egy furcsa szexuális szubkultúrához tartozik, amelyben az emberek állatnak öltöznek.

Korábban már kiderült, hogy Robinson egy republikánus párti, nagyon is konzervatív családból származik, ami miatt többen úgy akarták beállítani, mintha Kirknek szélsőjobboldali merénylő jutott volna. Valójában azonban az derült ki (írja még a New York Times is), hogy 

Robinson régen eltávolodott családja nézeteitől, és a radikális baloldalra tolódott.

Egy iskolatársa például úgy nyilatkozott róla, hogy „Reddit-gyerek” volt, azaz állandóan a Reddit nevű közösségimédia-platformon lógott.

Twiggs pedig egy utahi mormon családból származik, és posztjai szerint a család kitette őt, amiért nem fogadott el spirituális segítséget. Twiggs szomszédja azt nyilatkozta a The Sunnak, hogy Twiggs transznemű, és látta csókolózni a párt (Twiggset és Robinsont).

Az Axios portál szerint 

a nyomozók azt is vizsgálják, hogy Robinson motivációi között szerepelhetett-e az, hogy Kirk nyíltan kritikus volt a transzneműséggel kapcsolatban. 

Kirk ugyanis éppen egy transznemű lövöldözőkkel kapcsolatos kérdésre válaszolt, amikor szeptember 10-én nyakon lőtték. Az Axios szerint a nyomozók vizsgálják azt is, hogy utahi radikális baloldali csoportok szerepet játszhattak-e a merénylet előkészítésében. Az Axios szerint egy meg nem nevezett csoport törölte közösségi média oldalait a lövöldözés után. Eközben számos nagy baloldali közösségi média fiók továbbra is hamis állításokat terjeszt arról, hogy Robinson szélsőjobboldali keresztény nacionalista volt – més kétségbe vonják azokat a híreket, hogy partnere és lakótársa transznemű.

Úgy tűnik tehát, a Charlie Kirk elleni merénylet szoros kapcsolatban van a transzeműség kérdésével az Amerikai Egyesült Államokban, még ha a merénylő maga nem is volt transznemű.

 

Megszaporodtak a transzneműek által elkövetett gyilkosságok

Az utóbbi években több transzneműek által elkövetett, valószínűleg ideológiai motivációjú, gyűlölettől vezérelt merénylet is történt.

2018-ban Snochia Moseley, aki transznemű férfiként azonosította magát, három embert ölt meg és kettőt megsebesített egy marylandi Rite Aid elosztóközpontban. 2019-ben két diák, akik közül az egyik transznemű férfiként azonosította magát, tüzet nyitott denveri középiskolájukban, megölve egy osztálytársukat és nyolc másikat megsebesítve. 2022-ben Anderson Lee Aldrich, aki nonbinárisnak vallja magát (azaz sem férfinek, sem nőnek), öt embert gyilkolt meg egy coloradói melegbárban.

Az előző két évben pedig két iskolai lövöldözés is volt, melyet transzneműek követtek el, mégpedig tudatosan keresztény iskolákban. 2023-ban egy nashville-i iskolában lövöldözött egy 28 éves transznemű, Audrey Hale, keresztényellenes gyűlölettől vezérelve megölve hat embert, köztük három kilencéves diákot. 2025. augusztus 27-én úgyszintén egy transznemű, Robert Westman lövöldözött egy minneapolisi katolikus iskolában, a tanévnyitó szentmisén, megölve három gyermeket és megsebesítve 21-et.

 

New York Post: katolikusellenes merénylet

Az utóbbi kapcsán a New York Post kifejezetten katolikusellenes merényletről ír: 

„Westman szándékosan katolikus gyerekeket vett célba, a mészárlás előtt egy fejjel lefelé fordított keresztet rajzolt a fegyverére, és Krisztus fotóját tűzte egy papírcéltáblára, amely a szobája falán lógott.” 

Ráadásul Westman utolsó cselekedeteként, mielőtt magára fordította a fegyvert, három lövést lőtt a templom előtt álló Szent Család-szoborba. A fényképek azt mutatják, hogy a szobron, amely Szent Józsefet és Szűz Máriát ábrázolja, amint a kis Krisztus kezét fogják, három golyónyom található: kettő Szűz Mária szíve közelében, egy pedig Szent József botján. A New York Post forrásai szerint, tekintettel a szobor templomkertben való elhelyezkedésére, valószínű, hogy a lövéseket szándékosan adták le. Mivel a minneapolisi rendőrség szerint egy rendőr sem használta a fegyverét azon a napon a környéken, szinte biztos, hogy ezek a lövedéknyomok Westmantól származnak. 

A lap arról is beszámol, hogy a plébániai közösség tagjai növekvő katolikusellenességet érzékelnek a környéken, ahol több transzzászló is lobog, ráadásul öt nappal az iskolai merénylet után, amikor megemlékező vigíliára gyűltek össze, egy újabb zászló lobogott kint. Ugyanakkor Westman transzmanifesztójában, amit megtaláltak, már arról is, hogy megbánta a „nemváltást”, és „elege van abból, hogy transznemű”.

A The Guardian brit baloldali portál arra hívja fel a figyelmet (az NBC-re hivatkozva), hogy a Gun Violance Archive nevű nyilvántartás szerint az előző tíz évben csak a lövöldözések 0,11 százaléka köthető transzneműekhez. Mégis úgy tűnik, mintha az utóbbi években több ilyen hátterű merénylet kerülne a hírekbe. Mi lehet ezek oka? Labilis lelkiállapot? Radikalizálódás a közösségi média vagy a felsőoktatás által? Az okoknak a Mandiner újabb cikkekben igyekszik utána kérdezni.

Cikkeink a Charlie Kirk elleni merénylet hátteréről:

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szilvay Gergely

Mandiner

Idézőjel

Hagyjuk már, elég volt! Ezek nem „elszigetelt esetek” – hanem a baloldali gyűlöletkeltés mérhetetlenül sötét gyümölcsei

A Trump-párti aktivista és hívő keresztény elleni merénylet a legújabb hibbant szélsőbaloldali elméletek és az általuk hiszterizált közállapotok következménye. Charlie Kirk halálára. Szilvay Gergely írása.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: AFP

 

karcos-2
2025. szeptember 16. 13:58
Sátánista gyilkolás
konzekvencia
2025. szeptember 16. 13:33
Mondom hogy betegek ! És nem véletlen, hogy az őket leszopó ballibsik felé sodródnak.
egonsamu-2
2025. szeptember 16. 12:56
Transznem nem létezik. Mert a születéskor található biológiai nem magától nem változhat. Csak elmebaj vagy radikális sebészi csonkítás útján. De akkor sem lesz "transznemü" hanem emberi selejt...
logoff-mihaly
2025. szeptember 15. 22:45
Undorító. Alul s felül, kívül s belül. Bolond likból bolond szél fúj.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!