Charlie Kirk-gyilkosság: transznemű és keresztényellenes mintázatba illeszkedik?

Egy transzneművel élt együtt Tyler Robinson, Charlie Kirk népszerű amerikai jobboldali személyiség gyilkosa, aki szeptember 10-én, kedden követett el merényletet a Trumpot segítő Kirk ellen egy utahi egyetemen, miközben beszédet mondott. A transznemű élettárs neve Lance Twiggs.

Charlie Kirk merénylője a felső sarokban, előtérben transznemű kedvese

Miért ölték meg Charlie Kirköt?

Andy Ngo amerikai oknyomozó újságíró, az antifa szakértője szerint Twiggs, aki biológiai férfi, aki nőnek érzi magát, egy furcsa szexuális szubkultúrához tartozik, amelyben az emberek állatnak öltöznek.

Korábban már kiderült, hogy Robinson egy republikánus párti, nagyon is konzervatív családból származik, ami miatt többen úgy akarták beállítani, mintha Kirknek szélsőjobboldali merénylő jutott volna. Valójában azonban az derült ki (írja még a New York Times is), hogy