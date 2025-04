Multik és milliárdosok: ők állnak az LMBTQ-mozgalom és a genderipar mögött

A Global Market Insights szerint a transznemű nemiszervműtétek piacát tekintve 2019-re 316 millió dolláros profitot becsült, miközben 2026-ra a műtétek 25 százalékos növekedését prognosztizálta. 2023-ra a piac értéke 1,6 milliárd dollár. Ez csak az Egyesült Államokban 1,5 milliárd dollár nyereséget jelent.

Az LMBTQ-mozgalom globális vásárlási ereje egy OUTLeadership nevű cég szerint 4,7 milliárd dollár. A cég honlapján saját magáról egyébként az olvasható: „2010-ben az Out Leadership egy egyszerű feltevésre épült: ez a vállalkozás képes gazdasági erőt kamatoztatni a társadalmi változások és az alapvető hatások előmozdítása érdekében. Az Out Leadership nem az Ön tipikus üzlete, mert mi vagyunk az első olyan vállalat a történelemben, amelynek egyetlen terméke az egyenlőség.”

Az OUT Leadership „az LMBTQ-vezetők legbefolyásosabb hálózata”.

De vegyünk csak egy gyógyszert, a Lupron nevű pubertásgátlót. Mint Bilek írja: felnőttgyógyszerként többek közt az endometriózis kezelésére használják (mikor a méh nyálkahártyája a méhen kívül máshol is megtalálható a szervezetben), és az Egyesült Államokban egy háromhónapos adag 4800 dollár (azaz 1.7 millió forint). „Gyermekgyógyászati” verziója, azaz a pubertásgátló azonban 9700 dollár ugyanennyi időre (ami 3,5 millió forint). Az implantátum, aminek segítségével be tudják juttatni a gyógyszert, 35 ezer dollár (12,5 millió forint), miközben az ugyanilyen implantátum a prosztatarák-kezelésre használt Lupronhoz 4400 dollár (másfél millió forint). Ha egy kamasz hét évig szedi a pubertásgátlót, akkor az 270 ezer dollárba kerül (ami 97 millió forintot jelent). Ha csak százan használják, akkor az már 27 millió dolláros bevétel a cégnek – figyelmeztet Bilek.

Milliárdosok és multicégek

Kik azok a gazdag emberek, akik tolják a transzgenderizmust? – teszi fel a kérdést Bilek.

A válasz egy milliárdos-lista: Jennifer Pritzker (egy férfi, aki transznemű, azaz nőnek tartja magát, és az úgyszintén milliárdos Pritzker-család sarja); Soros György; Martine Rothblatt (aki transzneműnek és transzhumanistának vallja magát); a meleg Tim Gill; Drummond Pike; Warren és Peter Buffett; az úgyszintén meleg Jon Stryker; a szintén meleg Mark Bonham; és a már elhunyt meleg Ric Weiland.

Nekik van számos cégük és alapítványuk, amelyek becsatornázzák és szétosztják a transziparnak és jogi küzdelemnek szánt pénzeket. a Drummond Pike által vezetett Tides Alapítvány például „jogi tűzfalat és adómenedéket hoz létre a vállalatok számára, és politikai kampányokat finanszíroz, gyakran jogilag kétes taktikákat alkalmazva”.

Ezek az emberek, a különféle gyógyszeripari vállalatok és az amerikai kormány összesen csak 2017-18-ban 560 millió dollárt költöttek LMBTQ-ügyekre. 2003-2013 között a transzügyekre költött pénzek megnyolcszorozódtak.

Obama kampányaihoz egyébként az említett milliárdosok közül Soros György, Tim Gill és Jon Stryker is nagyban hozzájárult. Nem véletlen, hogy

Obama (és utána Bush) elnöksége alatt a szövetségi kormány 82,7 millió dollárt adott a Tides Alapítványnak, amely az elmúlt két évtizedben 47,2 millió dollárt adományozott LMBT-ügyekre.

Az említett milliárdosok mellett kiállt a transzügyek mellett számos nagy cég is, így többek között a olyan gyógyszercégek, mint a Janssen Therapeutics, a Johnson & Johnson, a Viiv, a Pfizer, az Abbott Laboratories, a Bristol-Myers Squibb és a Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals; valamint olyan nagyb techcégek, mint a Google, a Microsoft, az Amazon, az Intel, a Dell és az IBM – sőt ők pénzelnek is transzprojekteket. 2017 februárjában az Apple, a Microsoft, a Google, az IBM, a Yelp, a PayPal és 53 másik cég aláírt egy olyan bírósági beadványt (amicus curiae), ami megtiltotta volna az iskoláknak, hogy azok férfi és nő vécéket tartsanak fenn, a biológiai nem alapján. A Google rengeteg pénzzel segíti az egyik legnagyobb ifjúsági LMBTQ-szervezetet, a Trevor Projektet.

Gill és Arcus: a két legnagyobb szervezet

2000-re, amikorra az AIDS-járványt sikerült megfékezni, kialakult Amerika két legerősebb LMBTQ-szervezete. Az egyik a Gill Alapítvány volt, amelyet Tim Gill milliárdos indított el. Gill az első, homoszexualitásukat felvállaló milliárdosok között volt, s felkerült a Forbes 400-as listájára, már ami Amerika leggazdagabb embereit illeti. 2019-től ő volt az Egyesült Államok történetének legnagyobb egyéni adományozója az LMBT-jogi mozgalomnak. Gill a Quark számítógépes szoftvercég alapítója, illetve a Josh.ai nevű mesterséges intelligenciával foglalkozó cég tulajdonosa is.

Az Egyesült Államok második legnagyobb LMBT-szervezete a 2000-ben létrehozott Arcus Foundation, amelyet Jon Stryker alapított.

Jon Stryker a családja egészségügyi multicégének, a Stryker Corporationnek az örököse, ami sebészeti kellékeket és szoftvereket forgalmaz. A cég értéke 2023-ban 109 milliárd dollár volt. Az Arcus Alapítványt a cég részvényeinek nyereségből finanszírozza a tulajdonos. Jon Stryker a Greenleaf Trust alapító testületének is tagja, amely egy magántulajdonban lévő bank Michiganben. A Stryker Corporationnek több mint 40 leányvállalata van a világ száz országában.

Jon nővére, Ronda Stryker férje William Johnston, a Greenleaf Trust elnöke. Továbbá alelnöke a Spelman College-nak, amelynek az Arcus kétmillió dolláros támogatást adományozott Audre Lorde leszbikus feminista nevében, mégpedig a főiskola queer-programjára. Emellett Ronda és Johnston összesen 30 millió dollárt ajándékozott a Spelmannek. Jon testvére, Pat Stryker közeli munkatársa Tim Gillnek. Van itt bőven összefonódás.

Az Arcus példáján be lehet mutatni, hogyan csatlakozik be a transzpárti milliárdosok hatalma a globális NGO-kba. 2007-2010 közt az alapítvány 58,4 millió dollárt adott LMBTQ-ügyekre.

Több százezer dollárt adományozott az ILGA-nak, az 54 ország részvételével működő LMBT-szervezetnek az európai és közép-ázsiai tevékenységéért, valamint a Transgender Europe-nak.

Az ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) a legnagyobb LMBTQ-NGO a világon 1700 tagszervezettel. Az ILGA konzultatív státussal rendelkezik az ENSZ-ben, és szerte a világon erős lobbitevékenységet folytat. Az ILGA Europe-nak, mely ötszáz szervezetet tömörít, köztük magyarokat, irodája van Brüsszel Európa-negyedében, szorosan együttműködik az EU-s intézményekkel. Költségvetésének egyharmadát az Európai Bizottság adja; a szervezet, aminél amúgy lobbizik is.

Írországban működik egy Transgender Equality Network Ireland (TENI) nevű szervezet. A TENI-t a Transgender Europe finanszírozza, amelyet viszont jelentős mértékben az Arcus Alapítvány (azaz a Stryker) finanszíroz. A Transgender Europe 2005-ben alakult, és 195 tagszervezete van 48 országban. Egyébként Írország ad otthont a Stryker három fióktelepének, valamint a világ 20 legnagyobb gyógyszerészeti és biogyógyszerészeti vállalata közül 19-nek.

Az Arcus milliárdokat pumpál az International Trans Fundba (ITF), ami világszerte osztja a pénzt transzszervezeteknek.

A 2015-ben létrehozott ITF egyébként nem az Arcus, hanem az Astraea Lesbian Foundation for Justice projektje. Az Astrea az ITF finanszírozására többek között a Soros-alapítványtól, a Ford Alapítványtól és Mackenzie Scott milliárdostól is kap pénzeket. az ITF 2020-ban 41 ország 52 transzpárti szervezetét támogatta.

Az Astraea esete azért érdekes, mert ez egy leszbikus feminista érdekvédelmi szervezet volt, ami transzpárti lett, márpedig a feministák egy jelentős része szerint a transzmozgalom épp a feminista, sőt a leszbikus feminista eredményeket számolná fel (mivel a magukat nőnek képzelő férfiakat is beengedi a női vécébe és női jogokkal ruházza fel), ráadásul a transzmozgalom előszeretettel írja át a leszbikusok hőseit transzokká (azon az alapon, hogy fiús lányok voltak, tehát biztos rossz testbe születtek).

Mackenzie Scott egyébként az Amazon-alapító Jeff Bezos volt felesége. Ő 2020 júliusában összesen 1,7 milliárd dollárt osztott szét 116 szervezet között, s ebből 46 millió ment LMBTQ-szervezetekhez. 2021-ben újabb 2,74 milliárdot osztott szét 286 szervezet között, köztük az OutRight Action International tanácsadó cégnek, ami LMBTQ-ügyek globális terjesztésében érdekelt.

Az OutRight egyébként kap pénzeket a Ford, a Soros, a Google és a Horizons Alapítványoktól is.

További összefonódások az Arcus körül

2008-ban az Arcus megalapította az Arcus Operating Foundationt, az alapítvány egyik ágát, amely konferenciákat, vezetői programokat szervez és tudományos publikációkat menedzsel. Az egyik 2008-as találkozón az olaszországi Bellagióban 29 nemzetközi vezető kötelezte el magát a globális jótékonysági tevékenység kiterjesztése mellett az LMBT jogok támogatása érdekében.

A bellagiói találkozó nyomán az Arcus létrehozta a MAP-ot, az LMBT Movement Adavancement Projectet (azaz Mozgalomfejlesztési Projektet), hogy összefoghassa az LMBTQ-érdekképviselet és a finanszírozás összetett rendszerét.

Ezzel egyidejűleg

az ENSZ-tagországok informális, régiókon átívelő csoportjaként megalakult az LMBTI Core Group, amely az LMBTI emberi jogi kérdéseket képviseli az ENSZ-ben.

Az Arcus által finanszírozott core Group-tagok közt van az Outright Action International és az American Human Rights Campaign. A Core Group tagjai közé tartozik Albánia, Ausztrália, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Horvátország, El Salvador, Franciaország, Németország, Izrael, Olaszország, Japán, Montenegró, Mexikó, Új-Zéland, Norvégia, Spanyolország, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Uruguay és az Európai Unió, valamint az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala.

Az Arcus által támogatott, LMBTQ-ügyeket vivő szervezetek listája ijesztő: Victory Institute, Center for American Progress, ACLU, Transgender Law Center, Trans Justice Funding Project, OutRight Action International, Human Rights Watch, GATE, Parliamentarians for Global Action (PGA), The Council for Global Equality, az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Amnesty.

2013-ban az Astraea Alapítvány többek között Arcus Alapítványtól is kapott pénzt a Global Philanthropy Project (GPP) számára. A GPP a globális LMBTQ-munka fő donorkoordinátora.

Mathew Hart, a GPP igazgatója az Astraea Alapítvánnyal közösen igyekszik kampányaival lejáratni a genderideológiával szembenállókat, hitelteleníteni őket, dühösnek, bigottnak és vallási konzervatívnak minősítve mindenkit, aki nem ért egyet a transzmozgalommal. Ezt a kampányt is az Arcus Alapítvány vezérli, és partnere a brit Baring Foundation, a németországi Dreilinden GmbH és ironikus módon a The Global Fund for Women.

Ezek a programok és kezdeményezések a genderideológiát mozdítják elő különféle vallási csoportok, sportegyesületek, kulturális szervezetek, rendőrségi képzések, valamint általános iskolák és középiskolák oktatási programjainak támogatásával. Köztük van az Amerikai Pszichológiai Alapítvány (American Psychological Foundation, APF), az Egyesült Államok egyik vezető pszichológiai szervezete, aminek az Arcus segít az irányelvek és a transz-megerősítő pszichológiai gyakorlatok kialakításához.

És persze itt van Soros is

Bilek szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa transznemű ideológia mozgatórugója, amely elindította a transznemű gyermekek normalizálását célzó kezdeményezéseket.

A transzpárti milliárdosok alapítványai közti összefonódások egyik példája, hogy

2013-ban Adrian Comant, Soros veteránját az Arcus Alapítvány nemzetközi emberi jogi programjának igazgatójává nevezték ki.

Coman korábban a Nemzetközi Meleg és Leszbikus Emberi Jogi Bizottság (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) programigazgatójaként dolgozott. 2015-ben pedig az Arcus szorosan együttműködött és finanszírozta a NoVo Alapítvány transzneműségi programjait. A NoVo-t Peter Buffett, Warren Buffett milliárdos fia alapította.

A transznemű transzhumanista: Martine Rothblatt

Az 1,1 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Martine Rothblatt, transzszexuálisként és transzhumanistánként azonosítja magát, mióta 1994-ben átesett a „nemváltó” műtéteken. Ő a United Therapeutics biogyógyszerészeti cég alapítója és elnöke, valamint a Sirius Satellite Radio létrehozója, a United Therapeutics tulajdonosa. Az ENSZ-ben a Human Genome Projecten dolgozott. Rothblatt transzhumanista mentorai Ray Kurzweil, a Google munkatársa és William Sims Bainbridge volt. Rothblatt a Hanson Robotics segítségével elkészítette felesége robotmásolatát.

Nagy befolyása van az OUTLeadershipnél, és megalapította a Terasem-mozgalmat, ami a nanotechnológia „geoetikai” használatát promotálja az emberi élet meghosszabbításáért.

1996-ban Martine Rothblatt megjelentette Apartheid of Sex: A Manifesto on the Freedom of Gender című könyvét, amelyben „egy olyan új szexuális modell elfogadását szorgalmazza, amely a nemi identitás minden árnyalatát alkalmazza”. 1997-ben Rothblatt újabb munkája jelent meg Unzipped Genes címmel, amely az emberi genom szekventálását tárgyalja. 2011-ben került a boltokba From Transgender to Transhuman: A Manifesto on the Freedom of Form című, harmadik könyve, amelyben részletesen leírja az „elmefeltöltést” és a nanotechnológiákat. 2014-es, a Virtually Human című könyvében pedig „feltárja, hogyan fog kinézni a nem túl távoli jövő, amikor a kibertudat mindennapi életünk részévé válik”. Azaz nem csak a transzneműségben, de a transzhumanizmusban is utazik.

Mint a Transzneműek Jogi és Foglalkoztatási Politikájával foglalkozó Nemzetközi Konferencia (ICTLEP) tagja, Rothblatt készítette a Transzszexuális és Transznemű Egészségügyi Jogi Jelentések első tervezetét, és ő írta a Gender Jogok Nemzetközi Chartáját is (International Bill of Gender Rights, IBGR).