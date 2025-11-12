Eljött a pillanat: Brüsszel kiadta az ukázt, Orbán Viktor azonnal reagált
Magyarország szuverén döntése alapján nem vesz részt a migrációs programban, és nem ad teret az illegális bevándorlásnak.
Ami egy miniszterelnök fejében van, az a haza védelmi vonala.
„Tisztelt Kormányzati Kommunikáció!
Soha – ismétlem, soha – nem ad ki egyetlen profin működő ország sem olyan anyagot, mint amit tegnap láttunk. A miniszterelnök kézzel írt jegyzete nem »ártatlan firka« egy interjú alatt, hanem pszichológiai profil-térkép.
Ilyet nem mutat meg egy vezető, és pláne nem publikál egy kommunikációs stáb. Mert minden vonal, minden szám, minden irányjel információ – egy vezető gondolkodási szerkezetéről, döntési logikájáról, stresszreakcióiról. Egy ilyen lap aranybánya minden hírszerző szolgálatnak, keleten és nyugaton egyaránt.
Kapcsolódó vélemény
Nem a firkálóról állít ki bizonyítványt a papír.
Aki azt mondja, hogy ebben a rajzban nincs titok, nincs lelepleződés – az ostoba. Ez nem esztétika kérdése, hanem nemzetbiztonsági alapelv: a vezető elméjét nem mutatjuk meg a világnak.
Mert ami egy miniszterelnök fejében van – az a haza védelmi vonala. És ha én képes vagyok olvasni benne – más is tud. Adott esetben meg jobban is.
Ostobák!”
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
***