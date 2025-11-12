„Tisztelt Kormányzati Kommunikáció!

Soha – ismétlem, soha – nem ad ki egyetlen profin működő ország sem olyan anyagot, mint amit tegnap láttunk. A miniszterelnök kézzel írt jegyzete nem »ártatlan firka« egy interjú alatt, hanem pszichológiai profil-térkép.

Ilyet nem mutat meg egy vezető, és pláne nem publikál egy kommunikációs stáb. Mert minden vonal, minden szám, minden irányjel információ – egy vezető gondolkodási szerkezetéről, döntési logikájáról, stresszreakcióiról. Egy ilyen lap aranybánya minden hírszerző szolgálatnak, keleten és nyugaton egyaránt.