Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
firka jegyzet logika pszichológia Orbán Viktor

A vezető elméjét nem mutatjuk meg a világnak

2025. november 12. 12:28

Ami egy miniszterelnök fejében van, az a haza védelmi vonala.

2025. november 12. 12:28
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
„Tisztelt Kormányzati Kommunikáció!

Soha – ismétlem, soha – nem ad ki egyetlen profin működő ország sem olyan anyagot, mint amit tegnap láttunk. A miniszterelnök kézzel írt jegyzete nem »ártatlan firka« egy interjú alatt, hanem pszichológiai profil-térkép.

Ilyet nem mutat meg egy vezető, és pláne nem publikál egy kommunikációs stáb. Mert minden vonal, minden szám, minden irányjel információ – egy vezető gondolkodási szerkezetéről, döntési logikájáról, stresszreakcióiról. Egy ilyen lap aranybánya minden hírszerző szolgálatnak, keleten és nyugaton egyaránt.

Hont András

Idézőjel

Itt az oka, hogy miért tépem össze mindig a papírt a tévéfelvételek után

Nem a firkálóról állít ki bizonyítványt a papír.

Aki azt mondja, hogy ebben a rajzban nincs titok, nincs lelepleződés – az ostoba. Ez nem esztétika kérdése, hanem nemzetbiztonsági alapelv: a vezető elméjét nem mutatjuk meg a világnak.

Mert ami egy miniszterelnök fejében van – az a haza védelmi vonala. És ha én képes vagyok olvasni benne – más is tud. Adott esetben meg jobban is.

Ostobák!”

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

