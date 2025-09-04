Ft
LMBTQ + Brüsszel transzneműség okmányok

Brüsszel kimondta: a tagállamok kötelesek elismerni a transznemű személyek megélt nemi identitását az okmányokban

2025. szeptember 04. 12:08

Az uniós főtanácsnok hangsúlyozta: a megélt nem szerinti okmányok biztosítása a tagállamok kötelessége.

2025. szeptember 04. 12:08
null

Ellentétes az uniós joggal az a tagállami szabályozás, amely megakadályozza a transznemű személyek számára, hogy anyakönyvi adataikat – a nemet, a nevet és a személyi azonosító számot – megváltoztassák, függetlenül attól, hogy részt vettek-e nemváltoztatást célzó sebészeti kezelésben – ismertette álláspontját Jean Richard de la Tour főtanácsnok az Európai Unió luxembourgi székhelyű bíróságának főtanácsnoka csütörtökön.

Az ügy előzménye, hogy egy bolgár állampolgárt férfiként jegyeztek be a születési anyakönyvbe, férfi névvel és személyi azonosító számmal.

Hormonkezelésen esett át, ma nőként él, de hivatalos okmányai továbbra is férfiként azonosítják, ami mindennapi hátrányokat okoz számára, különösen a munkavállalásban. Kérelmét a bolgár bíróságok elutasították, mert az ottani jogértelmezés nem teszi lehetővé a nemi identitás ilyen elismerését. A bolgár legfelsőbb bíróság ezért kérdést intézett az uniós testülethez.

A főtanácsnok csütörtökön ismertetett indítványában hangsúlyozta: a tagállamok kötelesek a születési anyakönyvi kivonatban bejegyezni a megélt nemi identitást, mivel ennek alapján állítják ki a személyazonosító okmányokat. Ha a bejegyzést megtagadják, az sérti az uniós jog által védett alapvető jogokat, például a szabad mozgás és tartózkodás jogát, valamint a magánélet tiszteletben tartásához való jogot.

Richard de la Tour szerint az anyakönyvi adatok módosítását nem lehet attól függővé tenni, hogy a kérelmező igazolja: sebészeti nemátalakító beavatkozáson esett át. Egy ilyen követelmény sértené a testi sérthetetlenséghez való jogot is. A főtanácsnok indítványa nem kötelező érvényű, a bíróság később hozza meg a végső ítéletet az ügyben.

(MTI) 

Nyitóképünk illusztráció, egy LMBTQ-felvonulóról. Forrás: Ferenc ISZA / AFP

 

 

Összesen 91 komment

ZZoltan
2025. szeptember 04. 13:39
Lehet visítani (joggal) az elmeháborodott EU-s rendelkezések miatt. De hát lépni kéne már: KILÉPNI. HUXIT! Elég nekünk a társult tagság. Sokáig nem lesz változás a nyugat-európai Orwelista világban. Már átmosták a polgárok (mátrix-szolgák) agyát. Ezekkel semmit nem lehet kezdeni. Csak a Huxit maradt.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. szeptember 04. 13:38
Miután minden a legnagyobb rendben zajlik az unióban, már csak ez hiányzott és ezek után már csak az Örömódát éneklik egyfolytában (És kötelező jelleggel)
Válasz erre
0
0
Hangillat
2025. szeptember 04. 13:35
Az oldal kétszer szerepel-nyilván transz- szerkesztői transzba esés; transz mentőkötél kell.
Válasz erre
1
0
polárüveg
2025. szeptember 04. 13:34
Azzal a jogi felhatalmazással, amellyel ezt a kiváló és nagyon fontos és időszerű szabályt hozták, én magam is ezzel a jogalappal élve kötelezhetem a szabályt hozó uniós főtanácsnokot, hogy innentől kötelező neki bohócsapkát hordani olyan felirattal, hogy Leyen bohóca! Ja, mégsem volt jogalapja...
Válasz erre
1
0
