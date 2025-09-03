Orwell kopogtat: „transzellenes” poszt miatt vettek őrizetbe egy ír humoristát

Megint remekeltek a brit tudósok: szerintük túl fehér és középosztálybeli az angol vidék a bevándorlóknak
Itt az újabb ideológiai muníció ahhoz, hogy „sokszínűvé és migránsbaráttá” tegyék az angol falvakat és kisvárosokat.
Áll a bál a briteknél, ez már a baloldali kormánynak is nagyon kínos.
Komoly politikai vihart kavart Nagy-Britanniában, hogy a Met Police a Heathrow repülőtéren letartóztatta Graham Linehant, a Father Ted, a Black Books és a The IT Crowd alkotóját transzneműekről szóló közösségi médiás bejegyzései miatt – számolt be az esetről a Sky News.
A humorista áprilisban az X-en azt írta:
Ha egy transznemű férfi kizárólag nőknek fenntartott térben van, az erőszakos, bántalmazó cselekedet. Rendezzetek botrányt, hívjátok a rendőrséget, és ha minden kötél szakad, üssétek tökön.”
A brit főváros rendőrfőnöke, Mark Rowley szerint az eset rámutatott arra, hogy a rendőrség
lehetetlen helyzetbe kerül, amikor kultúrharcok mérgező vitáit kellene felügyelnie”.
Hozzátette:
Nagyobb egyértelműségre és józan észre van szükség, hogy csak azokat az online kijelentéseket vizsgáljuk, amelyek valódi fenyegetést jelentenek a valóságban.”
A Met Police a jövőben szigorúbb előszűrést vezet be, és csak a legsúlyosabb ügyekben folytat majd eljárást.
Az ügy politikai szinten is vitát váltott ki. Wes Streeting egészségügyi miniszter kijelentette:
A kormány inkább látná a rendőröket az utcákon, mint hogy tweeteket ellenőrizzenek.”
Hozzátette, hogy a rendőrök a parlament által elfogadott törvényeket hajtják végre, ezért ha a szabályozás rossz, azt a politikusoknak kell újragondolniuk.
A Reform politikusai és konzervatívok is túlzásnak tartották az intézkedést. Sir James Cleverly tory képviselő „túlreagálásnak”, míg Robert Jenrick árnyék-igazságügyi miniszter „nevetségesnek és időpocsékolásnak” nevezte a letartóztatást.
Nigel Farage, a Reform vezetője szerint az ügy egy „óriási túlkapás”.
Nigel Farage pártelnök korábban bejelentett tervei szerint pártja megtagadná a menedékjogot minden olyan személytől, aki kis csónakokkal érkezik az Egyesült Királyságba.
J. K. Rowling írónő az X-en fakadt ki:
Mi a franc lett ebből az országból? Ez totális diktatúra. Teljesen elítélendő.”
Keir Starmer miniszterelnök a parlamentben – némi megjátszott pátosszal – kijelentette:
A rendőrségnek a legsúlyosabb ügyekre kell koncentrálnia, mint az erőszakos bűnözés vagy a késes támadások. Hosszú hagyományunk van a szólásszabadságban, büszke vagyok rá, és mindig meg fogom védeni.”
A Met Police közlése szerint Linehant
erőszak szításának gyanújával” vették őrizetbe, majd egészségi állapota miatt kórházba szállították.
Az ír származású író állapota szerencsére nem volt súlyos, óvadék ellenében már szabadon is engedték, az eljárás azonban továbbra is folyamatban van ellene.
„Ha nem értesz egyet azzal, hogy ő megtalálta az »autentikus énjét«, és bátor, érvényes, kivételesen sebezhető ember, akkor transzfób vagy” – írta a Harry Potter szerzője.
Fotó: Graham Linehan / STAN HONDA / AFP