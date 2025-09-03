Orwell kopogtat: „transzellenes” poszt miatt vettek őrizetbe egy ír humoristát

A humorista áprilisban az X-en azt írta:

Ha egy transznemű férfi kizárólag nőknek fenntartott térben van, az erőszakos, bántalmazó cselekedet. Rendezzetek botrányt, hívjátok a rendőrséget, és ha minden kötél szakad, üssétek tökön.”

A brit főváros rendőrfőnöke, Mark Rowley szerint az eset rámutatott arra, hogy a rendőrség

lehetetlen helyzetbe kerül, amikor kultúrharcok mérgező vitáit kellene felügyelnie”.

Hozzátette:

Nagyobb egyértelműségre és józan észre van szükség, hogy csak azokat az online kijelentéseket vizsgáljuk, amelyek valódi fenyegetést jelentenek a valóságban.”

A Met Police a jövőben szigorúbb előszűrést vezet be, és csak a legsúlyosabb ügyekben folytat majd eljárást.

Nem ezzel kéne foglalkozzon a rendőrségnek?

Az ügy politikai szinten is vitát váltott ki. Wes Streeting egészségügyi miniszter kijelentette:

A kormány inkább látná a rendőröket az utcákon, mint hogy tweeteket ellenőrizzenek.”

Hozzátette, hogy a rendőrök a parlament által elfogadott törvényeket hajtják végre, ezért ha a szabályozás rossz, azt a politikusoknak kell újragondolniuk.

A Reform politikusai és konzervatívok is túlzásnak tartották az intézkedést. Sir James Cleverly tory képviselő „túlreagálásnak”, míg Robert Jenrick árnyék-igazságügyi miniszter „nevetségesnek és időpocsékolásnak” nevezte a letartóztatást.