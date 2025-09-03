Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyesült királyság letartóztatás rendőrség Nagy-Britannia rendfenntartás J. K. Rowling Keir Starmer Nigel Farage transz

Orwell kopogtat: „transzellenes” poszt miatt vettek őrizetbe egy ír humoristát

2025. szeptember 03. 17:35

Áll a bál a briteknél, ez már a baloldali kormánynak is nagyon kínos.

2025. szeptember 03. 17:35
null

Komoly politikai vihart kavart Nagy-Britanniában, hogy a Met Police a Heathrow repülőtéren letartóztatta Graham Linehant, a Father Ted, a Black Books és a The IT Crowd alkotóját transzneműekről szóló közösségi médiás bejegyzései miatt – számolt be az esetről a Sky News.

Ezt is ajánljuk a témában

A humorista áprilisban az X-en azt írta:

Ha egy transznemű férfi kizárólag nőknek fenntartott térben van, az erőszakos, bántalmazó cselekedet. Rendezzetek botrányt, hívjátok a rendőrséget, és ha minden kötél szakad, üssétek tökön.”

A brit főváros rendőrfőnöke, Mark Rowley szerint az eset rámutatott arra, hogy a rendőrség

lehetetlen helyzetbe kerül, amikor kultúrharcok mérgező vitáit kellene felügyelnie”.

Hozzátette:

Nagyobb egyértelműségre és józan észre van szükség, hogy csak azokat az online kijelentéseket vizsgáljuk, amelyek valódi fenyegetést jelentenek a valóságban.”

A Met Police a jövőben szigorúbb előszűrést vezet be, és csak a legsúlyosabb ügyekben folytat majd eljárást.

Nem ezzel kéne foglalkozzon a rendőrségnek?

Az ügy politikai szinten is vitát váltott ki. Wes Streeting egészségügyi miniszter kijelentette:

A kormány inkább látná a rendőröket az utcákon, mint hogy tweeteket ellenőrizzenek.”

Hozzátette, hogy a rendőrök a parlament által elfogadott törvényeket hajtják végre, ezért ha a szabályozás rossz, azt a politikusoknak kell újragondolniuk.

A Reform politikusai és konzervatívok is túlzásnak tartották az intézkedést. Sir James Cleverly tory képviselő „túlreagálásnak”, míg Robert Jenrick árnyék-igazságügyi miniszter „nevetségesnek és időpocsékolásnak” nevezte a letartóztatást.

Nigel Farage, a Reform vezetője szerint az ügy egy „óriási túlkapás”.

Ezt is ajánljuk a témában

J. K. Rowling írónő az X-en fakadt ki:

Mi a franc lett ebből az országból? Ez totális diktatúra. Teljesen elítélendő.”

Keir Starmer miniszterelnök a parlamentben – némi megjátszott pátosszal – kijelentette:

A rendőrségnek a legsúlyosabb ügyekre kell koncentrálnia, mint az erőszakos bűnözés vagy a késes támadások. Hosszú hagyományunk van a szólásszabadságban, büszke vagyok rá, és mindig meg fogom védeni.”

A Met Police közlése szerint Linehant

erőszak szításának gyanújával” vették őrizetbe, majd egészségi állapota miatt kórházba szállították.

Az ír származású író állapota szerencsére nem volt súlyos, óvadék ellenében már szabadon is engedték, az eljárás azonban továbbra is folyamatban van ellene.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Graham Linehan / STAN HONDA / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Interista
2025. szeptember 03. 19:35
Bezzeg nyugat. Szólásszabadság, demokrácia újra értelmezve. És van pofájuk teli torokból üvöltve szidni, pocskondiázni Magyarországot, a magyarokat és Orbán Viktort. Hmmmm.... 🤔🤔🤔🤔
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. szeptember 03. 19:01
Ide vezetett a piszi erőltetése! csesszék meg a széplelküek....
Válasz erre
1
0
Tuners
2025. szeptember 03. 18:29
Hát mondjuk könnyebb “kinyomozni” mint a telefonlopásokat vagy betöréseket.. Bezzeg ha a telefononodat lopják el, egy héten belül kapod a levelet hogy a nyomozást lezárták, nem jutottak eredményre… Töketlen banda. Mondjuk haver motorját megtalálták, de azt is csak véletlenül. Aki elkötötte leb.szta az út szélére amikor kifogyott a benya. 😬 És a helyzet nem fog javulni, sőt romlani fog, már AI-val pásztázzák a “helytelen” posztokat. “Szólásszabadság my ass” ahogy az angol mondaná…. 😤 Orwelli. És még csak most jönnek bele igazán….
Válasz erre
1
0
Tegnap
•••
2025. szeptember 03. 17:56 Szerkesztve
Angliában, Németországban, Franciaországban nincs szólásszabadság. Pont ahogy J D Vance megmondta. Sőt gondolatszabadság sincs – nagyon vadásszák a gondolataidat, nem csak amit estleg az X-re írsz. Ha például templomba jársz, akkor (jogosan) feltételezik rólad, hogy nem vagy transzpárti. És ezért akár le is tartóztatnak, hacsak nem tagadod le, hogy azért jársz templomba, mert hívő vagy – jobb azt mondani, hogy a ministránsokat szereted nézni. A pedofilokat megtűrik, sőt hívatkozhatsz arra, hogy “love is love”, mint a Karigeri. Ha az utcán csendben imádkozol – és nem Mekka felé térdelve – akkor akár börönbe is kerülhetsz, mint ez megtörtént Angliában.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!