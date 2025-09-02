Megint remekeltek a brit tudósok: szerintük túl fehér és középosztálybeli az angol vidék a bevándorlóknak

Retteghetnek az illegális migránsok: Farage olyan ígéretet tett, hogy a fal is beleremegett
Nagy változások jöhetnek a bevándorlóországgá vált Nagy-Britanniában.
Itt az újabb ideológiai muníció ahhoz, hogy „sokszínűvé és migránsbaráttá” tegyék az angol falvakat és kisvárosokat.
Az angol vidék „túlzottan fehér”, ezért etnikai kisebbségek számára gyakran kirekesztő közeg – állapította meg a Telegraph szerint a Leicestershire-i Egyetem Gyűlöletkutató Központja a legfrissebb jelentésében.
A Rural Racism Project címre keresztelt tanulmány nem az első a sorban, amely a brit vidéket hivatott ostorozni, amiért nem elég „diverz” és „befogadó” a Nagy-Britannia nagyvárosait ellepő bevándorlókkal szemben. A mindenkori brit kormányzat és a mélyállam évek óta próbál ideológiát gyártani ahhoz, hogyan varrhatná az illegálisan és legális úton érkező bevándorlóknak legalább egy részét a vidéki Anglia nyakába, megpróbálva ezzel csökkenteni a lakhatási válságot.
A dokumentumban az alábbiakhoz hasonló megállapítások szerepelnek:
A kutatók külön fontosnak érezték kiemelni, hogy
az olyan apróságok, mint a halal ételek elérhetősége vagy imatermek kialakítása, jelentős különbséget hozhatnának abban, mennyire érzik magukat otthon a kisebbségi közösségek a vidéken”.
A projekt vezetői, köztük Neil Chakraborti professzor és Corinne Fowler, azt javasolták, hogy a vidéki vállalkozások
Egy interjúalany például úgy fogalmazott:
Fel lehetne éleszteni a vidéki közösségeket, ha többféle hátterű lakosságot költöztetnénk oda.”
A kutatás 115 résztvevője arról is beszámolt, hogy mikroagressziókat és nyílt előítéleteket tapasztaltak:
A kutatók szerint mindez hozzájárulhat a „szélsőjobboldalinak” titulált eszmék és mozgalmak erősödéséhez, ellentétben a sokszínűbb városi környezettel.
Nemzeti színekkel és rég nem látott civil kiállással követelik a jól megérdemelt helyüket az angol nemzeti érzelmek a nap alatt.
A következtetéseket azonban sokan vitatják. A Countryside Alliance főigazgatója, Tim Bonner úgy reagált:
Nem szabad elbagatellizálni az egyéni rasszista eseteket, de az a narratíva, hogy a vidéki közösségek természetüknél fogva rasszistábbak lennének a városiaknál, egyszerűen nonszensz.”
Hozzátette, hogy a kormány hivatalos gyűlölet-bűncselekmény statisztikái épp az ellenkezőjét mutatják:
vidéken kevesebb az ilyen eset.
A jelentést a Leverhulme Trust alapítványa finanszírozta, és a kutatók szerint célja az, hogy a vidéki térségek befogadóbbak legyenek. A vita azonban rávilágított: míg egyesek szükségesnek tartják az „inkluzív vidéki környezetet”, mások szerint ez inkább előítélet a vidéki lakossággal szemben.
Nigel Farage pártelnök korábban bejelentett tervei szerint pártja megtagadná a menedékjogot minden olyan személytől, aki kis csónakokkal érkezik az Egyesült Királyságba.
