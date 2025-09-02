Megint remekeltek a brit tudósok: szerintük túl fehér és középosztálybeli az angol vidék a bevándorlóknak

Az angol vidék „túlzottan fehér”, ezért etnikai kisebbségek számára gyakran kirekesztő közeg – állapította meg a Telegraph szerint a Leicestershire-i Egyetem Gyűlöletkutató Központja a legfrissebb jelentésében.

A Rural Racism Project címre keresztelt tanulmány nem az első a sorban, amely a brit vidéket hivatott ostorozni, amiért nem elég „diverz” és „befogadó” a Nagy-Britannia nagyvárosait ellepő bevándorlókkal szemben. A mindenkori brit kormányzat és a mélyállam évek óta próbál ideológiát gyártani ahhoz, hogyan varrhatná az illegálisan és legális úton érkező bevándorlóknak legalább egy részét a vidéki Anglia nyakába, megpróbálva ezzel csökkenteni a lakhatási válságot.