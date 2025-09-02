Ft
09. 03.
szerda
egyesült királyság Nagy-Britannia vidék migráció rasszizmus bevándorlás

Megint remekeltek a brit tudósok: szerintük túl fehér és középosztálybeli az angol vidék a bevándorlóknak

2025. szeptember 02. 22:13

Itt az újabb ideológiai muníció ahhoz, hogy „sokszínűvé és migránsbaráttá” tegyék az angol falvakat és kisvárosokat.

2025. szeptember 02. 22:13
null

Az angol vidék „túlzottan fehér”, ezért etnikai kisebbségek számára gyakran kirekesztő közeg – állapította meg a Telegraph szerint a Leicestershire-i Egyetem Gyűlöletkutató Központja a legfrissebb jelentésében.

A Rural Racism Project címre keresztelt tanulmány nem az első a sorban, amely a brit vidéket hivatott ostorozni, amiért nem elég „diverz” és „befogadó” a Nagy-Britannia nagyvárosait ellepő bevándorlókkal szemben. A mindenkori brit kormányzat és a mélyállam évek óta próbál ideológiát gyártani ahhoz, hogyan varrhatná az illegálisan és legális úton érkező bevándorlóknak legalább egy részét a vidéki Anglia nyakába, megpróbálva ezzel csökkenteni a lakhatási válságot.

A dokumentumban az alábbiakhoz hasonló megállapítások szerepelnek:

  • Az etnikai kisebbségek tagjai „pszichológiai terhet” élnek meg, amikor olyan közösségi tereken kell mozogniuk, ahol szinte kizárólag fehér, középosztálybeli lakosság él.
  • A vidék hiányos infrastrukturális és kulturális kínálata is erősíti a kirekesztettséget: nincs elég halal vagy kóser étel, nincsenek megfelelő imatermek.
  • A tradicionális brit kocsmakultúra „monokulturális jellegével” zárja ki azokat, akik más szokások szerint élnek.

A kutatók külön fontosnak érezték kiemelni, hogy

az olyan apróságok, mint a halal ételek elérhetősége vagy imatermek kialakítása, jelentős különbséget hozhatnának abban, mennyire érzik magukat otthon a kisebbségi közösségek a vidéken”.

A projekt vezetői, köztük Neil Chakraborti professzor és Corinne Fowler, azt javasolták, hogy a vidéki vállalkozások

  • tudatos „kulturális érzékenységgel” alkalmazkodjanak, és
  • váljon a vidékfejlesztés részévé a „faji kisebbségek bevonása”.

Egy interjúalany például úgy fogalmazott:

Fel lehetne éleszteni a vidéki közösségeket, ha többféle hátterű lakosságot költöztetnénk oda.”

A kutatás 115 résztvevője arról is beszámolt, hogy mikroagressziókat és nyílt előítéleteket tapasztaltak:

  • gúnyos pillantásokat,
  • ellenséges testbeszédet,
  • néha pedig rasszista sértéseket vagy fenyegetést.

A kutatók szerint mindez hozzájárulhat a „szélsőjobboldalinak” titulált eszmék és mozgalmak erősödéséhez, ellentétben a sokszínűbb városi környezettel.

A valóság közbeszól

A következtetéseket azonban sokan vitatják. A Countryside Alliance főigazgatója, Tim Bonner úgy reagált:

Nem szabad elbagatellizálni az egyéni rasszista eseteket, de az a narratíva, hogy a vidéki közösségek természetüknél fogva rasszistábbak lennének a városiaknál, egyszerűen nonszensz.”

Hozzátette, hogy a kormány hivatalos gyűlölet-bűncselekmény statisztikái épp az ellenkezőjét mutatják:

vidéken kevesebb az ilyen eset.

A jelentést a Leverhulme Trust alapítványa finanszírozta, és a kutatók szerint célja az, hogy a vidéki térségek befogadóbbak legyenek. A vita azonban rávilágított: míg egyesek szükségesnek tartják az „inkluzív vidéki környezetet”, mások szerint ez inkább előítélet a vidéki lakossággal szemben.

***

Fotó:

Hangillat
2025. szeptember 02. 23:39
Leicestershire-i Egyetem Gyűlöletkutató Központja Öngyűlölet egészséges adaptálása, öltözet, szokások, vallás befogadása egy éven belül vagy fehérkedés miatt állampolgárság, megvonás és vagyon vesztés. a
Válasz erre
0
0
hlaci83
2025. szeptember 02. 23:31
Megnyugodhatnak a brit tudósok, az idő megoldja ezt a problémát.
Válasz erre
0
0
backsplash
2025. szeptember 02. 23:25
:D
Válasz erre
0
0
Hohokam
•••
2025. szeptember 02. 22:52 Szerkesztve
..... úgy elképzelem Cotswoldot vagy mondjuk a skót felföldi Ullapoolt, amint a pubokban jókedvre derülő barátságos népe összetöri magát, hogy minél több burkás nem-viszkiző nem-söröző nem-pork chopot vagy nem-halal beefsteaket evő jövevényekkel barátkozzon, őszintén...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!