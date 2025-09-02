Brit zászlóháború: a szuverenitás és az ellenállás, vagy a kulturális és identitásválság szimbóluma?

Az Egyesült Királyságban az elmúlt hetekben indult el az Operation: Raise the Colours elnevezésű polgári engedetlenségi mozgalom, az általa kirobbantott „zászlóháború” pedig rövid idő alatt országos jelenséggé vált. A kezdeményezés lényege, hogy közösségek és magánszemélyek tömegesen helyeznek ki Szent György-keresztes és Union Jack zászlókat a közterületeken, lámpaoszlopokon, hidakon és magánterületen, így hirdetve hazafias elkötelezettségüket.

Eddig főleg az angol futballszurkolók jelképe volt, ma a zászlóháború főszereplője az angol lobogó

A BBC beszámolója szerint a zászlók először július végén jelentek meg nagyobb számban, a női labdarúgó-Európa-bajnokság idején. A sportesemény elmúltával azonban a lobogók nem tűntek el, sőt, augusztusban robbanásszerűen megnőtt a számuk, különösen Birmingham külvárosaiban és Worcestershire falvaiban. A helyiek a közösségi médiában lelkesen posztolnak a jelenségről:

„Minden oszlopon zászló van, mindenki büszke”

– írta egy kommentelő a Facebookon.

Az UnHerd elemzése arra mutat rá, hogy a zászlófelvonások mögött mélyebb társadalmi indulatok húzódnak meg. A lap szerint az angol vidékeken erősödik az a vélekedés, hogy a kormány és a politikai elit nem védi meg a helyieket a tömeges bevándorlás negatív következményeitől.

A Szent György-kereszt ma már nem pusztán sportesemények jelképe, hanem ellenállás és dac szimbóluma”

– írta a lap. A mozgalom szerint a zászlókihelyezés egyszerű, békés eszköz arra, hogy az emberek kifejezzék: ragaszkodnak nemzeti identitásukhoz.

Keretes: Mit jelentenek a lobogók? Szent György-kereszt: Anglia nemzeti lobogója, fehér alapon vörös kereszttel. Már a keresztes hadjáratok idején is használták, a bátorság és a keresztény hagyomány jelképe.

Union Jack: Az Egyesült Királyság zászlaja, amely az angol, a skót és az ír szimbólumokat egyesíti. A birodalmi múlt és a nemzeti egység jelképe, világszerte ismert szimbólum.

Union Jack és egy angol lobogó egy utcai tüntetésen

A kormány reakciója

Keir Starmer miniszterelnök hivatalosan elismeri a zászlókhoz kapcsolódó érzelmeket, de igyekezett elkerülni a nyílt vitát. Hivatalos szóvivője a BBC-nek úgy fogalmazott:

A miniszterelnök mindig büszkén beszél arról, hogy ő brit, illetve az általa érzett hazaszeretetről.”

A baloldali sajtó ezzel szemben sokkal kritikusabb. A Canary például „a legkevésbé hazafias dolognak” nevezte a mozgalmat, hozzátéve:

Ez nem a Nagy-Britannia iránt érzett mély szeretetről szól, hanem a gyűlöletről és a megosztásról.”

A balos orgánum szerint az akció mögött a „szélsőjobboldal” áll, és a résztvevők valójában a migránshotelekben elszállásolt menekülteket zaklatják.

Abszurd helyhatósági akadékoskodás

A zászlóháború központi terepévé a helyi önkormányzatok váltak, amelyek közül több elkezdte eltávolítani a lobogókat. A BBC szerint a York-i tanács például arra figyelmeztetett, hogy

veszélyes létrával felmászni a 8 méter magas lámpaoszlopokra”.

Steve Wragg, a város közlekedési illetékese szerint a zászlók rögzítése veszélyt jelenthet a gyalogosokra és az autósokra.

Szent György-keresztes zászlók sora a villanyoszlopokon

Birminghamben a városvezetés arra hivatkozva szedte le a lobogókat, hogy az oszlopokra energiatakarékos LED-világítást szerelnek, és

a munkálatok idején nem maradhat semmilyen idegen tárgy az oszlopokon”.

A helyiek viszont általában gúnyosan és pikírten reagáltak a hiteltelen önkormányzati magyarázkodásokra. Hayley Owens volt rendőrségi nyomozó például így nyilatkozott a BBC-nek:

„A kátyúk jelentik a veszélyt, nem a zászlók.”

A helyi közösségek sok helyen újabb és újabb zászlókkal válaszolnak az eltávolításokra, de a kis körforgalmak közepén lévő, sokszor évek óta festés nélkül árválkodó betonelemeket is elkezdték Szent György-keresztekkel lefesteni. Miután ezeket az önkormányzatok egy része szinte azonnal átmázoltatta fehér színűre, a polgárok egyre frappánsabb módon kezdtek tiltakozni:

volt, ahol az összes, fehér színű útburkolati jelen feltűnt a két, egymást metsző vörös sáv, de akadt olyan település is, ahol a lakók a hónapok óta az utcán árválkodó hulladékra kezdték felfesteni a jelképet, reménykedve, hogy így az önkormányzat azt is eltünteti végre.

Egy hónapok óta az utcán heverő, kidobott kanapé átfestve, hátha így elviszi az önkormányzat

Emellett a zászlókat is folyamatosan újra kihelyezték. A Weoley Warriors nevű csoport például több ezer fontot gyűjtött, hogy új lobogókat vásároljanak.

Ez közösségi örömöt hozott, mindenki beszél róla, mindenki boldog”

– tette hozzá Hayley Owens.

Erősödő rasszizmus?

A konzervatív párt elnöke, Kemi Badenoch a Financial Times-nak az általános politikai és közéleti légkörről nyilatkozva elmondta:

Jelentős mértékű etno-nacionalizmus szivárog most elő, és sok mindent felhoznak a faji és nemzeti hovatartozásomat illetően.”

Kemi Badenoch

A pártelnök ezzel a kijelentésével arra utalt, hogy állítása szerint sok személyes támadás éri újabban a bőrszíne és származása miatt akár a közösségi médiában, akár névtelen üzenetek formájában.