Nagy-Britannia Anglia identitás zászló

Abszurd: lelkisegélyt igényelhetnek a nemzeti lobogó miatt felháborodó lakosok

2025. augusztus 29. 10:24

Az angliai Essex megyei tanácsból támogatást nyújtanak alkalmazottaiknak, ha felháborítják őket az angol nemzeti Szent György- és a brit Union Jack-zászlók.

2025. augusztus 29. 10:24
null

A dél-angliai Essex megyében egy menedékkérőknek fenntartott szálloda előtt tüntetések sorozata tört ki, mire a megyei tanács egy testületéből arra érkezett buzdítás az alkalmazottakhoz, hogy „jelentkezzenek”, ha „nyugtalannak vagy érintettnek” érzik magukat – írta meg a GBNews.

Az e-mailben azt közölték az alkalmazottakkal, hogy beszéljenek aggodalmaikról a feletteseikkel.

Azt írták: „A közelmúltban tudomást szereztünk arról, hogy Essex egyes részein egyre inkább láthatóvá válnak a Szent György- és a Union Jack-zászlók az útjelző táblákon, hidakon és fákon. Bár ezek a szimbólumok különböző jelentéssel bírhatnak különböző emberek számára, 

felismerjük, hogy sokak számára, különösen a színes bőrű kollégáink számára, kellemetlen érzéseket kelthetnek, és bevándorlásellenes retorikával hozhatók összefüggésbe.”

Hozzátették: „Felsővezetői csapatként szeretnénk kifejezni mély aggodalmunkat és szolidaritásunkat. Határozottan kiállunk a rasszizmus és a diszkrimináció minden formája ellen, és elkötelezettek vagyunk a biztonságos, befogadó és tiszteletteljes környezet megteremtése iránt mindenki számára. Ha nyugtalannak érzi magát, vagy a látottak befolyásolják, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.”

Az Essex Megyei Tanács vezetése viszont elhatárolódott a megyei testülettől: a vádakra reagálva azt közölték, hogy ők „büszkén” lobogtatják az angol zászlót chelmsfordi központjuk előtt. „Támogatjuk az emberek jogát a zászló lobogtatásához, és büszkén lobogtatjuk a Szent György-keresztet a megyeháza, chelmsfordi központunk előtt.”

Fotó: Pexels

 

Összesen 14 komment

andrzej
2025. augusztus 29. 11:07
Ez annyira szürreális, hogy biztosan nem igaz... Csak félrefordítás vagy félreértés... Ugye?... Ugyeee?! Neeem?! Uramatyám...
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2025. augusztus 29. 11:04
Le kell cserélni a brit zászlót, hiszen az sértheti bizonyos kisebbségek "jogos érzékenységét". Például a buzizászlóra. Mert aki viszont azt nem szereti, az "fasiszta" és nincs helye a kecskeb@szó brit társadalomban. :-))))
Válasz erre
1
0
Tapeino
2025. augusztus 29. 10:55
Kicsit kevésbé "instant", de azért KARMA!!!
Válasz erre
2
0
Málaga21
•••
2025. augusztus 29. 10:51 Szerkesztve
Amelyik színesbôrû kollégàt zavarja a Union Jack làtvànya, nyugodtan hazahúzhatja a picsàjàt levàgott antilopfejes totemoszlopokat bàmulni.
Válasz erre
3
0
