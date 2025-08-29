Abszurd: lelkisegélyt igényelhetnek a nemzeti lobogó miatt felháborodó lakosok

Politikai földrengés zajlik Nagy-Britanniában: Orbán Viktor tisztelője hatalmas győzelemre áll
A Reform UK simán abszolút többséget szerezne, ha most lennének a választások.
Az angliai Essex megyei tanácsból támogatást nyújtanak alkalmazottaiknak, ha felháborítják őket az angol nemzeti Szent György- és a brit Union Jack-zászlók.
A dél-angliai Essex megyében egy menedékkérőknek fenntartott szálloda előtt tüntetések sorozata tört ki, mire a megyei tanács egy testületéből arra érkezett buzdítás az alkalmazottakhoz, hogy „jelentkezzenek”, ha „nyugtalannak vagy érintettnek” érzik magukat – írta meg a GBNews.
Az e-mailben azt közölték az alkalmazottakkal, hogy beszéljenek aggodalmaikról a feletteseikkel.
Azt írták: „A közelmúltban tudomást szereztünk arról, hogy Essex egyes részein egyre inkább láthatóvá válnak a Szent György- és a Union Jack-zászlók az útjelző táblákon, hidakon és fákon. Bár ezek a szimbólumok különböző jelentéssel bírhatnak különböző emberek számára,
felismerjük, hogy sokak számára, különösen a színes bőrű kollégáink számára, kellemetlen érzéseket kelthetnek, és bevándorlásellenes retorikával hozhatók összefüggésbe.”
Hozzátették: „Felsővezetői csapatként szeretnénk kifejezni mély aggodalmunkat és szolidaritásunkat. Határozottan kiállunk a rasszizmus és a diszkrimináció minden formája ellen, és elkötelezettek vagyunk a biztonságos, befogadó és tiszteletteljes környezet megteremtése iránt mindenki számára. Ha nyugtalannak érzi magát, vagy a látottak befolyásolják, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.”
Az Essex Megyei Tanács vezetése viszont elhatárolódott a megyei testülettől: a vádakra reagálva azt közölték, hogy ők „büszkén” lobogtatják az angol zászlót chelmsfordi központjuk előtt. „Támogatjuk az emberek jogát a zászló lobogtatásához, és büszkén lobogtatjuk a Szent György-keresztet a megyeháza, chelmsfordi központunk előtt.”
