Nigel Farage-ék több százezer migránst deportálnának – ekkora összeget szánnak rá

A Reform UK párt jelezte, hogy ha a következő választásokon hatalomra kerül, akkor öt év alatt 600 000 migránst hajlandó lenne kiutasítani – írja a BBC.

Nigel Farage korábban bejelentett tervei szerint pártja megtagadná a menedékjogot minden olyan személytől, aki kis csónakokkal érkezik az Egyesült Királyságba.

A párt 2 milliárd fontot (kb. 917 milliárd forint) szánna arra, hogy olyan országoknak, mint Afganisztán, fizetést vagy támogatást ajánljon fel a migránsok visszavétele érdekében,

és szankciókat szabna ki az együttműködést megtagadó országokra.

A sajtótájékoztatón Farage megkérdezte Zia Yusufot, a Reform UK elnökét, hogy reális-e 500 000–600 000 embert deportálni a Reform UK kormányának első parlamenti ciklusa alatt, mire ő azt válaszolta: „Teljesen, igen”.

Nyitókép: Daniel LEAL / AFP