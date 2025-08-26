Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyesült királyság Reform UK Nigel Farage

Nigel Farage-ék több százezer migránst deportálnának – ekkora összeget szánnak rá

2025. augusztus 26. 21:25

Nigel Farage pártelnök korábban bejelentett tervei szerint pártja megtagadná a menedékjogot minden olyan személytől, aki kis csónakokkal érkezik az Egyesült Királyságba.

2025. augusztus 26. 21:25
null

A Reform UK párt jelezte, hogy ha a következő választásokon hatalomra kerül, akkor öt év alatt 600 000 migránst hajlandó lenne kiutasítani – írja a BBC.

Nigel Farage korábban bejelentett tervei szerint pártja megtagadná a menedékjogot minden olyan személytől, aki kis csónakokkal érkezik az Egyesült Királyságba.

A párt 2 milliárd fontot (kb. 917 milliárd forint) szánna arra, hogy olyan országoknak, mint Afganisztán, fizetést vagy támogatást ajánljon fel a migránsok visszavétele érdekében, 

és szankciókat szabna ki az együttműködést megtagadó országokra.

A sajtótájékoztatón Farage megkérdezte Zia Yusufot, a Reform UK elnökét, hogy reális-e 500 000–600 000 embert deportálni a Reform UK kormányának első parlamenti ciklusa alatt, mire ő azt válaszolta: „Teljesen, igen”.

Nyitókép: Daniel LEAL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kovács József
2025. augusztus 26. 21:33
Helyes. Megnéztem, vezet a Farage pártja. Az elmúlt napok felkapott videója volt, hogy egy 14 éves skót kislánynak a 12 éves húgát késsel és baltával kellett megvédeni a migránsoktól. Erre az angol rendőrség a kislányt tartóztatta le. Nemzeti hős lett a lányból.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!