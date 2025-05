Zuglói parkolási botrány: tovább tagadnak a szocialista vádlottak

Fuzik Zsoltról elmondta, hogy 2016-ban ismerkedett meg vele, kialakult közöttük egy informatív viszonyt, amelyben Fuzik fővárosi ügyekről adott információkat. Többször találkoztak, egyes beszélgetéseken Tóth Csaba is részt vett. A bíró ugyanakkor arra hívta fel a figyelmét, hogy

a naptárbejegyzések szerint a kérdéses időszakban nyolc alkalommal is találkoztak hármasban.

Fuzikot a volt polgármester egy profi szélhámosnak írta le, aki egy szórakoztató jelenség volt.

A bíró kérdésére azt mondta, hogy Fuzik csak arra kérte, hogy ha Horváth főpolgármester lenne, akkor szívesen dolgozna a Fővárosnak. Ugyanakkor szóba került közöttük a az egységes parkolási rendszer kialakítása, Fuzik ugyanis azt mondta, hogy neki van technológiai javaslata erre nézve. A volt polgármester azt mondta, soha nem próbálta meg ellenőrizni Fuzik személyét.

Tóth Csaba sem ismerte el bűnösségét az előkészítő ülésen, a mostani tárgyaláson felolvasott vallomásában ezt megismételte, mint mondta nem érti, miért áll bíróság előtt. Szerinte az egész vádat csak Fuzik vallomására építették fel, az ügyészség semmi olyan bizonyítékot nem vett figyelembe, amely az ő ártatlanságát támasztaná alá.

A volt képviselő hosszasan sorolta, hogy

milyen példamutató politikai pályafutást tudhat maga mögött.

Mint mondta, semmilyen lehetősége nem volt parlamenti képviselőként az önkormányzati ügyekbe beavatkozni és nem is akart ilyet tenni.

Azt ugyanakkor ő is elismerte, hogy ismerte Fuzik Zsoltot, többször is találkoztak egy kávézóban, és azt is, hogy ezek egyikén szóba került a budapesti parkolási rendszer is. Sőt, nem zárta ki, hogy kettesben is találkoztak. Tóth ugyanakkor tagadta Fuzik azon állítását, hogy bizalmi viszony alakult ki közöttük.

A perben Baja Ferencet pénteken hallgatja meg a bíróság, Molnár Zsolt ugyanakkor lemondott a tárgyaláshoz való jogéról.

