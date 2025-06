Halálos munkahelyi baleset történt a zuglói önkormányzat egyik cégénél

Munkahelyi baleset következtében életét vesztette a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. egyik munkatársa – közölte a XIV. kerületi önkormányzat.

A tragédia június 12-én reggel történt a társaság egyik külső telephelyén. A sérültet a kiérkező mentők sürgősségi ellátást követően kórházba szállították, azonban a dolgozó a kórházi kezelés ellenére elhunyt – erről a család szerdán tájékoztatta a vállalatot.

A cég közleménye szerint a munkavédelmi képviselő rövid időn belül a helyszínre érkezett, és közreműködött a baleseti jegyzőkönyv felvételében. Az illetékes hatóságok helyszíni szemlét tartottak. A vállalat vezérigazgatója belső vizsgálatot rendelt el, és elrendelték a dolgozók számára az ismételt munka- és tűzvédelmi oktatás megtartását is.

Az esettel kapcsolatban Rózsa András polgármester is megszólalt. Közösségi oldalán azt írta: „A Zuglói Zrt. vállalja az elhunyt temetési költségeit, és jogi, valamint ügyintézési támogatást is biztosít a hozzátartozóknak. A cég teljes körűen együttműködik a hatóságokkal, és belső vizsgálatot is indított. Az elhunyt munkatárs családtagjának felajánlottam az Önkormányzat, valamint a személyes segítségemet is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy hasonló tragédia a jövőben ne fordulhasson elő.”

