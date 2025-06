Így működött a szocialista korrupció Zuglóban

A megbízásokat pedig pont akkora darabokra szabdalták, hogy ne kelljen közbeszerzési pályázatot kiírni. Ha mégsem tudták megkerülni a pályáztatást, akkor az említette belső kör cégeit hozták ki győztesnek.

Néha a látszatra sem ügyeltek, volt olyan pályázat, ahol a három érintett cég ugyanazt az ajánlatot adta be, de arra is volt példa, hogy olyan cég is kapott komoly megrendelést, amelyiknek mindössze egy munkavállalója volt.

A Zrt. korábban igen szorosan kapcsolódott a kerület igazi urának tartott korábbi MSZP-s parlamenti képviselőhöz, Tóth Csabához.

A céget az önkormányzat részéről az a Hajdú Flórián MSZP-s alpolgármester felügyelte, aki Rózsa szerint Tóth Csaba „egyik legközelebbi munkatársa” volt, a vezérigazgatói posztot pedig hét évig az a Baracskai Gábor töltötte be, aki egyszerre volt Tóth bizalmi embere és Hajdú sógora.

A vizsgálat szerint azon építési és beruházási szerződések összértéke, amiket vizsgálva törvénytelenséget találtak, 6,8 milliárd forint volt. Ugyanakkor a gyanús kontraktusok értéke 8 milliárd forint.

Ahogy a szakértő levezette, „ezek a technikák árfelhajtó hatásúak", azaz a verseny kizárása miatt az érintett vállalkozók a piacinál többet számlázhattak, így ennyivel kevesebbet tudott költeni az önkormányzat az óvodák, az utak vagy a parkok fenntartására.