Cser-Palkovics elmondta, ki akar-e lépni a Fideszből

Székesfehérvár vezetője elmondta, sokszor megkapja ezt a kérdést, ami leginkább arra vezethető vissza, hogy meg szokott fogalmazni kritikákat akár kormányzati döntésekkel, akár a kormányzati politikai stílussal kapcsolatban is, ám ezek a bírálatok valamilyen módon mindig érintik az önkormányzati szektort, ezáltal Székesfehérvárt is.

Cser-Palkovics kijelentette,

úgy kötelezte el magát a város közössége mellett 2010-ben – amikor először megkapta ezt a megtisztelő feladatot és bizalmat az emberektől –, hogy a polgármesterség mellett nem visel párttisztséget,

ettől még a Fidesz politikai közösségéhez tartozik. Valamikor egyetért ennek a politikai közösségnek a döntéseivel, az irányaival, valamikor nem, de a polgármesteri munkáját határozottan igyekszik nem pártpolitikai alapon végezni, és ezt eddig a pártja megengedte, pontosabban elfogadta tőle.

A 24.hu felvetette, 1989 óta tagja a Fidesznek, ezt az is jelenti, hogy bármi is történik, minden körülmények között marad a pártban? A politikus kijelentette, nyilván lehetnének olyan pontok, amelyeknél erre a kérdésre másképp válaszolna, ilyen azonban eddig nem történt, és nagyon reméli, hogy a jövőben sem fog.

A Fidesz egy nagy néppárt, egy nagy mozgalom, rengetegféle ember van közöttünk. Valamiben hasonlóan gondolkodunk, valamiben nem.

De azért mégiscsak egy olyan párt vagyunk, hogy például bármit is nyilatkozom a 24.hu-nak, nem fogok utána telefont kapni senkitől, hogy miért azt mondtam, amit, miért azt az álláspontot képviseltem, amit” – fogalmazott.

Cser-Palkovics kijelentette, nem azért a Fidesz tagja, mert a párt másfél évtizede kormányon van, és sorban nyerte a választásokat. Annak idején, ’89-ben egy kis politikai szervezethez csatlakozott nagyon fiatalon, amelyik azóta volt fent és lent, volt kifejezetten sikeres, jó kormányzati időszaka is. Mindenképpen ilyennek tekinti például az 1998–2002 közötti korszakot.

A mostani kormányzásról azt mondta,

2010 óta is rengeteg olyan dolog történt, például a családpolitika és az ehhez kapcsolódó adópolitika, amit teljes mellszélességgel támogatni tud.

Amivel manapság problémái vannak, azok sem elsősorban tartalmi kérdések, hanem stílusbeli gondok.

Az újságíró utalt arra, hogy Cser-Palkovics is volt szóvivőhelyettes a Fideszben, és az a stílus, ami ma Menczer Tamást, a Fidesz kommunikációs igazgatóját jellemzi, fényévekre van az övétől. Ez nem kínos önnek? – kérdezte a lap a városvezetőtől.

A polgármester azt válaszolta, ezt inkább érzelmi kérdésnek tekinti, a mostani tisztségében eleve visszafogottabb kommunikációs stílust képviselhet, ami ráadásul számára komfortos, mert önazonos is. De továbbra is bízik abban, hogy a Fideszen belül is lehet általa szükségesnek tartott változtatásokat elérni.

Ha elérkezne egy olyan pillanat, amikor én ebben már nem reménykednék vagy hinnék, az egy új érzelmi, azonosulási kérdést is jelentene”

– fogalmazott. Azt rosszul élte meg, hogy a kormányszóvivő meghazudtolta a nyilvánosság előtt, azt közölve, hogy az ő állításával szemben nem is kért bocsánatot a sírós-picsogós beszólásáért. Ugyanakkor egyértelművé tette a közvélemény előtt, hogy a korábbi összes nyilatkozatát, vagyis a kormányszóvivő neki küldött üzenetének tartalmára vonatkozó állítását is fenntartja. De a kérdést lezárta, nem is szeretné újranyitni.

De a lényeg nem ő, hanem az önkormányzatok és a polgármester kollégák. Sokan vannak, akiknek a munkáját jól ismeri, és sokan vannak, akik jól dolgoznak – jelentette ki.

Az EP-voksoláson a Fidesz Székesfehérváron 40 százalékot szerzett, míg Cser-Palkovicsot a helyiek 73 százaléka bízta meg a polgármesteri teendőkkel. A kormánypárti politikus szerint ennek sok oka van, de hármat emel ki. Az egyik az, hogy látványos különbség van az országos és a helyi közélet között. A helyi ügyekben, a helyi politikában jóval könnyebb a konszenzusos hozzáállást megvalósítani, mint az országos témákban. Egyszerűen azért, mert

közel vannak az emberekhez, a mindennapjaikat a helyiek között élik, így sokkal közvetlenebb a kommunikáció a szavazópolgár és a választott vezető között.

Egy másik fontos érv az, hogy nem indult el a Tisza Párt a fehérvári önkormányzati választáson, így a helyi tiszás szavazók jelentős hányada rá voksolt, sőt adott esetben a fideszes önkormányzati képviselőjelöltekre, akik közül sokan szintén jobb eredményt értek el a választókörzetükben, mint a kormánypárt az EP-voksoláson. A harmadik ok a politikai kommunikációval függ össze. A szembenálló politikai közösségek leghangosabb része nem egyenlő a többséggel.

A magyar emberek döntő része egy békésebb közéletet, visszafogottabb stílust igényelne a politikusoktól – csak ez a csendesebb, visszafogottabb réteg nem elég hangos.

Cser-Palkovics kijelentette, a parlamenti választást alapvetően az a pár százezer, általában bizonytalan és csak a végén választó ember dönti el, akik nem tartoznak egyik nagy politikai táborhoz sem.

Az a politikai erő győzhet jövőre, amelyik a kampányában képes lesz tartalommal, világos üzenetekkel és visszafogott stílussal ezt a néhány százezer embert megszólítani.

A Fidesz mostani kampányáról azt mondta, Ukrajna uniós csatlakozása nem egy áltéma, hanem fontos ügy, valóban sorskérdés lehet. Ezt bizonyítja az is, hogy több mint kétmillió ember elmondta róla a véleményét. Ugyanakkor a nyári időszak nem igazán alkalmas arra, hogy a politika új témákat hozzon be, viszont ősszel ez elkerülhetetlen, a jövő év eleje pedig már túl késő lenne. Hisz abban, hogy szükség van szakpolitikákra.