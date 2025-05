Borzalmas gyilkosság történt Magyarországon: a megdöbbentő fordulat után mindenki erről beszél

A tanya egy vállalkozóé volt, aki rendszeresen foglalkoztatta az egyik bajai szakképző iskola kollégistáit. A rendőrség számos tanút hallgatott meg, közöttük F. Jánost is, aki azt mondta a nyomozóknak, hogy egykori társa, K. Róbert – akivel gyakran dolgozott együtt a vállalkozónál, V. Józsefnél – mondta el neki, hogy segédkezett a halott fiú bebetonozásában, miután az idősebb férfi megfenyegette, majd pénzt adott neki a hallgatásért. K. Róbertet és V. Józsefet, a tanya tulajdonosát nem tudták meghallgatni a nyomozók, mert mindketten öngyilkosok lettek korábban.

V. Józsefet a fiú eltűnése után is csak azért kérdezték ki, mert a tanyája közelében került elő Till Tamás kerékpárja.

A kisfiút holttestének beazonosítása nyomán a rendőrség újra felvetette a szálakat, tanúmeghallgatások speciális technikája pedig meghozta az eredményt:

egyre szűkült a lehetséges elkövetők köre, majd F. János beismerte tettét.

A most 41 éves, Budapesten élő vállalkozó részletes vallomásában elmondta, hogy 2000. május 28-án V. Józsefnél dolgozott a tanyán, amikor kiment dohányozni. Épp akkor ért oda kerékpárjával Till Tamás, akit megszólított, és elhívta, hogy segítsen neki. A barátságos fiú követte F. Jánost, aki becsalta egy fészerbe, majd ott egy ácskapoccsal agyonverte, mint vallomásában mondta: „addig ütötte, amíg élt.”

A holttestet elásta, egy ponyvával letakarta abban a műhelyben, ahol V. Jánossal és K. Róberttel betonozni készültek. Utóbbiak nem vették észre a történteket, F. János pedig vallomásában tisztázta, hogy a két férfi soha nem tudta meg, hogy gyilkosság történt a tanyán.

A rendőrség tavaly decemberben tartott sajtótájékoztatóján Petőfi Attila rendőr vezérőrnagy ugyanakkor arról tájékoztatott, hogy 1993 óta az emberölés büntethetősége a felnőttek esetében nem évül el, a fiatalkorúaknál azonban legfeljebb 15 éves büntetés szabható ki, ami a Till Tamás-ügyben 2015-ben lejárt, mivel F. János az elkövetéskor nem volt még 18 esztendős.

A férfit így nem gyanúsították meg, tanúként szerepelt a vizsgálatban, és szabadon távozhatott a rendőrségről. A bejelentés azonban hatalmas felháborodást keltett.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség két nappal később közölte: álláspontjuk szerint nem évült el a Till Tamás sérelmére elkövetett gyilkosság, mivel az minősített emberölésnek számít, ebben az esetben pedig esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt. Az ügyészség ezért felhívta a nyomozó hatóságot a gyanúsítható személy előállítására, és terhelti kihallgatására.

F. Jánost ezek után azonnal elfogták, meggyanúsították, majd a bíróság a letartóztatásba helyezte.

A Fidesz a jogi helyzet tisztázására törvénymódosítást nyújtott be, amelyet az Országgyűlés tavaly december közepén el is fogadott. A parlament ennek értelmében úgy szigorította a Btk. elévülési szabályait, hogy az elkövető életkorától függetlenül a zéró tolerancia elvének kell érvényesülnie az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető súlyos bűncselekmények, például az emberölés minősített eseteiben.

F. János azonban elfogása után már tagadta a bűncselekmény elkövetését, és azt állította, hogy kényszer és fenyegetés hatására tette beismerő vallomását.

Az ezzel kapcsolatos jogi kérdéseket itt tárgyaltuk.