Kereszttűzben a vallomások – büntetőjogász a Till Tamás-ügy jogi kérdéseiről

Sajnos nemcsak maga a bűnügy, hanem a büntetőjog szempontjából is egyedülálló a 2000-ben meggyilkolt Till Tamás ügye: az elévüléssel kapcsolatban felmerült viták mellett egyéb kérdések is felmerülnek.

Először is érdemes felidézni, mit is tudunk eddig: a rendőrség új információk birtokában tavaly vette fel újra a szálat a huszonöt éve eltűnt kisfiú ügyében, és párt hónap alatt fel is göngyölítette az esetet.

Ezek az új információk azt valószínűsítették, hogy a kisfiú gyilkosság áldozata lett és holttestét egy Bajához közeli tanyán lévő műhelyben bebetonozták.

A kutatás során meg is találták, majd DNS-vizsgálattal be is azonosították a kisfiú holttestét, és egyben az is bebizonyosodott, hogy

halálát súlyos bántalmazás okozta.

Tanúból gyanúsított

A rendőrség számos tanút hallgatott meg, közöttük F. Jánost, aki azt mondta a nyomozóknak, hogy egykori társa, K. Róbert – akivel gyakran dolgozott együtt a vállalkozónál, V. Józsefnél – mondta el neki, hogy segédkezett a halott fiú bebetonozásában, miután az idősebb férfi megfenyegette, majd pénzt adott neki a hallgatásért. K. Róbertet és V. Józsefet nem tudták meghallgatni a nyomozók, mert mindketten öngyilkosok lettek korábban.

A rendőrség korábban nem zárta ki ezt a forgatókönyvet, ám a nyomozás több tanú kihallgatása után végül F. János irányába fordult.